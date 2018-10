Vondrka skóroval proti Hradci "podledovkou": Pořád to nejsem já

Jak jste zápas viděl?

„Udělali jsme minimum chyb a to, co jsme tam udělali za minely, gólman všechno pochytal. Zaplaťpánbůh jsme dali nějaké góly a vyhráli jsme. Je to neskutečnej pocit, jsem strašně rád, že se to zlomilo, kór s takhle těžkým soupeřem.“

Obrat jste načal gólem v přesilové hře. Chtěl jste rychlou střelou po ledě překvapit brankáře?

„Střela tam prošla nějak pod obráncem. Ono to bylo asi fakt blbě vidět, Skalda (Pavol Skalický) tam dobře stál před brankářem. Byla to taková podledovka, ale to je úplně jedno. Jsem hrozně rád za gól, srovnala se tím hra, dali jsme hned druhý gól a od té chvíle jsme měli navrch. Už to bylo lepší a lepší. Samozřejmě jsme mohli i gól dostat, ale Gašper (Krošelj) to všechno pochytal. Tak to má být.“

Celkově bylo vidět, že to chcete brát hodně na sebe, jako správný lídr to zlomit.

„Jo, řekli jsme si, že to musíme trošku změnit. Oni po nás nechodili, měl jsem čas, tak jsem to tam zkoušel střílet.“

Do zápasu jste vlétli hodně aktivně, po 11 minutách jste měli už pět vyloučení. Čím to?

„Nějaké fauly tam byly… Něco bylo menšího, něco většího. Třeba když jsme hráli přesilovku, já šel střídat, ze střídačky mezitím skočili dva protihráči, já se jim vyhýbal a nějak jsem tam nešťastně nechal hokejku, někoho to bouchlo do hlavy. Je to nezaviněný, ale samozřejmě to faul je. Začali jsme hrát fyzicky, náročně, lítali jsme. Neřekl bych, že by z toho pramenily fauly, možná jeden, dva, ale určitě ne všechny. Tohle musíme trošku zkorigovat, protože nejde, abychom měli tolik vyloučení.“

Uklidňovali vás nějak trenéři během první třetiny nebo o přestávce?

„Už během zápasu jsme se uklidňovali tak nějak navzájem.“

Dá se nějak přiblížit, co se trenérskou rošádou v týmu změnilo?

„Nechci to nějak prozrazovat, je to určitě nějaké know-how, ale vychází to z pohybu, z bruslení. Je to fyzicky náročný, ale určitě to ponese ovoce. Proti Mountfieldu jsme měli pohyb dobrej. Jestli to takhle půjde dál, tak věřím, že půjdeme nahoru.“

Jak se sám v rozběhnuté sezoně cítíte osobně?

„V poslední době se cítím líp a líp. Najíždím na nějaké vyhazované puky ze třetiny, což jsem hrál tři roky v Chomutově. Vyhovuje mi i fyzicky náročná hra založená na bruslení. Věřím, že to bude ještě lepší, protože to ještě nejsem úplně já.“

