Boss Boleslavi o odvolání Kýhose i proč by hráče poslal do továrny

Povolali kumpanii, která nehodlá tolerovat letargii a lajdáctví, mizernou odezvu za luxusní podmínky k práci. Trenéři Hořava, Rulík i asistent Patera jsou sami k sobě nároční a totéž očekávají od jednotlivců v boleslavských dresech. Z nesourodé tlupy se má vytvořit tým. A ač se to nestane, majitel Jan Plachý cítí, jak by jeho hráčům pomohla návštěva tamní továrny. „Jedna noční směna by jim otevřela oči. Když vám jedou auta v taktu a vy musíte ve dvaceti vteřinách namontovat dveře. Jedny, druhé, třetí…“

Slibujete si od nových koučů, že zcela zásadně změní chod týmu a jeho výkony? A věříte tomu pevně?

„Kdo zná pana Hořavu a pana Rulíka, tak ví, že jsou zárukou práce. Očekávám, že mužstvo konečně začne víc pracovat a víc se o to rvát. Jak už jsme se tady nejednou přesvědčili, jména na papíře neznamenají vůbec nic. Platilo to v minulosti a opět se nám to tu projevuje od začátku extraligové sezony.“

Přestupová politika Boleslavi nevychází dlouhodobě. Velká očekávání se mění v rozčarování. Trochu předbíhám, ale znamená to, že od příště se na trhu budete chovat jinak?

„Vezmu to trochu zeširoka. Byť jsme nedávno slavili výročí 110 let klubu, bohatou extraligovou historii nemáme. K dobrému zdravému jádru týmu potřebujete mít vlastní odchovance. A my je nemáme. Abychom tu nějaké hráče měli, musíme si je koupit. Cítím, že nám v kabině schází pět, šest místních, kteří se v Boleslavi narodili, mají ke klubu a městu vztah. Bez toho je to nesmírně těžké. Neberte to jako výmluvu, ale je strašně složité chtít po nakoupených hráčích zvenku, aby se ztotožnili s místem, kde dostali smlouvu, s městem a lidmi.“

Souhlasím, přijet do haly, odjet, nashle, Bolko. Chybějící vztah k místu se časem ukáže.

„Ano. Kluci se nervou za město, za značku, jsou to žoldáci. Bohužel ano, přiznávám. Ale to samé trenéři. Krom Franty Výborného, který dojížděl čtyřicet kilometrů z Jiren, něco tu odvedl, končil u nás kariéru a bral se jako Boleslavák. Tradici a vše, co s tím souvisí, peníze neudělají, to si nekoupíte. Nejde to.“

Je těžké donutit hráče, aby bydleli v Boleslavi a budovali sepětí s místními?

„Boleslav je super město, díky Škodovce bohaté, ale její lokace pro tyto účely, o nichž se bavíme, poněkud nešťastná. Zkrátka místo mezi Prahou a Libercem. Většina našich hráčů, kolem sedmi, osmi, se rekrutuje z těchto měst, ostatní v Boleslavi samozřejmě bydlí. Nám je jasné, že Klepiš s Vondrkou v Boleslavi bydlet nebudou. Na druhou stranu, kdyby tady bydleli, chodili třeba nakupovat a potkávali se s místními, kteří by občas dali najevo logickou nespokojenost s výsledky, určitě by se jich to dotklo a přemýšleli by o tom z tohoto směru.“

A kdybyste jim řekli, že musí bydlet v Boleslavi, asi by za BK nehráli.

„Těžko říci. S nařizováním místa bydliště jsem se dosud nesetkal, ale kdo ví, co by to přineslo. Z přístupu hráče, který sem přichází z okolí, samozřejmě leccos poznáte. Kdyby řekl: Hele, já se chci sžít s místním prostředím, chci pro ten vzájemný vztah lidí a týmu něco udělat. Na tom by se poznalo, že mu na angažmá o něco jde.“

Nemůže výborná platební morálka Boleslavi paradoxně některé hráče uspat?

„Je to dost možné. Řeknu pár příkladů. Šťastný ze Zlína, loni jejich nejlepší hráč, dostal se do reprezentace, všechny kluby ho chtěly. Získali jsme ho my a on nemá od začátku sezony gól, totálně se hledá. A není sám…“