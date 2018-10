Smolné góly? V NHL padají ještě horší, nenervoval se brankář Dynama Kacetl

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Pardubice 3:1. Dynamo na výhru z derby nenavázalo VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:20. D. Krenželok, 52:38. Schleiss, 59:11. Lev Hosté: 44:11. Wishart Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý, Urbanec – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, T. Jáchym, Tybor – Szturc (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Hosté: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Trončinský, Miromanov, Děrvuk, Hrabal, Budík – Treille (A), Bubela, Skokan – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Perret, Dušek, Vondráček – Poulíček, Mandát, Kusý. Rozhodčí Šír, Veselý – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 903 diváků

Oba inkasované góly byly smolné. U prvního střílel Krenželok z velkého úhlu, kudy to prošlo?

„Hráč vypadal, že chce vystřelit nahoru, ale podle mě mu to sjelo dolů. Já jsem na malý moment cuknul a narovnal se, aby to neprošlo kolem hlavy. Podjelo mi to asi někde pod betonem, sám nevím. Byl jsem překvapený, ale takové góly padají, stává se to. Je to důkaz toho, že i my musíme střílet z každé pozice.“

Domácí to takhle z lajny pak ještě několikrát vyzkoušeli. Vnímal jste, že vás chtějí nachytat?

„Ať to zkouší, byl jsem na to připravený. Mně to nevadí, dobrá střela pro mě. (usmívá se) Takové góly padají, podívejte na NHL, tam jsou ještě horší.“

A druhá branka? Schleissovi to moc nesedlo, že?

„Jo, přeskočilo mu to hokejku. Zareagoval jsem na střelu, kdyby mu sedla, tak mě trefí. Pak to tam bohužel nějak doplachtilo, chtěl jsem do toho ještě sáhnout ramenem, ale už jsem to nestihl. Šlo to úplně na druhou stranu do protipohybu. Celý zápas jsme tyto situace měli pohlídané, bohužel ke konci nás Vítkovice trochu zmáčkly a z toho vyplynul jediný volný hráč. Škoda.“

Vítkovice - Pardubice: Jakub Lev potvrdil výhru gólem do prázdné brány, 3:1 720p 360p REKLAMA

Oproti pátečnímu zápasu v Hradci to dnes nebyla žádná přestřelka. Čím to?

„Asi známka dobrých obran, oba týmy hrály dozadu dobře. Bohužel nám tam nic nepadlo, ale podle mě jsme předvedli super výkon i dnes. Akorát soupeř byl o jeden gól šťastnější.

Projevila se už nějak změna trenéra?

„Trenér tady není dlouho, žádnou vědu s tím za takový čas neudělá. Je to spíš o nás. Snažíme se hodně bruslit dozadu, to je podle mě nejdůležitější. První myšlenka je dozadu, ne dopředu, útočníci hodně pomáhají bekům.“

A váš celkový dojem z posledních dní? Změna trenéra, dva rozdílné zápasy venku...

„Výborná bojovnost, týmový výkon, dobrá hra dozadu. Šest gólů Hradci je hodně pozitivní, jen škoda, že jsme to dnes nedotáhli na nějaký bod.“

Vítkovice - Pardubice: Jan Schleiss využil přihrávku zpoza brány a vrátil domácím vedení, 2:1 720p 360p REKLAMA

Vítkovice - Pardubice: Ty Wishart od modré propálil vše co mu stálo v cestě, 1:1 720p 360p REKLAMA