Rošáda v Kometě! Kašík končí v KHL, v Brně by měl nahradit Langhamera

Na spolehlivé výkony, které dlouhodobě podával ve Zlíně, nedokázal Libor Kašík navázat v KHL. I proto je po několika měsících strávených v Chabarovsku na spadnutí jeho návrat do extraligy. Místo návratu do Zlína má však namířeno do Komety, z kádru úřadujícího mistra by pak měl opačným směrem zamířit na východ Ruska brankář Marek Langhamer.