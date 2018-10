Vypadli jsme z role, podržel nás Vejmelka, děkoval Štencel po výhře Komety

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:21. Mueller, 19:23. Štencel, 20:55. O. Němec Hosté: 39:06. V. Růžička Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), L. Horký – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, R. Zohorna, Köhler – Süss. Hosté: Š. Lukeš (21. Stezka) – Jank, Mrázek, Dietz, Knot, Štich, Flemming, Valach – Tomica (C), V. Růžička (A), Duda – Sklenář, Klhůfek, T. Svoboda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Horák, Jeřábek – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena Návštěva 7221 diváků

Víte, kudy jste puk procpal do brány?

„Viděl jsem, kam střílím, měl jsem přímý pohled. Se štěstím to tam nějak padlo kolem hlavy, ramene, někam pod břevno.“

Zaváhal chomutovský brankář, nebo byla vaše trefa tak povedená?

„Nevím, to není otázka na mě, spíš na trenéra gólmanů. Asi těžko, on tam byl, puk tam sotva prošel, trošku se štěstím. Ale jsem rád, že tam padl.“

Byly góly na konci první a začátku druhé třetiny, kdy jste soupeři odskočili do třígólového vedení, zlomovým momentem zápasu?

„Jako úplný zlom zápasu bych to neviděl. Ty góly nám samozřejmě pomohly, ale zápas jsme si mohli trošku líp pohlídat. Na konci druhé třetiny a začátku třetí jsme vypadli z role, Chomutov toho trošku využil a pak jsme se trápili. Musíme si na to dát pozor a příště hrát lépe.“

Bylo to podobné jako proti Zlínu?

„Dá se říct, že průběh byl hodně podobný. Naštěstí jsme dali třetí gól, nedrželi jsme to na dvou gólech, ale musíme si to víc hlídat. Mohlo by se nám to v příštích zápasech vymstít, což by nebylo dobré.“

Závěr byl poměrně ale celkem klidný, Chomutov se nedostal do vyložených šancí.

„Chomutov teď není v rozpoložení, kdy by se mu dařilo vše, na co sáhne. Ale předvedl určitou kvalitu, my jsme navíc vypadli z role a vlastní hrou jsme připustili, že hráli, jak hráli. Příště musíme hrát trošku jinak a líp si pohlídat konec. Karel (Vejmelka) nás ale vzadu podržel, nějaké střely jsme zblokovali, takže jsme zápas dotáhli týmovou prací do vítězného konce.“

Navíc jste po čtyřech zápasech vyhráli za tři body.

„Upřímně, ani jsme si nevybavoval, že to bylo po čtyřech zápasech. Máme tři body, jsou z domácího prostředí, tady vyhrávat musíme.“

Ve druhé třetině jste vykoledoval faul na Radku Dudovi, co se tam stalo?

„Běžný souboj, Radek chtěl trefit puk, ale hokejka se mu svezla do přilby a do nosu. Neviděl bych v tom nic zákeřného, obyčejný faul.“

Jak se vám na něj hrálo?

„Víme, že má kvalitu, kterou prokazuje po návratu do extraligy. Táhne Chomutov, my víme, že dokáže najít spoluhráče krásnou nahrávkou. Ale musíme hrát na všechny stejně a nehledat si jenom jednoho hráče.“

