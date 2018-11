Filippi: Liberec byl jediná volba, zápas s Boleslaví pro mě bude křest ohněm

Šestadvacetiletý útočník se vrací do známého prostředí. Amuru se upsal po minulé sezoně, kterou končil právě v Liberci poté, co kvůli zdravotním problémům uzavřel předčasně angažmá v Magnitogorsku. A za Liberec hrával již před prvním odchodem do KHL v roce 2015. "Přemýšlel jsem o návratu delší dobu, nebylo to rozhodnutí ze dne na den," řekl dnes novinářům Filippi, jenž se s Chabarovskem dohodl na konci smlouvy před pár dny.

Na začátku přitom vše vypadalo dobře. Jenže po třech týdnech přišly potíže s kolenem. "Byl jsem měsíc mimo hru. To byla taková první negativní věc. Když už jsem se vrátil do hry a odehrál čtyři pět zápasů, tak jsem dostal ránu kotoučem a zlomil si kůstku v noze. Takže další pauza zhruba na tři týdny. Pak se celkově začalo všechno trochu bortit a ani výsledkově se nedařilo podle představ," vyprávěl Filippi.

Barvy Chabarovsku tak hájil dohromady jen v 10 zápasech, v nichž si připsal dva góly a dvě nahrávky. V KHL měl možnost nadále setrvat, sám však vnitřně cítil, že se chce vrátit domů. Proto na žádnou z nabídek ruských klubů nekývl. "Nemůžu proti Rusku říct špatné slovo, ale já jsem se rozhodl pro návrat. Měl jsem sice nějaké další nabídky z KHL, ale cítil jsem, že si chci dát od Ruska na chvíli pauzu," připustil Filippi.

Liberec měl o něho velký zájem. "Byli jsme s panem Pešánem v průběžném kontaktu. Bílí Tygři jsou u nás klubem na té nejvyšší úrovni, takže pro mě představovali jasnou volbu," vysvětlil své rozhodování Filippi.

"Navíc v Liberci jsou vždy ty nejvyšší cíle. Nicméně i kdyby tým nehrál úplně na špičce tabulky, tak bych se rozhodl stejně. Jsem hlavně rád, že můžu být zpátky v Čechách. Také jsem se těšil do kabiny na spoluhráče, se všemi se znám. Jádro týmu tu je už pár let stejné, vždy se obmění jen pár kluků. Sezona je rozjetá velmi dobře a já pevně věřím, že uděláme nějaký velký úspěch," doplnil Filippi.

Jeho příchod je dalším výrazným posílením už tak kvalitní liberecké ofenzivy. Hlavní kouč a sportovní manažer Filip Pešán od hráče s reprezentačními zkušenostmi očekává výraznou roli a je zároveň připraven okolo něj vybudovat tým do dalších let.

"Krásně se to poslouchá, každému hráči taková role vyhovuje. Já musím ale trenérovi důvěru vrátit výkony na ledě. Představuje to pro mě určitý závazek. Když se mi nebude dařit, tak samozřejmě tým postaví na někom jiném a budou hrát jiní hráči," uvědomuje si Filippi.

KHL ale ještě nepovažuje za uzavřenou kapitolu. A ve smlouvě má klauzuli na případný odchod do zahraničí. "Bude těžší se tam dostat zpět, když jsem dvakrát po sobě skončil předčasně a odešel v půlce sezony. To je ale teď předčasné řešit, já se chci soustředit pouze na Liberec," uvedl Filippi, který má v extralize včetně play off na kontě celkem 169 zápasů a 105 bodů za 40 branek a 65 asistencí.

"Minulý rok jsem se vracel jen na pár měsíců a pak zase řešil další angažmá, což pro mě nebylo úplně šťastné. Proto jsem rád, že nyní mám dlouhodobější smlouvu, a určitě tu zůstanu déle," ujistil Filippi.

První příležitost přesvědčit o svých kvalitách bude mít hned v pátek, kdy se vedoucí Liberec představí na ledě Mladé Boleslavi. "Zítra to bude takový křest ohněm pro mě. Nebude to úplně jednoduché, protože tým šlape a hraje výborný hokej. Snad mi ale kluci na začátku trochu pomůžou se do toho dostat a odvezeme si z Boleslavi vítězství," přál si Filippi.