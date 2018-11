SESTŘIHY: Boleslav skolila Spartu 5:3. Liberec po obratu vede extraligu

Bílí Tygři otočili zápas do pěti minut

Liberec vstoupil do utkání velmi aktivně a hned po 61 sekundách šel do vedení. Lenc krásně našel z druhé vlny najíždějícího Hudáčka a ten precizním bekhendovým blafákem otevřel skóre. Na druhé straně zahrozil Václavek, Will si ale připsal první ostrý zákrok.

První výhodu přesilovky měl Zlín, nesehrál ji ale vůbec dobře. V početní převaze si následně zahráli také Bílí Tygři a Valský ani nadvakrát nenašel mezírku mezi betony Jakuba Sedláčka. V samém závěru první třetiny pak ještě zlínského brankáře po Lencově střele zachránila branková konstrukce.

Vedení mohli Severočeši navýšit v přesilové hře v úvodu druhé části. Do protiútoku se ale dostali Berani a po Okálově přihrávce vyrovnal střelou nad Willovo rameno Kubiš. Zlínské hráče vyrovnávací branka nabudila a najednou jich byl plný led.

V polovině utkání pak šli hosté zaslouženě do vedení po přesné trefě Řezníčka. A to stále nebylo ze strany Zlína vše. Za další tři minuty se střelou bez přípravy prosadil Popelka a hosté rázem vedli o dvě branky. Liberecký kouč Pešán si vzal oddechový čas a místo Willa poslal do branky Schwarze. Berani však i nadále diktovali tempo a čtvrtou branku hostů mohl přidat Nosek. Schwarzovi pomohla pravá tyč.

Do závěrečného dějství ale Bílí Tygři vlétli. Ve 42. minutě vybídl Kvapil Hudáčka a ten druhým gólem v utkání dostal domácí na dostřel. V aréně ještě neutichla radost z kontaktní branky a Liberečtí se během minuty radovali znovu. Odražený kotouč napálil přesně pod horní tyč Sedláčkovy branky Ševc.

A pro Berany bylo ještě hůř. Snovou pětiminutovku domácích zakončil po Ordošově přihrávce z ideální pozice zakončující Jelínek. Domácí mohli přidat další branku, Lence ale vychytal Jakub Sedláček. Hosté mohli odpovědět v přesilovce, rovněž Schwarz ale svůj tým podržel. Dvě minuty před koncem třetí třetiny to hosté zkusili se šesti hráči v poli. Střelou do opuštěné branky ale upravil na konečných 5:3 Redenbach.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Narazili jsme na výborného soupeře. Ačkoliv přijel ve slepené sestavě, bojoval až do posledních vteřin. Vstoupili jsme do utkání dobře, ale druhá třetina byla z naší strany velmi špatná. Zase to ale vyvážila třetina třetí, kdy jsme se zmobilizovali, sebrali všechny síly a zápas dokázali otočit. Velmi mě mrzí fanoušci, kteří pískají, když se nedaří a nevěří, že tým dokáže zápas otočit. My jsme však i přes ten pískot utkání otočili a ukázali jsme, že nám výsledek ani liberecký fanoušek není lhostejný."

Robert Svoboda (Zlín): "Byl to hektický zápas. Jako na houpačce. Přežili jsme první třetinu, což nám dalo možnost dostat se lépe do hry ve druhé třetině. Měli jsme hodně příležitostí a dokázali je i proměnit. Vypadalo to, že bychom si mohli odvést nějaké body. Otázkou je, zda by to stačilo, pokud by v poslední minutě druhé třetiny Nosek místo tyčky dal branku. Mrzí nás to, protože domácí ve třetí třetině předvedli obrovský tlak a zvrátili utkání na svou stranu. Podle mého názoru by zápasu slušela remíza po šedesáti minutách. Power play jsme nesehráli vůbec špatně, měli jsme tam i šanci, ale bohužel už jsme na vyrovnání nedosáhli."

SESTŘIH: Liberec - Zlín 5:3. Bílí Tygři otočili zápas během pěti minut 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:01. L. Hudáček, 41:46. L. Hudáček, 42:40. Ševc, 44:25. P. Jelínek, 58:56. Redenbach Hosté: 22:44. Kubiš, 29:45. Řezníček, 32:29. Popelka Sestavy Domácí: Will (33. Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Stříteský, Derner, Havlín, Ševc – Valský, Redenbach, Ordoš – Lenc, L. Hudáček, M. Kvapil – Teplý, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Řezníček, Žižka, Gazda – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš – Okál, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Popelka, Poletín – Š. Kratochvíl, Hrníčko, Václavek. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Kajínek, Zavřel. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 4 086 diváků

Chemici trestali v přesilovkách

Domácí začali po reprezentační přestávce ve velké stylu. Hned od začátku dostali soupeře pod tlak a prosadili se i střelecky. Nejprve otevřel skóre dorážkou vlastní střely Gerhát, následně se pod horní tyč trefil Válek. A s Energií mohlo být i hůře, brankář Novotný však zlikvidoval řadu dalších šancí. "Po přestávce je vždy důležitý začátek. Nesmíte začít zvolna a nám se to vyplatilo," pochvaloval si kapitán Litvínova Michal Trávníček.

Západočeši si v útočném pásmu zahráli až v přesilových hrách, vteřinu po skončení druhé výhody i snížili. Januse překonal slovinský obránce Kovačevič a připsal si tak první extraligovou trefu.

Litvínov, který vyhrál první třetinu střelecky 19:6, získal zásluhou Trávníčka dvoubrankové vedení v 19. minutě zpět. "Měli jsme období, kdy jsme moc nedávali góly, tak jsme si řekli, že musíme střílet ze všech pozic," řekl Trávníček.

Ve druhé dvacetiminutovce byli hosté výrazně nebezpečnější, i když v četnosti střelby za soupeřem i nadále zaostávali. V oslabení po nečekaném odrazu puku od mantinelu mohl snížit Gorčík, následně trefil domácí Petružálek tyč. Krátce po polovině utkání snížil v přesilovce Flek, více zdramatizovat zápase se však Karlovým Varům nepodařilo.

"První třetina rozhodla. Nechali jsme si dát tři góly. Pak jsme dotahovali. Kdybychom dokázali dát ještě nějaký gól, mohlo to být jiné. Skončilo to ale 2:7, což je pro nás možná i dobře. Abychom si uvědomili, že musíme zase pracovat a hrát to, co nám přinášelo ovoce," řekl útočník hostů Roman Vlach.

Ve 35. minutě měl přitom vyrovnání na hokejce osamocený Kohout, Janus ale jeho šanci zlikvidoval, hostující útočník byl vzápětí vyloučen za atak na litvínovského gólmana a Verva v přesilovce udeřila počtvrté. Na Petružálkovu branku navíc navázal v další početní výhodě Hübl a přiblížil domácí tříbodové výhře.

Nedisciplinovanost stála i na šestou a sedmou brankou domácích, když se nejprve při Balánově vyloučení prosadil Mikúš. Již druhou asistenci si při jeho gólu připsal obránce Porseland, který hrál za Litvínov poprvé.

"Hrál velmi dobře, my jsme takového obránce potřebovali. Dostával puky od modré čáry na branku, což nám chybělo. Svojí hrou navíc strhl i další obránce, dnes hráli dobře všichni," ocenil švédskou posilu asistent trenéra domácích Radim Skuhrovec.

Sedmý gól vstřelil Jurčík při Plutnarově trestu. Severočeši tak ukončili sérii dvou domácích porážek, Západočeši zakončili sérii čtyř venkovních utkání v řadě prohrou.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Povedl se nám vstup do zápasu, dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Dobře jsme bruslili, napadali a díky tomu jsme se vyrovnali i s krizovými momenty, kdy se k nám Vary přiblížily. Hrozně nás těší, že se nám podařilo vstřelit branky v přesilových hrách, které nám v poslední době moc nešly. Tlačili jsme se do zakončení, což se nám v minulých zápasech moc nedařilo. Věříme, že to bude odrazový můstek do dalších utkání."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Nepovedl se nám vstup do utkání, pustili jsme domácí do dvoubrankového vedení a pak je s týmem, jako je Litvínov, těžké hrát. Podařilo se nám dát kontaktní gól a potřebovali jsme dohrát třetinu alespoň za stavu 2:1. Po nepřesnostech v našem obranném pásmu jsme ale dostali zbytečný třetí gól, což byl jeden z klíčových momentů. Do druhé třetiny jsme vstoupili mnohem lépe, vytvořili jsme si šance a snížili jsme na 3:2. Poté jsme měli dvě čisté gólové šance, ale místo vyrovnání jsme šli do oslabení a v přesilových hrách nás dnes domácí neskutečně potrestali. Byli bojovnější a produktivnější, proto zaslouženě vyhráli."

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 7:2. Chemici zdemolovali Energii, čtyřikrát trestali v přesilovce 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:05. Gerhát, 05:48. Válek, 18:07. Trávníček, 35:30. Petružálek, 38:07. V. Hübl, 44:54. J. Mikúš, 54:03. Jurčík Hosté: 16:25. Kovačevič, 30:59. Flek Sestavy Domácí: Janus (17. Hanuljak) – Ščotka, Porseland, Sörvik, Baránek, Hunkes, Romančík – Válek, J. Mikúš (A), Petružálek – F. Lukeš (A), V. Hübl, Myšák (C) – Trávníček, Gerhát, Jurčík – Matoušek, M. Hanzl, Řehoř. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Ondráček, Pešek Stadion ZS Ivana Hlinky

Vejmelka vynuloval svůj mateřský klub

"Po přestávce byla první třetina opatrnější. Snažili jsme se hrát aktivně, ale soupeř svědomitě bránil a vyrážel k rychlým protiútokům. Bylo nesmírně důležité dát první branku. Hodně nás podržel brankář Vejmelka," uvedl trenér Brna Kamil Pokorný.

Kometa se už představila s novou posilou americkým obráncem Schausem, naopak brankář Kašík ještě sledoval utkání z tribuny. V sestavě Pardubic chyběli oba křídelní hráči prvního útoku Petr Sýkora s Rolinkem.

Navzdory jejich absenci drželi Východočeši se svým soupeřem v první třetině krok. Dobře bránili střední pásmo. Pokud se už dostala Kometa k zakončení, tak vynikl po střelách Zohorny a Muellera brankář Klouček. Do tlaku se hosté dostali hlavně v prvních dvou přesilových hrách, v koncovce si ale neporadili s gólmanem Vejmelkou.

Brňané zvýšili od druhé třetiny tlak, který také zúročili gólově. Ve 31. minutě důrazný útočník Mueller vybojoval u zadního hrazení kotouč, přes Holíka se dostal na modré čáře kotouč k obránci Malcovi, jenž svým prvním gólem v tomto ročníku prostřelil brankáře Kloučka.

"Bojovností jsme utkání urvali. Z gólu mám radost, ale pro mě je důležitější dobré bránění," poznamenal sváteční střelec Brňanů Tomáš Malec.

V závěru druhého třetiny využila Kometa přesilovku a po akci Holíka s Kašparem protlačil puk do sítě Zaťovič. Holík si připsal už svou čtrnáctou asistenci a je v extralize druhým nejlepším nahrávačem za Markem Kvalilem z Liberce, který má 19 přihrávek. "Byl bych ale raději, kdy v mé kolonce góly bylo vyšší číslo než jeden. Ale na střílení branek jsou v našem týmu jiní hráči," uvedl Holík.

Pardubice se ještě pokusily v závěrečné třetině o zvrat, Komety si ale pozornou defenzívou už výhru nenechala vzít. Jedinou vážnější šanci ke korigování výsledku měl ve 49. minutě Bubela, jehož dorážku do odkryté části branky stačil brankář Vejmelka vyrazit.

Necelé tři minuty před koncem po vyloučení brněnského útočníka Malleta zkusilo Dynamo dvouminutovou hru bez brankáře. Ale ani tuto početní výhodu gólově nezúročilo.

"Nebyl to z naší strany špatný výkon. Ale bez gólu se vyhrát nedá. Ani přesilovky nebyly špatně sehrané. Šli jsme za vítězstvím. Ale nebylo nám dnes přáno. Dokázali jsme přitom Brno dostat pod tlak," řekl útočník Pardubic Rostislav Marosz, který při absenci dvou hlavních opor Sýkory a Rolinka převzal kapitánskou pásku. "Trenér na mě ukázal, tak jsem to musel vzít. Naposledy jsem byl kapitánem v juniorce," usmál se Marosz.

Ve vzájemných zápasech bodovali Brňané osmkrát za sebou, z toho šestkrát vyhráli. Dynamo pod novým koučem Břetislavem Kopřivou vyšlo podruhé z pěti zápasů bodově naprázdno.

"Body nemáme, takže nemůžeme být spokojeni. Pro nás je v momentální situaci každý bod důležitý. Chtěli jsme v Brně uspět. Hráči pro to udělali hodně. Na zápas jsme se svědomitě připravovali. Narušili jsme hru Brna, což se nám dlouho dařilo. Soupeř využil přesilovku. Prostě jsme nedávali branky, takže jsme nemohli vyhrát. Výkon jsme odvedli výborný. Možná nejlepší, co u mužstva jsem. Ale bylo to marné," uvedl kouč Dynama Břetislav Kopřiva.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Po přestávce byla první třetina opatrnější. Snažili jsme se hrát aktivně, ale soupeř svědomitě bránil a vyrážel k rychlým protiútokům. Bylo nesmírně důležité dát první branku, což se nám ve druhé třetině díky Malcově střele povedlo. Potom jsme měli strašlivou pasáž, v níž nás podržel brankář Vejmelka. Hodně nám pomohl druhý gól při přesilovce za soupeřovo špatné střídání. Ve třetí třetině jsme se snažili hrát zodpovědně. I když jsme měli dva vyloučené. Musím znovu pochválit Vejmelku, který při přesilovce soupeře šest na čtyři udržel čisté konto."

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Body nemáme, takže nemůžeme být spokojeni. Pro nás je v momentální situaci každý bod důležitý. Chtěli jsme v Brně uspět. Hráči pro to udělali hodně. Na zápas jsme se svědomitě připravovali. Narušili jsme hru Brna, což se nám dlouho dařilo. Soupeř využil přesilovku. Prostě jsme nedávali branky, takže jsme nemohli vyhrát. Výkon jsme odvedli výborný. Možná nejlepší, co u mužstva jsem. Ale bylo to marné."

SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 2:0. Dynamo se vrací z Moravy bez jediného bodu 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:17. Malec, 37:39. Zaťovič Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), Köhler – Dočekal, Hruška, Mallet – Plášek ml., R. Zohorna, L. Horký. Hosté: Klouček (Kacetl) – Trončinský (A), Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Čáslava, Budík – Kusý, Marosz (C), Mandát – Treille (A), Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Vondráček – Poulíček, M. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Pešina – Jindra, Zika Stadion DRFG arena Návštěva 7 700 (vyprodáno) diváků

Vondrka sestřelil Spartu hattrickem

První třetina příliš vzruchu nenabídla. Jako kdyby oba týmy potřebovaly delší čas na zahřátí na provozní teplotu po první reprezentační přestávce sezony. Až po 12 minutách trochu vážněji zahrozil Kousal, domácí gólman Machovský však jeho pokus vytěsnil ramenem.

Na druhé straně mířil z dobré pozice Říčka jen do boční sítě. V 15. minutě uklízel na poslední chvíli Delisle za Machovského zády kotouč do bezpečí před Klepišem. Mladoboleslavští se přesto brzy dočkali, když Vondrka ranou z kruhu využil přesilovku po Blainově prohřešku. Vyrovnat mohl ještě Sill, Krošelj ale ubránil svou branku před pohromou.

Zkušený Slovinec však rozhodně nebude v dobrém vzpomínat na své počínání ve druhém dějství. Ve 25. minutě ho nachytal lehkým nahozením zápěstím od modré čáry bek Košťálek a bylo vyrovnáno. Hosté ale měli brzy těsný náskok zpět na své straně, když si odražený puk našel nejrychleji Pabiška a z prostoru mezi kruhy prostřelil Machovského.

Pražané kontrovali po polovině základní doby. Vrána trefil sám proti Krošeljovi po forhendovém blafáku tyč, ale akce pokračovala, Říčka našel Kudrnu a bylo to 2:2. V polovině 34. minuty zkusil štěstí zadák Blain a jeho rána po ledě proklouzla překvapivě za Krošeljova záda.

Ještě do druhé přestávky mohli krátce po sobě srovnat krok zkušení hostující forvardi Vondrka a Klepiš, jenže kapitána Bruslařského klubu vychytal Machovský a Klepiš nezamířil přesně.

Třetí třetina přinesla další obrat. Ve 45. minutě vyrovnal Bernad, když využil situace, při níž nemohl plnohodnotně zasáhnout Machovský, neboť k němu doklouzal ležící Skalický. Sparťané protestovali, najíždějícího hostujícího útočníka ale podrazili sami.

V polovině 47. minuty nastoupil Groh místo Krošelje a skoro okamžitě čelil přesilovce Sparty. Nebezpeční však byli hosté: Musil zakončil v oslabení přečíslení dvou na jednoho s Pacovským, ale Machovský ukázal rychlou lapačku. Ze zcela stejné situace vzápětí neuspěl ani Šťastný.

Rozhodlo se v poslední tříminutovce. V čase 57:01 rozjásal hostující fanoušky dorážející Vondrka. Necelé dvě minuty před koncem to Pražané zkusili se šesti hráči v poli, čehož však využil Vondrka a rozhodl.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "Musím pogratulovat Milošovi (Hořavovi) ke třem bodům. V první třetině byli hráči obou týmů čerství, ve hře byla spousta energie, byl to dobrý hokej. Ale my jsme udělali chybu při bránění přesilovky soupeře. Ve druhé třetině jsme dali pár gólů, některé trochu kuriózní, což se nám často nestává. Dostali jsme tak šanci vrátit se do zápasu, ale bylo to pořád hodně těsné. A my jsme dnes udělali až příliš mnoho chyb."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Přijeli jsme k nejlepšímu mužstvu extraligy. Myslím, že Sparta byla celý zápas lepší, my jsme vytěžili z minima maximum a zápas se nám podařilo vyhrát. Ale byla to spíš otázka štěstí než výkonu. Že bychom Spartu přehráli, to v žádném případě. Ale jsme rádi. Hráči do toho dali potřebné úsilí a byli odměněni třemi body."

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:5. Svěřenci Uwe Kruppa prohráli třetí domácí utkání v řadě 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:24. Košťálek, 31:01. Kudrna, 33:30. Blain Hosté: 17:39. Vondrka, 27:43. Pabiška, 44:16. Bernad, 57:01. Vondrka, 59:09. Vondrka Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Tomáš Dvořák, Blain, Košťálek, Gregorc, T. Voráček, Delisle – Říčka (A), Pech, Kumstát – Jarůšek, Sill, Forman – Kudrna (C), P. Vrána, Buchtele – Beran, Smejkal, Pšenička – Rousek. Hosté: Krošelj (47. Groh) – Kotvan, Bernad, Hanzlík (A), Pláněk, Němeček, Kurka, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Pacovský – Martin Procházka, T. Knotek, Šťastný – P. Kousal, Najman, Pabiška. Rozhodčí Šír, Hradil – Gebauer, Lederer Stadion Návštěva 7 910 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 18 10 1 2 5 63:47 34 2. Sparta 19 8 4 1 6 58:48 33 3. Brno 17 8 3 1 5 44:38 31 4. Mountfield 18 8 3 1 6 46:41 31 5. Vítkovice 17 9 1 2 5 42:38 31 6. Litvínov 19 9 2 0 8 46:45 31 7. Třinec 17 9 0 2 6 47:38 29 8. Plzeň 16 6 2 3 5 46:36 25 9. K. Vary 18 8 0 1 9 53:48 25 10. Zlín 18 7 1 1 9 52:53 24 11. Olomouc 16 7 0 2 7 34:42 23 12. Ml. Boleslav 18 7 0 0 11 40:50 21 13. Pardubice 18 5 2 1 10 43:64 20 14. Chomutov 17 3 0 2 12 34:60 11