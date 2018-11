Jelínek slavil obrat Liberce, ale litoval gólmana: Willa jsme potopili my

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Zlín: Před brankou úplně volný Jelínek poslal puk pod horní tyč, 4:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Po první třetině jste vedli 1:0. Ve druhé části ale přišel herní výpadek.

„Nevím, jestli to bylo uspokojení, ale do druhé třetiny jsme vstoupili hrozně. Dostali jsme hned gól v naší přesilovce, což se vůbec nesmí vstávat. Celá třetina pak pokračovala v duchu našeho prvního střídání. Naštěstí jsme si k tomu o přestávce něco řekli a jsem rád, že jsme ukázali srdíčko, bojovnost a sílu týmu.“

Bylo v kabině po druhé části rušno?

„Rušno ani ne, spíš jsme si řekli, co bychom každý měli zlepšit.“

Filip Pešán o proslovech k týmu během přestávek: „Zvýšil jsem v kabině hlas už během první přestávky, kdy jsme vedli 1:0. Viděl jsem, že tým hraje trochu bohorovně. Cítil jsem to správně, křik ale vůbec nepadl na úrodnou půdu. O druhé pauze jsem zkusil hráče uklidnit a nabádat k tomu, ať se vrátíme ke hře, kterou se prezentujeme celou sezonu. Díkybohu to mělo efekt.“

Úvod třetí třetiny byl pro vás snový. Takto nějak jste si to asi představovali, že?

„Čekali jsme, že nám to bude trvat trochu déle. Každopádně čím dřív nám to tam napadlo, tím líp (směje se).

Pomohla vám změna brankáře? I když se nedaří říct, že by Roman Will za nějaký gól mohl.

„Romana jsme potopili my. Byly to naše chyby, po kterých soupeř dával góly. Trefovali se o tyčky, gólman neviděl nic. Romanovi se za celý tým omlouvám. Marek Schwarz je ale také výborný gólman, byl to spíš takový impuls od trenéra, abychom se probrali.“

Je po takovém průběhu výhra cennější?

„Samozřejmě. Jsem rád, že jsme ukázali sílu, kterou tým má.“

K týmu se připojí Tomáš Filippi. Jak jako kapitán vnímáte novou posilu?

„Je to špičkový hráč… Jsem jedině rád, že přišel.“

