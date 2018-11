Sedláček po výhře v Plzni: Ještě, že se nevymstila šílená přesilovka

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Zlín: Jiří Ondráček dostal pěknou přihrávku od Lakatoše a hosté odskočili na rozdíl dvou branek, 0:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo hodně důležité, že jste se brzy ujali vedení? Nakolik to určilo další ráz utkání?

„Je to pro soupeře studená sprcha, jakmile dáme gól z první střely a ještě krásně dorážkou, takže gólman nemá šanci. Nás to hrozně povzbudilo, i ta druhá branka, co jsme dali na konci první třetiny. Oni pak sice taky skórovali se štěstím, když se to odrazilo zpoza brány. Ale na druhou stranu měli zase tři nebo čtyři tyčky.“

V utkání jste inkasoval jediný gól, branku jste obdržel po téměř sto minutách hry. Je to pro vás hodně důležité?

„Cítím se dobře, když je to takhle našlápnuté. Podali jsme výborný výkon, kluci padali do střel, bojovali jsme v rozích, byly tam nějaké tyčky. Kolikrát to tam padne, podruhé je to naopak. Bylo to taky o štěstí, ale jsem rád, že nám to vyšlo.“

Za dva zápasy jste dostali jedinou branku, posbírali šest bodů...

„Tohle je cesta, kterou musíme jít, už po pauze vedli 3:1 v Liberci po dvou a nechali si dát sami, to byla hrozná škoda. Vyříkali si v kabině, po zápase se celkem řvalo. To by se nemělo stát, ale už jsme si to vynahradili, celé se to otočilo.“

Ve druhé třetině jste měl potíže s výstrojí, kterou vám nejprve pomohl opravovat obránce Tomáš Valenta, potom jste i musel na chvíli střídat. O co tam šlo?

„Je to moje chyba, odepnuly se mi širáky, měl jsem je až někde na kolena. Věděl jsem, že to je špatně, zbývalo ještě třináct nebo čtrnáct minut, takže jsem to tak musel udělat. Je to nepříjemné, i pro toho kolegu, co jde místo vás.“

Mezitím jste inkasovali v oslabení gól na 1:2. Sami jste pak hráli v pěti proti třem, ale ze dvouminutové převahy nevytěžili nic...

„Říká se, že se to může vymstít, což se naštěstí nestalo. Musíme se podívat na video. To bylo šílené, jak jsme to hráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:06. Kracík Hosté: 00:45. E. Kulda, 18:24. J. Ondráček Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Vráblík, Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán – Eberle, Kodýtek, Gulaš (C) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Indrák (A), Preisinger, Kratěna – Stach, Nedorost, Straka. Hosté: J. Sedláček (27. Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Lakatoš, J. Ondráček – E. Kulda, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, Šlahař – Václavek, Popelka, Š. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Lacina – Pešek, Polák Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5777 diváků