SESTŘIHY: Hradec skolil Kometu 6:3. Sparta padla potřetí v řadě

Trápení Pražanů umocnili Hanáci Burian a Holec

V úvodu se hrálo dlouho bez velkých šancí a nic se na tom nezměnilo ani při přesilové hře, kterou nabídl domácím Nahodilův faul v sedmé minutě. Až v polovině prvního dějství byli domácí blízko gólu. Nejdříve neprostřelil skrumáž před Konrádem Rousek, který následně ještě našel Delisleho, jenže kanadský bek sedícího olomouckého gólmana nepřekonal.

V 15. minutě mohli jít do vedení hosté. Nahodil uvolnil šikovně bekhendem Buriana, ale Machovský stihl zasáhnout pravým betonem. Za tři minuty už se však Hanáci radovali. Burian projel mezi bránícími hráči Sparty, natlačil se před Machovského a forhendem úspěšně zakončil.

V úvodu druhé části se po Dvořákově faulu dočkali první přesilovky hosté, ale neprosadili se a v oslabení musel krýt Konrád Sillův pokus. Ve 25. minutě Olomouc zvýšila. Po Strapáčově vyhození ujel Holec a střelou z mezikruží překonal Machovského. Za 122 sekund se po přihrávce Skladaného trefil Holec z levého kruhu přesně k protější tyči a Machovského nahradil v brankovišti Honzík.

Vzápětí srazil Dujsík u mantinelu Berana a dostal trest na pět minut a do konce utkání. Za dalších 49 sekund šel navíc pykat i Irgl a výhodu pěti proti třem ve 29. minutě využil obránce Blain, který zamířil zápěstím k levé tyči.

Za 89 vteřin se navíc trefil z levého kruhu přesně do bližšího horního rohu Konrádovy branky Kudrna a sparťané snížili na rozdíl jediné branky. Pokračující dlouhou přesilovku Sparty zkrátil Blainův trest a hosté měli po trestech Vrány a Smejkala k dispozici ještě dvě přesilovky v druhé části, ale skóre se neměnilo.

V úvodu třetí třetiny si Konrád poradil s Blainovým pokusem i s Vránovou dorážkou a potom ještě zlikvidoval ránu Buchteleho. Ve 45. minutě už ale nestačil na Vránův pokus z pravého kruhu přes stínícího Smejkala. Vzápětí při Sillově trestu kryl Honzík Galvasův bekhendový pokus.

V 50. minutě však vrátil hostům vedení Ostřížek, který překonal Honzíka ranou od modré čáry. Za 58 sekund se radovala Olomouc znovu: Burian nahodil puk bekhendem zpoza branky a sparťanský gólman si jej srazil za svá záda. Za dalších 42 vteřin Skladaný v přečíslení nabídl puk Lašovi a Honzík byl bez šance - 3:6.

V 57. minutě sice Sparta udeřila potřetí v utkání v přesilové hře, když se po Pechově přihrávce prosadil Buchtele, ale hosté i přes další oslabení už dvoubrankový náskok uhájili. Doma Sparta nedosáhla na bodový zisk dokonce počtvrté za sebou.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a vytvořili jsme si tlak. V první třetině jsme se dobře vyrovnávali s rychlostí olomouckých hráčů, ale soupeř využil jednu naší chybu. Ve druhé třetině přidal soupeř další dva góly, ale náš tým dokázal odpovědět a využil přesilovky. Potom jsme dobře sehráli i oslabení, kterých bylo dost. Ve třetí třetině jsme vyrovnali, ale pak to tam opět napadalo Olomouci. Je to pro nás nepříjemná prohra. Musíme se nachystat na příští víkend a ukázat si problémy, které máme. Především dostáváme hodně branek, což se nám předtím nestávalo."

Jan Tomajko (Olomouc): "Věděli jsme, že Sparta dvakrát prohrála, takže do zápasu vstoupila takovým mírným tlakem. Ten jsme ustáli a první třetinu jsme vyhráli 1:0. Pro nás to bylo hodně důležité. Ve druhé třetině jsme odskočili na tři góly. Sparta se ve dvou přesilovkách dostala zpátky do zápasu a srovnala ve třetí třetině na 3:3. My jsme pak třemi góly zápas rozhodli. Jsme rádi za tři body. Na Spartě se nevyhrává tak často. Jsme spokojení i s produktivitou, protože šest gólů v sezoně jsme ještě nedali. Hráčům bych chtěl poděkovat za bojovnost. Za stavu 3:3 jsme nesložili zbraně a dotáhli jsme to do vítězného konce."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:44. Blain, 30:13. Kudrna, 44:20. P. Vrána, 56:23. Buchtele Hosté: 17:23. Burian, 24:28. Holec, 26:30. Holec, 49:15. Ostřížek, 50:13. Burian, 50:55. Laš Sestavy Domácí: Machovský (27. Honzík) – T. Voráček, Delisle, Tomáš Dvořák, Blain, Košťálek, Gregorc, M. Jandus – Kudrna, P. Vrána (C), Smejkal – Forman, Pech (A), Kumstát – Beran, Sill, Rousek – Jarůšek, Pšenička, Buchtele. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), J. Galvas, Švrček, Škůrek, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Irgl, Strapáč, Mráz – V. Tomeček, J. Knotek (A), Ostřížek – Jergl, Nahodil, Burian – Holec, Skladaný, Laš. Rozhodčí Horák, Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion Návštěva 8 733 diváků

Liberec - Karlovy Vary 4:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:29. L. Krenželok, 26:48. M. Zachar, 34:25. Redenbach, 44:36. Lenc Hosté: 03:41. Flek Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Stříteský, Derner, Havlín, Ševc, T. Hanousek – Valský, Redenbach, L. Hudáček – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Jeník, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, Kozák, Sičák (A), L. Vágner – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Skuhravý (C), Stloukal – Kohout, Balán (A), Lapšanský. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Špringl, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 991 diváků

Piráty srazil v přesilovce Baranka

Poslední tým extraligové tabulky po domácí kanonádě proti Spartě (5:0) prokazoval i v Ostravě herní pokrok. A nesrazila ho ani rychlá branka, kterou v šesté minutě vstřelil slovenský junior Baláž, který v útočném pásmu dostihl vyhozený puk a bekhendem ho poslal Petersovi mezi betony. Byl to jeho první gól v extralize.

Piráti však po inkasované brance zvedli hlavy, srovnali hru a vytvořili si šance. V 18. minutě vykouzlil hokejovou parádu Vantuch, který už ve vyložené šanci ještě s málo vídaným přehledem poslal puk zpátky za sebe mezi bruslemi vítkovického beka do druhé vlny na Stránského, jenž pohodlně zavěsil do úplně prázdné branky.

Domácí měli ve druhé části možnost ujmout se vedení v přesilovce pět na tři, kterou však nevyužili. A pak je musel několikrát zachraňovat Bartošák, který zblízka vychytal Tomicu, Koblasu i Havla.

Do vyrovnaného duelu tak zásadně promlouvaly přesilovky a vyloučení. Lépe si Vítkovičtí počínali v klasické přesile pět na čtyři, když Roman ve 36. minutě objel branku a pak skóroval z úhlu střelou, kterou si Peters vlastní bruslí usměrnil za záda.

Pak Vítkovice z další početní výhody stav pojistily třetím gólem. Špatné střídání hostů potrestal Baranka, který se z pravé strany chytře zpoza obránce trefil zápěstím.

Vzápětí následovala další přesilová hra pro Vítkovice, jenže tentokrát v ní pustili domácí hráči do brejku soupeře, Valachovu střelu Bartošák neudržel a Marjamäki puk doklepl do sítě.

Hosté málem v dalším oslabení i vyrovnali, po Koblasově střele ale zazvonila jen tyč. Nakonec 26 sekund před koncem zajistil trefou do prázdné branky při soupeřově power play definitivu tří bodů Lev.

Ohlasy trenérů

Pavel Trnka (Vítkovice): "Nebylo to asi úplně atraktivní utkání pro oko diváka. Ale v této fázi jsou pro nás důležité tři body. Za to chceme hráčům poděkovat."

Jan Šťastný (Chomutov): "Čekali jsme, že Vítkovice vyvinou aktivitu na začátku, což se potvrdilo a šly rychle do vedení. Ještě během první třetiny jsme hru srovnali a vyrovnali po krásné akci. Ve druhé třetině jsme měli více ze hry a spoustu šancí, které měly skončit gólem. To je důvod, proč si odsud neodvážíme nějaký bodový zisk. Dalším důvodem byla oslabení, v nichž jsme inkasovali góly na 1:2 a 1:3. Bylo důležité, že jsme v oslabení snížili a nadechovali se, abychom vyrovnali. Dostali jsme také šanci hrát přesilovku, ale tu jsme sehráli katastrofálně. Závěr už byl boj, bohužel jsme inkasovali v power play."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:00. Baláž, 36:52. O. Roman, 42:15. Baranka, 59:34. Lev Hosté: 17:11. J. Stránský, 45:26. Marjamäki Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – O. Roman, Tybor, Szturc (A) – Š. Stránský, P. Zdráhal, Kucsera – Pytlík, Baláž, Toman. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Mrázek, Štich, Valach, Blaha – Sklenář (A), V. Růžička, T. Svoboda (C) – Tomica, Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 133 diváků

Plzeň - Zlín 1:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:06. Kracík Hosté: 00:45. E. Kulda, 18:24. J. Ondráček Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Vráblík, Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán – Eberle, Kodýtek, Gulaš (C) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Indrák (A), Preisinger, Kratěna – Stach, Nedorost, Straka. Hosté: J. Sedláček (27. Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Lakatoš, J. Ondráček – E. Kulda, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, Šlahař – Václavek, Popelka, Š. Kratochvíl. Rozhodčí Hribik, Lacina – Pešek, Polák Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5777 diváků

Mountfield HK - Kometa 6:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:07. Cingel, 06:36. Bičevskis, 18:17. Paulovič, 34:41. Smoleňák, 42:19. Smoleňák, 46:02. Cingel Hosté: 01:59. Mallet, 12:34. P. Holík, 55:25. Mallet Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Cibulskis, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Rákos (A) – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Lessio – M. Chalupa, Dragoun, Bezúch. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Mikuš – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kusko, L. Čermák (C), Kašpar – Mallet, Hruška, Köhler – Plášek ml., R. Zohorna, L. Horký. Rozhodčí Harnebring (SWE), Hejduk – Svoboda, Lhotský Stadion ČPP Aréna Návštěva 5872 diváků

Pardubice - Mladá Boleslav 1:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:19. Marosz Hosté: 11:16. T. Knotek, 49:51. T. Knotek Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Holland, Trončinský, Cardwell, Wishart, Hrabal, Děrvuk, Čáslava – Vondráček, Marosz, Rolinek – Skokan, Bubela, Treille – P. Sýkora, Dušek, Perret – Mandát, Poulíček, Kusý. Hosté: Krošelj (Groh) – Dlapa, Kotvan, Pláněk, Němeček, Kurka, Bernad – Orsava, Skalický, Vondrka – Látal, P. Musil, Pacovský – Martin Procházka, T. Knotek, Šťastný – P. Kousal, Najman, Pabiška. Rozhodčí Kika, Jeřábek – Lederer, Ganger Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7160 diváků