Sparta potřetí bez bodu. Nemáme šílené gólové snajpry, říká Vrána

Dokázali jste vyrovnat z 0:3 na 3:3. Člověk by čekal, že budete nahoře a soupeře dorazíte. Místo toho jste sami třikrát inkasovali. Čím to?

„Ten čtvrtý gól, který to celé odšpuntoval, byl hodně laciný. Nahození od modré čáry nám tam propadlo. Další gól jsme si pak dali dokonce vlastní. Psychicky nás to nahlodalo. Pak přidali ještě jeden. Musíme mít větší tlak do branky, gólů dáváme málo. Vzadu naopak sami děláme dost chyb. Ne každý zápas budeme otáčet tak, jako se nám to dařilo před repre pauzou.“

Náskok soupeře ale doháníte prakticky každý zápas. Máme pro to nějaké vysvětlení?

„To nemám, ale hodně si tím koledujeme. Dohánění toho skóre nás stojí akorát hodně sil. Ty nám možná tady v závěru chyběly.“

Měli jste v hlavách páteční nepovedený zápas v Chomutově?

„To si nemyslím. Hodně věcí jsme si tam sami vyříkali. Tenhle zápas z naší strany nebyl až tak hrozný. Všechny věci na ledě ale musíme dělat líp. Hokej je ale takový… nahoru, dolů. My teď bohužel inkasujeme fakt dost a jsme dole.“

Co vám osobně teď na hře Sparty nejvíc chybí?

„Nejsme mančaft, který má hráče schopné vymýšlet super akce, nebo má šílené gólové snajpry. Musíme tvrdě pracovat. Přistupovali jsme k tomu takhle v začátku sezony, teď to asi tak není. Potřebujeme se k tomu vrátit, zvednout nasazení. Děláme špatná rozhodnutí v obraně. Zpátky nás vrátí jen tvrdá práce.“

V pátek Petr Kumstát doufal, že vás debakl 0:5 posadí zpátky na zadek. Přijde to teď?

„Snad jo. Nikdo si ale v šatně neříká, že když jsme vedli ligu, jsme velcí hráči a půjde to samo. Máme vyspělý mančaft. Všichni si uvědomují, že bez bojovnosti a pokory to nezlomíme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:44. Blain, 30:13. Kudrna, 44:20. P. Vrána, 56:23. Buchtele Hosté: 17:23. Burian, 24:28. Holec, 26:30. Holec, 49:15. Ostřížek, 50:13. Burian, 50:55. Laš Sestavy Domácí: Machovský (27. Honzík) – T. Voráček, Delisle, Tomáš Dvořák, Blain, Košťálek, Gregorc, M. Jandus – Kudrna, P. Vrána (C), Smejkal – Forman, Pech (A), Kumstát – Beran, Sill, Rousek – Jarůšek, Pšenička, Buchtele. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), J. Galvas, Švrček, Škůrek, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Irgl, Strapáč, Mráz – V. Tomeček, J. Knotek (A), Ostřížek – Jergl, Nahodil, Burian – Holec, Skladaný, Laš. Rozhodčí Horák, Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion Návštěva 8 733 diváků