SESTŘIHY: Třinec je druhý, na první Liberec se dotáhly i Vítkovice

Třinec vyhrál pošesté v řadě a vystřídal v tabulce Hradec na druhém místě

Třinec v předchozím vzájemném utkání nepřekonal Pavelku, ale tentokrát gólman Hradce přišel o čisté konto už ve druhé minutě. Doudera ho překvapil střelou zpoza kruhu na vyrážečku. O vedení se domácí připravili sami. V přesilovce nezpracoval Bukarts ve vlastním pásmu přihrávku Krajíčka, o puk ho obral Rákos, který vyřešil situaci dva na gólmana ideálně: naznačil zakončení bekhendem a přihrál kotouč Dragounovi, na něhož zívala prázdná branka.

Třinec měl poté štěstí, Vincour i Chalupa trefili shodně pravou tyč. Odčinit své zaváhání mohl v závěru úvodní třetiny Bukarts, který si položil Pavelku na led, ale bekhendový blafák zakončil mimo odkrytou branku.

Prostřední část patřila Ocelářům. Zblízka si nejdříve na Pavelku nepřišli Krajíček ani Adamský. Ondřej Kovařčík ale oprášil vzpomínky na jarní semifinále play off, ve kterém vstřelil v prodloužení postupový gól Ocelářů, a po přihrávce Ciencialy prostřelil hostujícího gólmana mezi betony. Zhruba v polovině utkání zahrozila Cingelova řada, ale nebezpeční byli spíše domácí.

Třinci zatrnulo v úvodu třetí třetiny. Hrubec po kiksu Krajíčka šel za pukem z branky, odehrál ho před dotírajícím Pavlíkem, ale přímo na hokejku Smoleňáka. Ten pohotově trefil odkrytou klec, ale ke smůle hostí už střílel zpoza modré čáry a byl v ofsajdu. Poté se třinecký gólman vyznamenal proti dorážce Graňáka, na druhé straně udržel hosty ve hře Pavelka, když zblízka vychytal Ciencialu.

Hostům v závěru nevyšly obě přesilové hry i power play. Jednu šanci jim sice chybnou rozehrávkou nabídl Hrubec, ale vzápětí dobře zasáhl proti střele Cingela. Další snahu hostí uťal Adamský v poslední minutě gólem do prázdné branky.

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych týmu poděkovat za odvedený výkon, který byl od začátku velmi dobrý. I když měl Hradec v první třetině jen pět střel, tak ale dvakrát zvonila tyč, a kdyby dali z toho branku, mohl být průběh první třetiny a v podstatě i zápasu jiný. Nám dnes jely nohy, dobře jsme se pohybovali a šli jsme si za třemi body. Měli jsme spoustu příležitostí a proti těžkému soupeři, jakým Hradec je, si kluci dokázali, že hokej umí a že mají vůli pokračovat v sérii, kterou mají."

Petr Svoboda (Hradec Králové): "Dnes se ukázala kvalita a síla Třince. Zpočátku jsem se špatně pohybovali. Třinec nás dostal pod tlak, přehrával nás, prohrávali jsme osobní souboje a občas jsme v obranném pásmu nevěděli, kam dříve skočit. Další věc, která dnes Třinci hrála do karet, je, že jsme měli spoustu vyloučených. I zbytečně vyloučených. To nás dostalo i trošku z tempa. I přes to všechno jsme dokázali držet stav 2:1 a měli jsme ke konci pár šancí. Bohužel jsme je nevyužili a dostali jsme ještě jeden gól."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:45. M. Doudera, 26:31. O. Kovařčík, 59:27. Adamský Hosté: 05:49. Dragoun Sestavy Domácí: Hrubec (Kváča) – Krajíček (C), Gernát, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Piché, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – Rákos (A), Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Lessio, Bičevskis, Paulovič – M. Chalupa, Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Hodek, Pražák – Gerat, Hynek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400 diváků)

Vítkovice se v tabulce bodově dotáhly na vedoucí Liberec a druhý Třinec

Ještě bez vytrejdovaného obránce Gregorce odehrály Vítkovice utkání s výtečnou efektivitou v ofenzívě. Olomouc byla v úvodní dvacetiminutovce aktivnější i střelecky pilnější, ale od gólů dnes na ledě byli hlavně domácí.

Ostravané si zápas ulehčili využitou přesilovkou. Lev se v deváté minutě opřel bez přípravy na modré čáře do puku a Konrádovi přes zakrytý výhled na brankovišti jeho rána mezi betonem a lapačkou propadla za záda.

Pak dostali šanci hrát v pěti proti čtyřem i Kohouti, ale jejich přesilovka dopadla tristně. Vítkovický Tybor se v oslabení šikovně protáhl středem hřiště, poslednímu obránci udělal kličku do strany a hned poté pohotově zaskočil Konráda střelou na lapačku.

Kohouti byli nadále domácím přinejmenším rovnocenným sokem, ale dopláceli na menší důraz v koncovce. Zatímco Nahodil s Jerglem se před Bartošákem neprosadili, Vítkovicím šla naopak střelba od ruky. Jednoduché řešení ve 29. minutě předvedli Zdráhal s Kucserou, který dostal puk do tandemu a bez velkého vymýšlení z voleje prostřelil Konráda.

To už gólman Olomouce odjel na střídačku a přepustil místo Lukášovi, ale ani brankářská rošáda vývojem zápasu nezamíchala. Čtvrtý gól mohl naopak přidat Kucsera, ale jeho střelu z otočky zastavila tyčka. Ač byl poměr střel na bránu po dvou třetinách 13:30, hosté byli o tři góly pozadu.

Třetí část už byla demonstrací precizní vítkovické defenzívy. Domácí drželi soupeře na distanc od Bartošáka a sami vyčkávali na možnost pro další úder. Ten se naskytl v přesilovce pět na čtyři, ve které Baranka zužitkoval přesnou přihrávku Romana.

Olomouc se za aktivní výkon v závěru dočkala alespoň gólu, kterým Holec zmírnil porážku na 1:4.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Lev, 13:08. Tybor, 28:07. Kucsera, 52:22. Baranka Hosté: 56:41. Holec Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman (A), Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman, Pytlík, Baláž. Hosté: Konrád (29. Lukáš) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Mráz, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Holec. Rozhodčí Pešina, Kika – Bryška, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 003 diváků