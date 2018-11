SE SIMONOU: Ve školce se Sičákem a Beránkem. Proč nemohli říct pokřik?

Na jedné straně defenzivní zkušenost, na druhé dravé ofenzivní mládí. Vladimír Sičák a Ondřej Beránek, kteří působí v dresu karlovarské Energie, se vrátili do školky, aby přečetli dětem pohádku. Jak jinak než hokejovou. Líbila se všem přítomným a na co se děti hokejistů zeptaly? Na to se můžete podívat v novém dílu pořadu SE SIMONOU, který uvádí redaktorka iSport TV Simona Kubišová.