Kašíkův debut v Brně se blíží: Trénoval se mnou skvělý hráč. Byl to Erat?

Konec angažmá v Chabarovsku, které se smrsklo na osm soutěžních startů, vyústil v návrat do extraligy. Nikoliv však do Zlína, kde to brankář Libor Kašík dobře zná, nýbrž do Komety. Během uplynulých deseti dnů měl možnost seznámit se s novými spoluhráči, o víkendu jim už možná bude krýt záda.

„Všechno je skvělé. Tréninky jsou pro gólmana mnohem výživnější než ty, co jsem měl v Rusku. Střelba a nacvičování situací dva na jednoho nebo tři na dva tam absolutně nebylo. Jsem rád, že mám konečně pořádné tréninky,“ pochvaluje si Kašík.

Známý showman zatím drží své vtípky pod pokličkou, jak prozradil obránce Jan Štencel. Na představení svého extrovertního já bude v sezoně ještě dostatek příležitostí, nyní se nová posila Komety soustředí hlavně na rychlou adaptaci.

„Asi se tady ještě tak necítím. Aby se hned nelekli, že jsem nějaký blázen. Musíme si na sebe zvyknout, postupně se možná projevím i v kabině,“ směje se 26letý brankář.

Zatím si tak zvyká hlavně na ledě. „Pro mě je nejlepší, když na mě pálí hráči co nejvíc puků. Ať už jsou to golfáky ze dvou metrů, čemuž se někteří diví, jak to můžu chytat, taky dva na nula, dva na jednoho, všechny možné situace i s dohráváním. Chci chytat co nejvíc puků, to pak gólmana přenese i do zápasu,“ popsal, jak se dostává do zápasového režimu.

V dresu Komety začne s maskou z Chabarovsku

Kromě přípravy s novými spoluhráči absolvoval i několik individuálních tréninků. Zatímco jeho spoluhráči vyrazili do Třince, Hradce Králové a naposledy finského Tampere, Kašík si dál zvykal na brněnský led.

„Byl se mnou na ledě výborný hráč, jeden skvělý hokejista, a pak ještě jeden junior,“ prohlásil tajuplně. Kdo? Neprozradil, po dalším dotazu přítomných novinářů pak prohlásil, že v případě vyslovení jména daného hráče zůstane mlčet. Obratem padlo jméno Martina Erata, který se má k mužstvu připojit v průběhu sezony, načež Kašík sklopil mlčky a s úsměvem hlavu.

Při tréninku se však snaží být vidět, nevypouští jediný puk. Jak sám říká, právě soutěživost jej má připravit na zápasový režim. „Vždycky jsem chtěl vyhrávat všechny poháry, všechny ceny. Soutěživost mám v sobě velikou, nesnáším, když dostanu byť jediný gól. Nejlepší je, když nedostanu gól, a to jsem taky někdy nespokojený,“ vypráví zlínský odchovanec.

Ten by měl být součástí brněnské výpravy, kterou čeká o víkendu venkovní dvojzápas. V sobotu na ledě Karlových Varů, v neděli v Litvínově. V případě, že Kašík dostane důvěru trenérů a odbyde si zápasovou premiéru v dresu Komety, bude mít na hlavě masku s motivy Chabarovsku.

Nová je totiž stále na cestě. „Dojede mi bohužel až v pondělí. Bude čistě bílá, protože by to trvalo další týden, čistě bílá mi vůbec nevadí,“ neláme si hlavu barevným provedením. „V jednoduchosti je krása. Jak bude čas, tak bych si ji chtěl pomalovat do barev, ale teď na to není moc prostoru.“

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 21 12 1 2 6 61:44 40 2. Liberec 21 11 1 3 6 71:56 38 3. Mountfield 22 10 3 2 7 58:52 38 4. Vítkovice 21 11 1 2 7 50:47 37 5. Sparta 22 9 4 1 8 66:59 36 6. Brno 19 8 3 2 6 50:48 32 7. Litvínov 22 9 2 0 11 51:55 31 8. Olomouc 20 9 1 2 8 47:53 31 9. Plzeň 19 7 3 3 6 51:40 30 10. Zlín 21 9 1 1 10 57:58 30 11. K. Vary 20 8 1 1 10 57:54 27 12. Ml. Boleslav 21 9 0 0 12 47:54 27 13. Pardubice 21 5 2 2 12 47:75 21 14. Chomutov 20 5 0 2 13 47:65 17