Filippi: Hrubka Maxwella? Zaplať pánbůh! Jinak bychom to měli těžké

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Filippi, 26:38. P. Jelínek, 57:45. Filippi, 64:48. L. Hudáček Hosté: 22:43. Vincour, 35:57. R. Pavlík, 48:43. Cingel Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Stříteský, Derner, T. Hanousek, Ševc, Maier – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Valský – M. Zachar, J. Vlach, Jeník. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Rákos (A). Rozhodčí Lacina, Hejduk – Kajínek, Zavřel. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 135 diváků

Začněme vyrovnávajícím gólem. Co k němu říct?

„Všichni asi viděli, že brankář Hradce udělal obrovskou chybu. Zaplať pánbůh za to. Bylo to už jen o tom, jestli mi Libor Hudáček puk nahraje, dal mi ho parádně. Už jsem v podstatě jen zakončoval do prázdné brány.“

Překvapila vás pokažená Maxwellova přihrávka?

„Trochu jo. Hlavně nám to pomohlo, jinak bychom situaci měli po prohraném buly dost těžkou. Naštěstí nám to dost pomohlo.“

Pamatujete, kdy jste naposledy dal gól po takové gólmanově chybě?

„To nepamatuji. Nevím, jestli vůbec někdy...“

Liberec - Mountfield HK: Maxwell daroval domácím gól, znovu se trefil Filippi, 3:3 720p 360p REKLAMA

Jak se fyzicky cítíte? Při vašem příchodu před týdnem jste říkal, že to bude chtít čas.

„Zápas od zápasu je to lepší, už se cítím líp. Jenom doufám, že to takto bude pokračovat dál.“

Druhá třetina měla ostřejší ráz, že?

„Přece jenom hrál druhý se třetím týmem tabulky. Bylo jasné, že to bude vyhrocené. Ale byly to všechno takové standardní momenty, úplné zákeřnosti bych v tom neviděl.“

V prodloužení mohly vyhrát oba týmy. Bylo to nahoru-dolů.

„Už jsem myslel, že nechám na ledě plíce. Naštěstí dal Libor Hudáček gól. Nevím, jak klukům, ale nechtělo se mi jít podruhé v řadě do nájezdů...“

Liberec - Mountfield HK: Je vyrovnáno. Prosadil se Filippi, 1:1 720p 360p REKLAMA

Docházely vám síly během prodloužení?

„Prodloužení tři na tři mně hodně pomáhá. Je to dobrý trénink na fyzičku. Lepší hrát zápas, než trénovat.“

Je aktuální část sezony, kdy se selektují týmy, které budou hrát o play off?

„Asi ano. Rozdíl na desáté místo je ale stále pár bodů. Každý bod je důležitý i bod z Olomouce nám může pomoct. Buďme rádi za výhru z duelu s Hradcem. Znovu se ukázala síla, kterou v týmu máme. Každý s námi musí počítat až do konce.“