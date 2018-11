Raubíř Marcinko o obřím trestu: Divil jsem se, hlavy si nikdo nesekal

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Růžička zužitkoval přesilovku, Oceláři vedou 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se rodila výhra na Spartě?

„Byl to náročný duel. Z obou stran to bylo bojovné. Oba týmy měli přesilovky, které ale nikdo nebyl schopný využít. Nám se naštěstí podařilo dát rozhodující gól ve správnou chvíli. Několikrát nám to viselo na vlásku, škoda že jsme to nevyužili.“

Zapsali jste už osmou výhru v řadě. Co za tím je?

„To nevím. Přiznám se vám, že ani tabulku vůbec nesleduju. Říká to každý, ale opravdu jdu od zápasu k zápasu. Body se sčítají až na konci. Vždy je lepší vyhrát, než prohrát, ale teď tyhle série nic neřeší.“

Víte tedy vůbec, že aktuálně extraligu vedete?

„To vím, už mi to někdo říkal.“ (smích)

Nemusí vám teď dát trenér do bruslí závaží, abyste nezačali létat hlavou v oblacích?

„Doufám, že ne. Máme dobře vyvážené mužstvo v kombinaci zkušenosti a mládí. Víme, že rozhoduje každý další zápas. Nikdo nechodí na stadion s tím, jací jsme borci a budeme namistrovaní. Pokud by to u někoho přišlo, hned ho uzemníme. Jsme ale normální banda chlapců, snažíme se jen vyhrávat a bavit se tím.“

Gólů v síti Sparty mohlo být klidně víc, často vám ale puky v klíčových chvílích odskakovaly. Vnímal jste to stejně?

„Ano, šancí jsme měli vážně dost. Byli jsme aktivní, v poslední moment to ale uskočilo. Jsem ale rád, že v útoku takhle hrajeme. Pochvalu ale určitě zaslouží i obrana za pozornou hru, zvlášť na ledě soupeře je to hodně důležité.“

V první třetině jste se pošťuchoval se Zachem Sillem. O co šlo?

„Nic velkého. Jen jsme se pošťouchali a šli si sednout. Já se jen usmíval, pak něco přilítlo… to ale patří k hokeji. Nikdo tam nešel tomu druhému useknout hokejkou hlavu. Je to součást hry, nebylo tam nic zákeřného.“

Co jste pak říkal na výši trestu? Tři dvouminutové flastry a navrch osobní desítka působily extrémně přísně.

(povzdech) „Tak je to v lize nastavené. Těch dvojek ale bylo hodně, jen jsem to poslouchal a divil se. Vůbec jsem netušil, kdy se vrátím na led. Co s tím mám dělat? Extraliga není bitkařská a ani nikdy nebude. Žádné sekanice. Na trestné mi pak nebylo vůbec příjemně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:40. Buchtele Hosté: 02:55. Roth, 53:20. Martin Růžička, 59:51. Adamský Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, T. Voráček, Blain, Tomáš Dvořák, de la Rose, M. Jandus – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Hrubec (Kváča) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Martin Růžička (A), Marcinko, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski – Hladonik. Rozhodčí Pešina, Pražák – Lučan, Pešek Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 10 589 diváků