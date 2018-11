SESTŘIHY: Třinec si na Spartě upevnil vedení, Kašík vychytal první výhru

Růžička srazil Spartu v přesilovce

Třinec otevřel skóre ve třetí minutě z nenápadné akce. Obránce Roth si dojel do rohu kluziště pro odraženou střelu, nahodil puk před sparťanskou branku a domácí bek Dvořák ho nešťastně srazil za brankáře Machovského. Oceláři měli i přečíslení dva na jednoho, nedokázali však zakončit.

Sparta srovnala v desáté minutě. Pražané vyhráli vhazování, zadák Piskáček nabil Kudrnovi na střelu 'z první' a jeho dělovku usměrnil za záda gólmana Hrubce tečí ze vzduchu Buchtele.

Následně si Oceláři zahráli přesilovku, kterou ale nevyužili. Naopak prosadit se mohl Vrána, který se po opuštění trestné lavice vydal po levé straně do průniku, přešel přes Galvinše a dostal se až před Hrubce, který ale včas sklapl betony.

V první třetině se strhla i hromadná šarvátka a sparťané dostali k dispozici čtyřminutovou přesilovku, jenže v ní se vůbec nedokázali usadit v útočném pásmu a hosté se snadno ubránili.

Z první části mohl nakonec úspěšněji vyjít Třinec, ale útočník Růžička orazítkoval brankovou konstrukci. Totéž se přihodilo i Chmielewskému zkraje druhé třetiny.

Domácí se brance nejvíce přiblížili v polovině duelu, kdy gólman Hrubec vyjel proti kotouči, ale špatně odhadl situaci a útočník Forman se snažil z úhlu trefit odkrytou branku. Třinecký forvard Ciencala však v brankovišti zaskočil a nebezpečně vypadající situaci zachránil. Sparta se poté ubránila 75 vteřin v dvojnásobném oslabení, byť ji Oceláři po celou dobu drželi v obranném pásmu.

V poslední dvacetiminutovce byla Sparta mírně aktivnější. Gólově se však neprosadila. Dvořáček se poté nechal vyloučit a Růžička v 54. minutě pohotovou střelou z levého kruhu přisoudil Třinci plný bodový zisk. Ten stvrdil trefou do prázdné branky při power play Adamský.

Uwe Krupp (Sparta): "Gratuluju Třinci ke třem bodům. V první třetině jsme hráli energicky a dostali Třinec pod tlak. Hráli jsme tak, jak jsme chtěli. První branka padla po nešťastném odrazu, ale to se v hokeji stává. Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě jsme hráli velmi dobře proti momentálně asi nejlepšímu mužstvu v soutěži. Daří se jim a nemají žádné zraněné hráče, jsou kompletní. Dobře jsme zvládli oslabení. Před jejich druhým gólem došlo ke zmatku, protože jsme na chvíli ztratili puk z dohledu. Byli jsme pasivní a umožnili jsme jim vytvořit si šanci a vstřelit branku. Pokud mám být kritický, musím říct, že se nám nepodařilo prosadit v přesilovce, na což spoléháte. Měli jsme dostatek příležitostí, ale na rozdíl od Třince se nám to nepovedlo. A to byl hlavní rozdíl. Celkově jsem na hru týmu pyšný, tvrdě jsme bojovali, blokovali střely a dali do toho všechno. Tohle mužstvo má hodně charakteru a dneska to dokázalo."

Václav Varaďa (Třinec): "Utkání se mi bude hodnotit dobře, naše série trvá dále. Zápas byl velmi vyrovnaný, nebylo to o hokejové kráse, ale spíše o urputné bojovnosti a ohromné důležitosti neudělat chybu, která by se odrazila na skóre. Po šťastném prvním gólu, který se nám podařilo dát, byla hra velmi vyrovnaná a bylo to o jediné brance, která se nakonec přesilovou hrou dostavila k nám. Ceníme si těchto tří bodů. Vnímáme to, že v Praze se jen tak nevyhrává. Pro nás jsou super další tři body do tabulky, které jsme po těžkém boji sebrali a jedeme s nimi domů."

SESTŘIH: Sparta - Třinec 1:3. Pražané padli doma popáté v řadě 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:40. Buchtele Hosté: 02:55. Roth, 53:20. Martin Růžička, 59:51. Adamský Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, T. Voráček, Blain, Tomáš Dvořák, de la Rose, M. Jandus – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Rousek, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Hrubec (Kváča) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Martin Růžička (A), Marcinko, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski – Hladonik. Rozhodčí Pešina, Pražák – Lučan, Pešek Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 10 589 diváků

Po domácím skalpu Komety přišel smutek

Po opatrné úvodní desetiminutovce udeřili jako první domácí, ve 12. minutě našel Flek u levé tyčky volného Grígera, který již neměl problém otevřít skóre utkání. Z vedení se však hráči Energie neradovali dlouho, o 33 vteřin později navlas podobnou akcí po nahrávce Lva srovnal stav zápasu Dej.

Na začátku druhé třetiny nejdříve nevyužil nabídnutou příležitost Stloukal, aby z následného protiútoku a pěkné kombinaci druhé formace Vítkovic otočil ve 22. minutě vývoj zápasu Roman. I domácí však dokázali rychle odpovědět. O dvacet vteřin později skončilo nahození Plutnara k překvapení všech za zády Bartošáka.

Následně si oba týmy vypracovaly několik šancí, brankáři Novotný a Bartošák však byli připravení. Větší tlak si přece jenom v závěrečných minutách druhé části vytvořili hosté, ale Černý ani Roman své příležitosti neproměnili.

Ve třetí třetině se na domácích zřejmě podepsala náročnost sobotního utkání proti Brnu. Silově hrající Vítkovice již Energii do větších šancí nepustily, i přesto, že domácí hosty výrazně přestříleli.

Rozhodující moment přišel v 52. minutě při Grígerově vyloučení. Dvě sekundy před jeho plánovaným návratem na led tečoval bombu Lva od modré čáry Tybor a rozhodl zápas. Domácím se vyrovnat nepodařilo ani v závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Počítali jsme s tím, že nás sobotní zápas stál hodně sil, ale řekli jsme si, že se na to nebudeme vymlouvat. Myslím, že do utkání jsme vstoupili velmi slušně. Hráči měli pohyb, byli jsme Vítkovicím vyrovnaným soupeřem. Vítkovice na nás vlítly, snažily se atakovat po celém hřišti, tlačit na nás, myslím, že mnohdy až hodně agresivně a na hranici faulu. My jsme se s tím ale dokázali nějakým způsobem srovnat. Zápas byl asi remízový. Kdyby po šedesáti minutách skončil nerozhodně, tak by to bylo asi nejspravedlivější. Hokej ale vždy spravedlivý není, což jsme dneska viděli. Vítkovice byly rozhodně šťastnější jednou přesilovkovou trefou, kterou jsme my nedokázali dát."

Jakub Petr (Vítkovice): "Zápas byl specifický v tom, že jsme ho brali z více pohledů. Věděli jsem o velmi dlouhé a povedené sérii hokejistů Energie v domácím prostředí. Byl jsem osobně svědkem včerejšího utkání s Kometou, které mě v domácím provedení velmi nadchlo. Jako trenér jsem na to samozřejmě musel reagovat. Počítali jsme s tím, že domácím musí dojít fyzické síly, protože jich bruslivý výkon, který včera předváděli, mě jako trenéra totálně nadchnul. Bavil jsem se o tom i s trenérem Komety, který měl stejný názor. Moje hokejové srdce včera plesalo, ale samozřejmě jsem si vzal z toho ten bonus pro svůj tým. Z tohoto pohledu byl dnes klíčový konec druhé třetiny, kdy jsme pět až šest minut Vary tlačili. Už tam jsme měli zápas rozhodnout. Klobouk dolů před domácími, protože to přežili a ve třetí třetině to již bylo o tom, kdo vstřelí vítěznou branku. Oni měli přesilovku, my jsme měli přesilovku, kterou jsme využili po teči. Podobně jako jsme tady naposledy prohráli."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Vítkovice 2:3. Rozhodující gól hostů přidal Tybor 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:59. Gríger, 22:20. Plutnar Hosté: 12:32. Dej, 22:00. O. Roman, 51:44. Tybor Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), Kozák, M. Rohan – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Gregorc, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3675 diváků

Souboj šelem rozsekl Hudáček

Liberec vstoupil do utkání aktivněji a Maxwell v hradecké brance musel být ve střehu. Se střelami Filippiho a Lence si ale poradil. Na druhé straně zahrozil Rákos, také Will byl připraven. První přesilovku v utkání si zahráli domácí, kromě střely Filippiho ale nic nevymysleli. Udeřit tak mohli z rychlého přečíslení hosté, Will ale ukryl střelu Vopelky v lapačce. V závěru první třetiny měl dobrou šanci Hudáček, z ideální pozice však Maxwellovu branku přestřelil.

V úvodu druhé části mohl Mountfield poslat do vedení Piché, jeho střelu ale zastavila tyč. Poté dostal Hradec Králové možnost přesilové hry, kterou proměnil ve vedoucí gól Vincour. Vyrovnání však na sebe nenechalo dlouho čekat. O dvě minuty později, rovněž v početní výhodě, prostřelil Maxwella Filippi.

Tygry vyrovnání nabudilo a brzy se radovali znovu. V další přesilové hře našel Redenbach ideálně postaveného Jelínka, který poslal domácí do vedení. To ještě mohl navýšit Vlach, jehož nahození zůstalo ležet skryté pod Maxwellem. Rozhodčí si vyžádal kontrolu u videa, to však branku nepotvrdilo. Ve 36. minutě se tak mohli Hradečtí radovat z vyrovnání. Šťastnou tečí Cingelovy střely se prosadil Radovan Pavlík.

Třetí část začala i díky početní výhodě náporem Východočechů. Se střelami Smoleňáka a Zámorského si ale poradil pozorný Will. Na opačné straně se do šance prodral Ordoš, Maxwell ale jeho pokus vyrazil betonem. Do vedení tak šli znovu hosté. Aktivní Cingel se protáhnul kolem Dohertyho a opakovanou střelou překonal ležícího Willa.

Severočeši byli blízko vyrovnání v přesilové hře, teč Birnera ale skončila jen na tyči. Dvě a půl minuty před koncem třetí části sáhl kouč domácích Pešán ke hře bez brankáře a risk mu vyšel. Maxwellovu chybnou rozehrávku vystihnul Hudáček, který ještě našel lépe postaveného Filippiho, jenž poslal zápas do prodloužení.

V nastaveném čase měl nejprve gólovou šanci hradecký Radovan Pavlík, Will ale výborně zasáhnul. Po střele Smoleňáka mu pomohla dokonce branková konstrukce. Udeřilo tak na druhé straně. Dvanáct vteřin před koncem nastavení rozhodl o libereckém vítězství krásnou střelou pod břevno Hudáček.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Průběh utkání poznamenaly přesilové hry. My jsme v nich dali dva góly a prakticky dva také dostali. Zápas byl stejně jako přesilové hry velmi vyrovnaný. Ve třetí části jsme trošku polevili a Hradec ukázal, proč hraje v tabulce nahoře. Po individuální chybě jsme dostali gól. Ale nevzdali jsme se a při power play jsme pak byli odměněni vyrovnávacím gólem. Jsem rád, že jsme v prodloužení dokázali vstřelit rozhodující branku a vyhráli."

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Bylo to velice kvalitní utkání se spoustou šancí. Hrálo se nahoru dolů a k vidění byly ty správné emoce. Dostali jsme branky při nerovnovážném stavu hráčů. Udělali jsme zbytečné fauly a chyby a Liberec nás potrestal. Když jsme dali ve třetí třetině vedoucí branku na 3:2, tak jsme byli blízko vítězství. Drželi jsme s Libercem po celý zápas krok a věřili jsme, že už ho dovedeme do vítězného konce. Bohužel se tak nestalo a odvážíme si odtud nakonec pouze bod. Týmu jsme však po zápase za výkon poděkovali."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Filippi, 26:38. P. Jelínek, 57:45. Filippi, 64:48. L. Hudáček Hosté: 22:43. Vincour, 35:57. R. Pavlík, 48:43. Cingel Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Stříteský, Derner, T. Hanousek, Ševc, Maier – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Valský – M. Zachar, J. Vlach, Jeník. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Piché, Graňák (C), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, M. Chalupa – Vopelka, Dragoun, Rákos (A). Rozhodčí Lacina, Hejduk – Kajínek, Zavřel. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 135 diváků

Piráty skolil dvěma góly Klepiš

Poslední tým tabulky domácí hokejisty v úvodu dokonale zaskočil. Ačkoliv Piráti vyslali za první třetinu jen pět ran mezi tyče, stačilo jim to na těsné vedení. Už ve druhé minutě zkusil štěstí Sklenář a gólman Krošelj i kvůli klubku hráčů před sebou nedokázal zabránit puku v cestě do sítě.

Překvapeným domácím se dlouho nedařilo dostat se do hry a v sedmé minutě s nimi mohlo být ještě hůře. Klhůfek našel před Krošeljem osamoceného Marjamäkiho, ten ale jakoby se obrovské možnosti zalekl a puk mu odskočil.

"Popravdě řečeno si náš úvod nedokážu vysvětlit. Chápu, že je to těžké a důležité utkání, ale nevím, proč by se přesto nedalo daleko rychleji bruslit a srážet se, alespoň ten základ. Kdybych tohle věděl a znal odpověď, snažili bychom se to s kolegy nějak odstranit, ale zatím se nám to nedaří," uvedl k ospalému začátku svých svěřenců kouč Miloslav Hořava.

Teprve pak přišly chvíle Mladé Boleslavi. Potřebné štěstí scházelo v zakončení Najmanovi, vzápětí poslal Skalický svou teč zblízka nad. Chvilku nato se jako první v utkání provinil proti pravidlům Štich, domácí uzamkli na takřka minutu a půl Piráty před gólmana Peterse, ale ten čaroval. Ve velkých šancích neuspěli Klepiš s Vondrkou.

"Přijeli jsme s velkým respektem, protože samozřejmě sledujeme soupeře, který se zvedá. Chtěli jsme nastoupit aktivně, trošku domácí zaskočit a hrát agresivně. Myslím, že se nám to ze začátku i dařilo. Hned v úvodu jsme dali branku a odehráli parádní první třetinu. Bohužel ve druhé vypadala hra opačně," řekl asistent hostujícího kouče Jan Šťastný.

Středočeši vstoupili v početní výhodě při Dudově trestu také do druhé části, ale vyrovnání se dočkali až poté, co se sami poprvé ubránili v oslabení. Právě hříšník Šťastný po návratu na led nabil na kruh Klepišovi, který propálil výborně chytajícího Peterse a ukončil 97 minut a šest sekund trvající čekání Bruslařského klubu na gól.

Brzy poté se před domácími otevřela jedinečná příležitost v podobě přes minutu trvající přesilovky pět na tři. Stačilo jim 15 vteřin a Klepiš z podobné parkety, jen tentokrát švihem místo příklepu, dokonal obrat. Peters pak navíc vychytal Orsavu.

Severočeši mohli srovnat krok během série tří přesilovek, jenže pozorně hrající domácí v čele s Krošeljem byli proti. Ve 47. minutě navíc Vondrka obral o puk posledního Janka přizvednutím hole a proti svému bývalému týmu přidal definitivu.

"Je to škoda. První třetina se nám povedla, ve druhé jsme byli zbytečně moc vylučovaní a Boleslav se dostala na koně. Přijeli jsme si sem pro tři body, byli jsme v pohodě a v první třetině jsme to i prodali, jen škoda, že jsme tak nevydrželi celý zápas a nebrali alespoň nějaký bod," řekl střelec jediného gólu Pirátů Sklenář.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Potkala se dvě mužstva podobné výkonnosti a s podobným postavením v tabulce a bylo to na té hře znát. V první třetině byl jasně lepší Chomutov, ve druhé jsme se zlepšili a pomohly nám dva rychlé góly. Potom už to byl boj kdo s koho. Rozhodlo i štěstí a výborný výkon našeho gólmana. Dali jsme pak po chybě gól na 3:1 a zápas jsme ubojovali až do konce."

Jan Šťastný (Chomutov): "Přijeli jsme s velkým respektem, protože samozřejmě sledujeme soupeře, který se zvedá. Chtěli jsme nastoupit aktivně, trošku domácí zaskočit a hrát agresivně. Myslím, že se nám to ze začátku i dařilo. Hned v úvodu jsme dali branku a myslím, že jsme odehráli parádní první třetinu. Bohužel ve druhé vypadala hra opačně. Boleslav začala bruslit a srážet se, nám to dělalo problémy. Po situaci, kterou jsme špatně vyhodnotili, domácí vyrovnali. Pak jsme šli zbytečně do tří a inkasovali gól na 2:1. Zlomové bylo, že Stránský se Svobodou nevyužili velké šance. Ve třetí třetině jsme se chtěli vrátit ke hře z první části a dostat se na kontakt, ale domácí nás do toho nepustili."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:57. Klepiš, 29:12. Klepiš, 46:50. Vondrka Hosté: 01:07. Sklenář Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Němeček, Bernad, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Orsava, P. Musil, Látal – Pacovský, T. Knotek, Šťastný – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Sklenář, V. Růžička (A), T. Svoboda – Tomica (C), Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Rozhodčí Šír, Horák – Gebauer, Lederer Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2769 diváků

Plzeňské trápení dovršil Knotek

Hosté vstoupili do utkání aktivněji a díky chybám v plzeňské rozehrávce si postupně vynutili nápor. Galvas ještě v 6. minutě po individuální akci zakončil bekhendem jen do břevna, ale Indiáni se nepoučili a nepřesnou kombinací nabídli Kohoutům další šance. Ve 12 minutě sice gólman Frodl stačil zastavit vleže dorážku nekrytého Laše, explzeňský útočník ovšem dokázal přihrát Mrázovi, který otevřel skóre.

Olomouci poté zkomplikovalo situaci vyloučení Dujsíka. Během přesilovky nejprve před brankou zapomenutý Kratěna tváří v tvář Lukášovi neuspěl bekhendovým pokusem, ale za chvíli po nahození Jakuba Kindla vyrovnal tečující Indrák.

Po pauze během oslabení dvakrát řádně prověřil Lukáše aktivní Straka a v pokračující olomoucké přesilovce po přihrávce Buriana nebezpečně z mezikruží pálil Nahodil. Následně postupně převzali iniciativu domácí. Při přečíslení tří na dva našel Gulaš Němce, ten ale zblízka Lukáše nepřekonal.

Na druhé straně ve 34. minutě z ojedinělého protiútoku při akci dva na jednoho v rozhodující chvíli sjel Irglovi kotouč z hole. Olomoučtí poctivě bránili a nepouštěli domácí do gólových příležitostí.

Na začátku třetí třetiny Indiáni promarnili početní výhodu a po jejím skončení měli štěstí, že Frodl dokázal vyrazit Nahodilův pokus z úhlu a vzápětí Strapáč minul opuštěnou branku. Směrem dopředu se sice tlačili stále domácí, ale houževnatí hosté hrozili z brejků. Ve 48. minutě odražený puk ve středním pásmu spadl do jízdy Strapáčovi, který však svůj únik zakončil znovu nad.

Poté se přes důslednou olomouckou defenzivu protlačil ke střele z dobré pozice bývalý hráče Mory Eberle, ale Lukáš stačil zasáhnout rozklekem. Hosté se před koncem normální hrací doby s vypětím sil ubránili i při vyloučení Irgla.

V nastavení právě nejzkušenější olomoucký forvard neskóroval při přečíslení dva na jednoho a Kohouti následně nevyužili ani přesilovou hru. Bonusový bod jim nakonec zajistily samostatné nájezdy, v nichž uspěli třikrát. Lukáš inkasoval jen jednou, rozhodující penaltu proměnil Knotek.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Nenacházíme se v dobré fázi sezony, naše výkony nejsou optimální. Hráčům nelze upřít snahu. Dostali jsme se ale do situace, kdy to není ono. Olomouc měla navrch hlavně v soubojích. V nich momentálně zaostáváme a jsou kromě hlavy naším největším problémem. Myslím si, že bohužel hraje roli i fyzický fond. Máme lehké malé hráče, jde o to dát do toho správně srdce. Přitom pohyb máme dobrý. Hokej nás potom stojí strašně sil v bruslení. Olomouc měla větší šance, i ta trestná střílení vypovídají o našem současném mentálním nastavení. Byl to hezký obrázek našeho současného rozpoložení. Soupeři jsou na nás připraveni asi víc, než bývali."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Utkání bylo s pohledu výsledku i předvedené hry vyrovnané. Během zápasu měly oba týmy dobrý pohyb. Byl tam dostatek bojovnosti i nasazení. Podali jsme velmi odpovědný výkon. Ve třetí třetině byla škoda, že jsme neproměnili dvě tutové gólové příležitosti. Oba dva gólmani chytali výborně. Také v prodloužení jsme měli dvě až tři brankové situace. Bohužel jsme je nevyužili, když jsme ani netrefili bránu. Druhý bod po nájezdech je pro nás výborný."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:29. Indrák Hosté: 11:04. Mráz, . J. Knotek Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Kvasnička, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Allen – Indrák (A), V. Němec, Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – D. Kindl, Kratěna, Kantner – Stach, Kracík, Pour. Hosté: Lukáš (Konrád) – Staněk, J. Galvas, Švrček, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Dujsík – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Mráz. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Jindra, Zíka Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5017 diváků

Tři body vystřelil matador Čermák

Domácí chyběl kvůli disciplinárnímu trestu kapitán Michal Trávníček a také další útočník Ondřej Jurčík. Premiéry v extralize se tak dočkal v 31 letech forvard Jan Kloz a rovněž Fin Markus Korkiakoski, které si Verva zapůjčila z prvoligových Litoměřic.

Do první šance se dostal hostující Mueller, ale sám před Janusem neuspěl. Na druhé strany vypadl Ščotkův pokus Kašíkovi z lapačky a skončil na horní síťce. Za hosty následně zahrozil Kašpar a za domácí Havelka. Při Lukešově vyloučení nejdříve nebezpečně zakončoval v oslabení po spolupráci s Mikúšem Válek a za Kometu neuspěl z dorážky Kašpar.

Další možnost měl při plném počtu hráčů na ledě Köhler, ale puk za Januse nedotlačil. Při Lukešově vyloučení v polovině úvodní třetiny se Kometa dočkala úvodního gólu. Na levý kruh nabil Holík Muellerovi, který trefil přesně protější horní roh branky.

Verva odpověděla v 16. minutě při trestu brněnského kapitána Čermáka. Po Ščotkově střele ještě neuspěl z dorážkami Petružálek, ale puk se dostal k Válkovi, který bekhendem překonal Kašíka a připsal si třetí gól za poslední dva zápasy.

V úvodu druhé části Kometa ubránila při Štencelově trestu. Ve 29. minutě otočili stav, když se Lukeš trefil střelou přes obránce Němce k pravé tyči Kašíkovy branky. Kometa mohla vzápětí vyrovnat, ale po kombinaci s Malletem Hruška po blafáku do bekhendu minul branku.

Potom pálil z mezikruží Dočekal a Januse nepřekonal ani osamocený Schaus. V 35. minutě při Klozově trestu už Brňané vyrovnali. Holík našel ideálně Kašpara, který usměrnil puk do odkryté branky. Litvínov se při Muellerově trestu na konci druhé části neprosadil.

Ve třetí třetině šancí ubylo. Kometa se ubránila při Malletově vyloučení a v 52. minutě ji mohl dostat dovedení Zohorna, který se dostal před Januse, ale slovenský gólman svůj tým opět podržel. Litvínov se ubránil při dalším trestu Lukeše, který měl po návratu na led sám velkou šanci. Ale přestřelil. V 58. minutě pomohla hostům při Tůmově šanci tyč a z brejku po Dočekalově přihrávce v přečíslení rozhodl Čermák. Litvínov už v závěrečném tlaku prodloužení nevynutil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:29. Válek, 28:09. F. Lukeš Hosté: 10:26. Mueller, 34:51. Kašpar, 57:21. L. Čermák Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Ščotka, Porseland, L. Doudera, Hunkes, Suchánek, Březák, Romančík – Válek, J. Mikúš, Petružálek (C) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Korkiakoski, J. Kloz, D. Tůma – Matoušek, M. Hanzl, M. Havelka. Hosté: Kašík – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Schaus – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Kašpar, L. Čermák (C), R. Zohorna – Mallet, Hruška, Dočekal – Köhler, Střondala, L. Horký. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 345 diváků