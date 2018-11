Rychlík Adamský (37): Bruslím skoro jako McDavid. Proč mladí nemakají?

Právě zkušený útočník Martin Adamský má velký podíl na vzestupu třineckých Ocelářů. Po šestém kole byli se třemi body předposlední, teď vládnou lize. Zástupce kapitána, který při absencích Lukáše Krajíčka přebírá kapitánské céčko, dře v oslabení, dohrává souboje, střílí góly.

„Říkal jsem to už dřív a stojím si za tím – máme výborný tým,“ říká Adamský. „Byla jen otázka času, kdy se dostaneme na vrchní pozice. Tam, kde bychom měli být podle předpokladů i našich cílů. Věřil jsem mužstvu a ukázalo se, že jsem nelhal. Sílu v kabině máme,“ líčil vítěz extraligy z roku 2011.

Nejlepší střelecké sezony jste v Třinci měl v sezonách, když jste si dělal zbrojní pas. Neměli jste letos nějaké přezkoušení nebo obnovování licence?

(usměje se) „Ne, ale je pravda, že tehdy jsem atakoval i Krále střelců. Ale přeskočil mě Erik (Hrňa). Zranil jsem se a jemu stačily tři nebo čtyři góly, aby mě přeskočil. (spoluhráč Hrňa byl Králem střelců v sezoně 2014/15 s 26 góly, Adamský jich měl 22) Kousek mi chyběl, to si moc dobře pamatuju. Letos ale žádné přezbrojování nebylo. Naopak. Málo chodím do lesa, málo střílím. A když se nevystřílím v lese, tak musím na ledě. (usmívá se) A jsem za to rád.“

Letos jste v celkovém pořadí střelců na špici, pohlídáte si Krále střelců?

„Spíš bych byl rád, kdybych se nakopl do Klubu střelců. Za 250 gólů. Toho bych rád dosáhnul, než skončím. Co si budeme nalhávat, už se mi to krátí, mám před sebou už jen pár sezon. Kdybych na 250 gólů dosáhnul (aktuální stav: 213), byla by to krásná meta. Jestli letos vyhraju střelce nebo ne, to mě až tak netíží. Spíš bych chtěl, abychom byli s Třincem vysoko a dotáhli to zase minimálně do finále.“

Jaký podíl má na vašich gólech rychlost?

„Celkem velký. Co si budeme vykládat, byl tam gól v oslabení, kdy jsem ujel. Nebo jsem dal čtyři při power play, kde je taky klíčový rychlý start, abyste mohl bekům puk vypíchnout a ujet.