SESTŘIHY: Hradec ovládl derby v Pardubicích. Liberec skolil Spartu

Piráti ukončili Hanákům sérii

Piráti vstoupili do utkání aktivně, ale žádnou nadějnou akci si nevytvořili. Zahrozili tak hosté. Střelu debutanta Matiaška ale stihl obránce Dietz z brankové čáry odpálit. Podobné štěstí měl Chomutov - Ostřížek trefil tyč.

Na začátku druhé třetiny nejprve Jergl neuspěl v samostatném úniku a poté Olomouc nevyužila i přes tlak v útočném pásmu dvě po sobě jdoucí přesilovky. V 31. minutě otevřel skóre utkání ránou mezi betony brankáře Konráda obránce Knot. Domácí však vedli jen dvě minuty. Na Knotovu trefu odpověděl hned po buly Jaroměřský.

Do třetí dvacetiminutovky vstoupili lépe Piráti. Růžička předložil puk Koblasovi, který se z dorážky nemýlil. Hned poté měli Kohouti možnost početní výhody, v té ale ujel Stránský a poslal Chomutov do dvougólového vedení.

Hosté se však nevzdali a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve potrestal Petersovo zaváhání v rozehrávce Jergl a stejný hráč se podepsal i pod třetí gól Hanáků v 50. minutě.

Zápas následně dospěl do prodloužení, které začalo ve vysokém tempu, ale Peters i Konrád předvedli důležité zákroky. Olomouc mohla rozhodnout v přesilové hře, čtvrtý gól ale nepřidala. Jergl trefil jen tyč.

Vítěze zápasu tak určily samostatné nájezdy, ve kterých se prosadil jen Růžička.

Ohlasy trenérů

Jan Šťastný (Chomutov): "Přivítali jsme soupeře, který má podle našeho názoru jednu z nejlepších forem v extralize. Jednoznačně jsme chtěli hrát zodpovědně z obrany a čekat na šance. Bylo to vyrovnané utkání. Nám se se štěstím podařilo jít do vedení, ale je škoda, že jsme za stavu 1:0 nedali tutovou šanci do prázdné brány. Opět jsme inkasovali gól po standardní situaci. Do třetí třetiny jsme ale šli s tím, že chceme před reprezentační pauzou ukončit bodový půst. Tým hrál výborně, dali jsme dvě branky, odskočili jsme, ale bohužel jsem zase lehkovážností dostali soupeře zpátky do hry. Mohli jsme v prodloužení vyhrát, mohli jsme ale naopak inkasovat v oslabení, které jsme srdnatě odbránili. V nájezdech se ukázal dobrý charakter týmu, který si vzal bod navíc. Pro naši psychiku jsme rádi, že jsme Olomouc porazili.“

Jan Tomajko (Olomouc): "Byl to vyrovnaný zápas, první třetina skončila 0:0, po druhé to bylo 1:1. V závěrečné třetině nám Chomutov odskočil na 1:3, musím pochválit kluky, kteří to nezabalili a stáli za vyrovnáním na 3:3. V prodloužení jsme měli přesilovku, ale nastřelil jsme jenom tyčky, bohužel. Chomutov byl šťastnější v nájezdech, takže mu gratuluji ke dvěma bodům. Pro nás je to určitě zisk."

SESTŘIH: Chomutov - Olomouc 4:3sn. Poslední Piráti uspěli po čtyřech porážkách 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:39. Dietz, 40:56. Koblasa, 43:35. J. Stránský, . V. Růžička Hosté: 32:18. Jaroměřský, 47:14. Jergl, 49:25. Jergl Sestavy Domácí: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Dietz, Trefný, Knot, Štich, Valach, Buchtela – Koblasa, V. Růžička, T. Svoboda – Sklenář, Klima, J. Stránský – Tomica, Vantuch, Duda – Marjamäki, Klhůfek, Ma. Svoboda. Hosté: Konrád (Lukáš) – J. Galvas, Ondrušek, Staněk, Švrček, Dujsík, Jaroměřský – Irgl, Strapáč, Burian – Ostřížek, J. Knotek, Laš – Jergl, Nahodil, Holec – Podlaha, Mráz, Matiaško. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Malý, Klouček Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 3 134 diváků

Kašík vychytal "své" Berany

V brance Komety se představil Kašík, který do minulé sezony působil ve Zlíně a začátek se mu nevydařil. Hned po devíti vteřinách hry kapituloval, když jej překonal Ondráček.

Následně ale převzali iniciativu na své hokejky hosté a v 5. minutě se jim podařilo se štěstím vyrovnat. Horkému se sice střela nevydařila, puk ale prošel za záda gólmana Sedláčka.

Vyprodaný stadion sledoval bitvu, ve které však měli stále navrch hosté. Muellerův pokus sice ještě skončil na tyči, ve 13. minutě se už ale Kometa dostala do vedení, když při hře čtyři na čtyři přesněji zamířil Dočekal.

Hosté mohli navýšit vedení při vyloučení Žižky, Sedláček ale pokusům soupeře odolal. Početní výhodu si zkusili i Berani, to když usedl na trestnou lavici Plekanec, jeho spoluhráči ale celou situaci zvládli.

Vzápětí čtvrtá brněnská lajna navýšila vedení Komety. Čermák našel před brankou volného Dočekala, který se prosadil podruhé v zápase. Ještě větší klid na hokejky hostů přidal Mueller, který bleskově využil přesilovou hru.

Zlínští mohli duel zdramatizovat na začátku třetí třetiny, kdy měli dvakrát výhodu přesilových her. Okál však poskakující puk na brankovišti za Kašíka dopravit nedokázal. Bývalý zlínský hvězda tam mohla slavit výhru proti svým bývalým spoluhráčům.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Zaprvé musím poděkovat fanouškům za to, že bylo vyprodáno, zápas se nám ale hrubě nepovedl. Kluci toho měli plné zuby, Kometa byla jasně lepší ve všem. Nemohli jsme si sice přát lepší vstup do utkání, ale někteří neunesli, že hrají s Kometou. Musí se nad tím zamyslet, bylo to strašné z jejich strany."

Kamil Pokorný (Kometa): "Dostali jsme neskutečně rychlý gól, který nás ale nijak nezlomil. Otočili jsme výsledek a odskočili jsme na rozdíl tří branek. Hlídali jsme si komfortní náskok, na začátku třetí třetiny nás při oslabeních podržel brankář Kašík. Ten to měl dnes složité, nikdo by nechtěl být v jeho kůži. Fanoušci mu to dali sežrat, ale on se namotivoval a zvládl to."

SESTŘIH: Zlín - Kometa Brno 1:4. SESTŘIH: Zlín - Kometa Brno 1:4. Mistrovská Kometa vyhrála po dvou nezdarech 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:09. J. Ondráček Hosté: 04:12. L. Horký, 12:55. Dočekal, 34:47. Dočekal, 35:28. Mueller Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek, Žižka, Řezníček, Valenta, Gazda, Ferenc – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Okál – Lakatoš, Fryšara, Werbik – E. Kulda, P. Sedláček, Šlahař. Hosté: Kašík (Vejmelka) – Štencel, O. Němec, Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – L. Horký, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Hanzlík, Polák Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků

Bílí Tygři doma vyhráli poosmé v řadě

Gólem a asistencí se na libereckém vítězství podílel nejproduktivnější muž soutěže Marek Kvapil, který tak bodoval již ve dvaadvacátém utkání v řadě.

Úvod zápasu byl opatrný z obou stran. Do první příležitosti se dostal hostující Dvořák, Will si s jeho střelou poradil. Na druhé straně to šikovně zkoušel Valský, na Machovského si ale nepřišel.

První přesilovku zápasu si zahráli Tygři, sehráli ji však špatně a branku soupeře prakticky neohrozili. Ve 12. minutě však Filippi našel před brankou zcela volného Kvapila, který bekhendovým blafákem poslal domácí do vedení. Odpovědět mohl Sill, v samostatném úniku však těsně minul branku.

Stejný hráč měl dobrou příležitost také v úvodu druhé části, ani tentokrát však Willa nepřekonal. Sparta pokračovala i nadále ve své aktivitě, s šancemi Kudrny a Jarůška si ale poradil pozorný Will.

Na opačné straně zahrozil Jelínek, také Machovský byl na místě. Poté měli Severočeši možnost přesilové hry, do brejku se ale dostal Vrána. Will však jeho střelu ukryl v lapačce. Místo vyrovnání se tak podruhé prosadili domácí. Kvapil krásně narýsoval gólovou přihrávku pro Birnera, jenž se nemýlil.

Liberecké vedení mohl navýšit na začátku třetí třetiny Redenbach, Machovský ale sklapl své betony včas. Hned z protiútoku zahrozil Pech, Will si ale s jeho střelou poradil.

Do tříbrankového trháku tak šli domácí v početní výhodě, po přihrávce Šmída přesně mířil Redenbach. V 53. minutě však vrátil Spartu do hry důrazný Buchtele.

Hned po vhazování měl další velkou šanci Pech, Will ale s vypětím všech sil svou branku uhájil. Spartu gól nabudil a Will měl i nadále plné ruce práce. Tři minuty před koncem to hosté zkusili se šesti hráči v poli, místo snížení ale opět inkasovali. Libereckou výhru pojistil Vlach.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Byl to vyrovnaný zápas s velmi těžkým soupeřem. Sparta do utkání výrazně vstoupila, chtěla být agresivní a hrát na kotouči. My jsme s tím měli ze začátku trochu problémy, ale i za vyrovnaného stavu jsme zápas začali stejným úsilím a nasazením překlápět na naši stranu. Pomohli jsme si dvěma góly z přesilovek a zápas vyhráli."

Uwe Krupp (Sparta): "Myslím, že jsme dnes pracovali opravdu tvrdě a podali dobrý výkon. Hráli jsme dobře v předbrankovém prostoru a vytvořili si řadu dobrých šancí. Bohužel jsme je ale nedokázali proměnit. Ačkoliv jsme dle mého názoru odehráli oslabení velmi dobře, Liberec si dokázal najít cestu a dvě přesilovky využil. Ve třetí třetině jsme měli šance a povedlo se nám snížit. Na to, abychom tu zvítězili, jsme však potřebovali stoprocentní výkon po celý zápas. Všichni vědí, že se potýkáme s rozsáhlou marodkou, a proto bych chtěl poděkovat zapůjčeným hráčům a také klubům, které nám to umožnily."

SESTŘIH: Liberec - Sparta 4:1. Domácí vyhráli potřetí v řadě, doma uspěli poosmé za sebou 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:57. M. Kvapil, 34:31. Birner, 49:14. Redenbach, 59:14. J. Vlach Hosté: 52:22. Buchtele Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: Machovský (Honzík) – Delisle, Piskáček (A), Blain, T. Pavelka, de la Rose, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Forman, Sill, Jarůšek – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Dvořáček, Pech (A), Kumstát – Beran, Pšenička, L. Luňák. Rozhodčí Hodek, Hribik – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 111 diváků

Ocelář Kundrátek má první bod

Ačkoliv brankáři během úvodní dvacetiminutovky příliš práce neměli, když už museli vytáhnout nějaký zákrok ze svého repertoáru, bylo to většinou při více než slibné příležitosti soupeře. Ve čtvrté minutě se z dobrých pozic zastřelovali třinecký Hrňa a domácí Knotek, oběma pokusům však chyběla přesnost.

Chmielewski krátce poté fauloval a jeho hákování mohl potrestat Skalický, ale neuspěl. Právě hříšník Chmielewski se pak ocitl v další příležitosti, gól však přinesla až zpočátku nevinná akce ze 13. minuty. Dravecký dojížděl za domácí brankou kotouč, v souboji proti Bernadovi u zadního hrazení nachytal mladoboleslavského beka, když odehrál puk jednoruč a Christov z kruhu nedal Kantorovi šanci zasáhnout.

Domácí pak měli další přesilovku, jenže se jim absolutně vůbec nepovedla a tři dobré možnosti během ní měl naopak Třinec. Tu největší bek Kundrátek, který však svou bombou po Adamského nahrávce pozorného Kantora nepřekonal. Středočeši pak ještě zahrozili po dobré souhře zkušených lídrů, Klepiše ale vychytal Hrubec.

Vyrovnání nabídli Oceláři Bruslařskému klubu tak trochu sami. Ve 24. minutě přišli v útočném pásmu až příliš rychle a lacino o kotouč, jenže nestihli dostřídat, čehož využil Kotvan dlouhou rozehrávkou na útočnou modrou čáru, kde číhal Vondrka a ze sóla nikým nerušený překonal Hrubce ranou pod horní tyčku. Pro domácího kapitána šlo o 13. trefu v sezoně.

Středočeši po gólu ožili, jenže lídr soutěže je zase brzy zchladil vedoucí trefou. Ve 28. minutě propadli domácí ve středním pásmu, Christov při přečíslení dvou na jednoho nabídl zakončení Draveckému a ten trefil přesně k tyči. Na této trefě se asistencí podílel i obránce Tomáš Kundrátek, navrátilec z KHL. Domácí se snažili znovu vyrovnat, při závaru v Hrubcově brankovišti před druhou přestávkou jim ale chyběl i kus štěstí.

Třinec ve třetí části pozorně hlídal těsné vedení. Pojistku měl naopak na hokejce v 50. minutě Musil, ani nadvakrát ale nepřekonal Kantora. Další góly přišly až v samém závěru. Domácí se odhodlali k dlouhé power play, jenže ji velmi rychle utnul trefou do prázdné branky Svačina. Výsledek pak ještě podtrhl Polanský.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Rád bych pogratuloval Třinci, který nás přehrál ve všech činnostech. Musím říct, že Oceláři byli lepší ve všem: osobní souboje, pohyb, hokejovost... Proti takovému soupeři bohužel jen bojovnost nestačí. My jsme dnes zkoušeli bojovat, měli jsme tam pár šancí - takových závarů - ze kterých se nám nepovedlo dát gól, ale jinak byl Třinec celý zápas lepší. Hosté zasloužené vyhráli."

Marek Zadina (Třinec): "Chtěli jsme zvládnout tento zápas před přestávkou, která teď čeká extraligu. A jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo. Samozřejmě jsme věděli, že nás tady nečeká vůbec nic jednoduchého. A Mladá Boleslav hrála velmi dobře, domácí jsou hrozně nebezpeční v přechodu do útočné fáze ve středním pásmu. My jsme ale podali výborný týmový výkon, hráli jsme výborně střední pásmo, i když se nám to tam jednou nepovedlo a dostali jsme z toho hned gól. Ale kluci makali, chtěli vyhrát a nikdo nic nevypustil. Vše bylo podložené výkonem Šimona Hrubce v brance. Jsme hrozně rádi, že jsme zápas zvládli."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Třinec 1:4. Oceláři dovolili domácím jeden zásah 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:47. Vondrka Hosté: 12:24. Christov, 28:47. Dravecký, 57:47. Svačina, 59:49. Polanský Sestavy Domácí: Kantor (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Bernad, Němeček, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Orsava, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Pabiška – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Hrubec (Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, Kundrátek, D. Musil, Matyáš, Adámek – Hrňa, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Chmielewski, Hladonik, O. Kovařčík – Christov, Novotný, Dravecký. Rozhodčí Stadion

Vítkovice čekají na gól již 141 minut

Ani návrat uzdraveného kapitána Olesze, který nastoupil téměř po třech měsících, nevytrhl v první části Vítkovického z herního útlumu posledních dnů. Hostující Válek jejich rozpoložení ještě zhoršil rychlým gólem. Po domácím zaváhání ve středním pásmu se Valek dostal do sóla z levého křídla a po vtipném manévru proti Bartošákovi zasunul puk v sedmé minutě zpoza branky za čáru.

Domácím pak ještě více přitížil Lukeš, který při vítkovické přesilovce v deváté minutě vystihl křižnou přihrávku Stránského a z brejku překonal Bartošáka podruhé.

Vítkovice se v křečovité snaze nedostávaly do tlaku ani koncovky a na Januse v první dvacetiminutovce vyslaly jen pět střel.

Domácí se sice ve druhé části zmátořili, ale vyjma výraznější kadence střel zůstala jejich převaha planá a neefektivní. Pozorně bránící soupeř je do vyložených šancí nepustil a Vítkovice si nedokázaly nijak pomoct ani v přesilových hrách.

Severočeši na svou první přesilovku čekali 38 minut. Pak hned sice nevyužili 58 sekund hry pěti proti třem, ale následně v klasické početní převaze stihli ještě rozebrat vítkovický čtyřlístek a po finálním Ščotkově pasu zavěsil do prázdné branky Mikúš.

Domácí se ještě v úvodu třetí části všemožně pokoušeli o gól naděje, ale jejich nápor paralyzoval Janus, který kryl možnost Tybora i několik závarů v dalších vítkovických přesilovkách. Litvínov se v závěru už jen bránil, ale stačilo to, protože Janus si poradil i se sólovým nájezdem Zdráhala.

Vítkovice tak po prohře v Liberci 0:4 čekají 141 minut na vstřelený gól.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Odehráli jsme špatně první třetinu, pak už se to těžko nahánělo. Litvínov byl v první třetině bruslivější, měl víc energie, šancí a zaslouženě vedl 2:0. Ve druhé třetině jsme strávili více času v útočném pásmu, ale budu se opakovat, je tam nedůraz v brankovišti a možná větší klid na hokejkách. S tím souvisí i přesilovky."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Podařil se nám vstup do utkání, dobře jsme bruslili. Ve druhé třetině Vítkovice přidaly a dostávaly nás pod tlak, ale podařilo se nám poctivou obranou a jednoduchostí utkání zvládnout. Už poslední utkání proti Plzni jsme odehráli dobře. Jsme strašně rádi, že jsme na to navázali. Podařilo se nám vstřelit branku jak v přesilovce, tak v oslabení, tak při hře pět na pět. Odjíždíme domů se spokojeností, ale ne s velkou, protože nás čeká ještě obrovská práce."

SESTŘIH: Vítkovice - Litvínov 0:3. Domácí nedokázali vstřelit branku a Verva si odváží tři body 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 06:30. Válek, 08:42. F. Lukeš, 39:21. J. Mikúš Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Gregorc, Šidlík, Mrázek, Baranka, Černý – Dej, Lev, Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Olesz (C), Szturc (A). Hosté: Janus (Petrásek) – Ščotka, Porseland, Baránek, L. Doudera, Suchánek, Romančík, Březák – Kašpar, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Trávníček (C), Gerhát, Myšák – Jurčík, M. Hanzl, D. Tůma. Rozhodčí Šír, Obadal – Kis, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 599 diváků

Západní Čechy ovládli Indiáni

Plzeňští vstoupili do utkání aktivně a dostali dobrým pohybem soupeře pod tlak. Hosté ještě díky zásahu Novotného přežili Kratěnovu střelu po přečíslení dvou na jednoho, ale ve třetí minutě už gólman Energie nemohl dosáhnout na Strakovu svižnou střelu pod břevno. Poté ve 4. minutě nekrytý Indrák z dobré pozice minul a udeřilo na druhé straně. Před brankou volný Rachůnek vyrovnal po ideální přihrávce Fleka na 1:1.

Navíc o 53 vteřin později po rychlém brejku otočil bombou z levého kruhu skóre Šenkeřík. Vzápětí mohl srovnat Čerešňák, neprostřelil však dobře vyjetého Novotného. V 10. minutě se už prosadil nově složený první plzeňský útok, když na konci kombinace střelou z velkého úhlu upravil na 2:2 Indrák. Záhy chtěl odpovědět Gorčík, jehož nahození zastavilo břevno Milčakovovy branky.

Hosté následně nevyužili početní výhodu a iniciativu znovu převzali Indiáni. Po šikovné Kratěnově přihrávce ještě neproměnil gólovou příležitost Kracík, ale 41 vteřin před první sirénou s přispěním Novotného propadla do sítě střela Allena.

Na začátku prostřední části zvýšil během přesilové hry na 4:2 tečí Čerešňákovy rány Kracík a do karlovarské branky nastoupil Kuchař. O pouhých 32 vteřin později ovšem nahození Grígera od levého hrazení propustil za svá záda Milčakov a putoval také na střídačku. Náhradník hostů Kuchař se před polovinou utkání blýskl zákrokem proti pokusu Kodýtka z mezikruží. Jeho protějšek Frodl zase dokázal zlikvidovat individuální průnik Beránka.

Směrem dopředu zůstali aktivnější Indiáni. Hráči Energie však přečkali šanci Stacha a po vyrovnání sahali při dvou přesilovkách. V pokračující početní výhodě ale po pauze Flek před odkrytou brankou trefil pouze Frodlův levý beton. Poté už bylo opět rušno před Kuchařem, jenž stačil zastavit šance Indráka s Kovářem a ve 48. minutě ho zblízka nepřekonal při přesilovce ani Gulaš.

Hosty zlomilo až vyloučení Šafáře, které potrestal v 53. minutě nechytatelnou ranou bez přípravy Gulaš. Dvě minuty na to navíc po chybě v rozehrávce upravil Straka na konečných 6:3.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a konečně jsme se dostali do vedení. Pak se to přehouplo na druhou stranu, ale já jsem tomu dnes věřil. I v těžké situaci jsme předpokládali, že když budeme hrát dobře s pukem, tak šance přijdou. Mohlo jich být z naší strany více proměněných, ale i Vary měly šance. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a odšpuntovali se i gólově. Výborně jsme sehráli oslabení a dva góly jsme dali v přesilovce. Přišlo hodně lidí a dali jsme jim vítězství. Děkuji hráčům za předvedený výkon, šlo to z nich. Pokud tu Honza Kovář vydrží, tak si myslím, že jsme konečně našli centra ke Gulašovi. Půjde jim to společně líp a líp. Jsou to hrozně inteligentní hráči a dokážou si vyhovět."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to atraktivní utkání ve výborné atmosféře. Aktivní hokej z obou stran. Chtěli jsme ustát začátek, což se nám úplně nepovedlo a po zbytečné chybě jsme rychle inkasovali. Musím ocenit, že jsme se dokázali dvěma rychlými góly vrátit. Zlomový moment vidím v tom, že jsme měli být chytřejší, trochu si výsledek pohlídat a vydržet ve vedení. Hráli jsme ale s Plzní nahoru dolů a dvěma nešťastnými brankami jsme o vedení přišli a soupeř nám odskočil ještě na začátku druhé třetiny. Druhá pochvala pro mužstvo je za to, že jsme se nevzdali a znovu snížili. Nedokázali jsme pak proměnit vytvořené šance a to bylo klíčové. Domácí byli v koncovce chytřejší, důslednější a šikovnější. Zaslouženě vyhráli."

SESTŘIH: Plzeň - Karlovy Vary 6:3. Západočeské derby nabídlo 9 gólů 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:35. Straka, 09:49. Indrák, 19:19. Allen, 23:04. Kracík, 52:21. Gulaš, 54:20. Straka Hosté: 06:20. T. Rachůnek, 07:13. Šenkeřík, 23:36. Gríger Sestavy Domácí: Miltchakov (24. Frodl) – Kvasnička, Čerešňák, Allen, Jones, J. Kindl (A), Vráblík, Pulpán – Indrák (A), Jan Kovář, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Kratěna – V. Němec, Preisinger, Pour – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: F. Novotný (24. Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, M. Rohan, Sičák (A), Kozák, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Špringl, Zavřel Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6222 diváků

Dynamo padlo podesáté v řadě

Derby lépe rozjelo Dynamo, které se už ve třetí minutě dostalo do vedení, když si Kusý vyměnil puk s Machalou a zavěsil pod horní tyč. Hradec byl po inkasovaném gólu aktivnější, domácí se naopak soustředili na brejky. Vyrovnat mohl Bezúch, ale svoji kličku nedotáhl. Na druhé straně uchránila hosty od druhého inkasovaného gólu tyčka, kterou trefil v přesilovce Skokan.

Dynamo se v početních výhodách viditelně zlepšilo a hned při další měl Maxwell spoustu práce při střelách Rolinka a znovu Skokana. Při dorážce Bubely pak kotouč těsně před brankovou čárou odpálil jeden z obránců. Hradec se vyrovnání dočkal v 28. minutě, když se z mezikruží parádně do šibenice trefil Koukal.

Hradec mohl skóre vzápětí otočit, jenže dalšího expardubického forvarda Rákose tentokrát Hamerlík vychytal. O chvíli později to bylo po ráně Chalupy na trefené tyčky 1:1. Po polovině zápasu se na ledě přiostřilo, vyprodaná aréně však na další gól čekala. Pardubice si málem vzaly vedení zpátky v oslabení, ale Maxwell osamoceného Rolinka vychytal.

Klíčové momenty zápasu přišly hned na začátku třetí třetiny. Po 59 vteřinách se při hře čtyři na čtyři trefil mezi Hamerlíkovy betony Chalupa, a když následně velkou šanci při oslabení nezužitkoval Poulíček, zvýšil ve 47. minutě na 3:1 pro Hradec střelou pod horní tyčku Radovan Pavlík.

Hradec poté podruhé v zápase zachránila tyč, kterou tentokrát trefil Kusý. Mountfield mohl definitivně rozhodnout při takřka minutové přesilovce pět na tři, ale žádnou gólovou pozici si nevypracoval. Hostům to však stačilo, navíc dvě minuty před koncem se do prázdné branky trefil Vincour. Hradec tak Pardubicím oplatil porážku z prvního vzájemného zápasu v sezoně.

Ohlasy trenérů

Ladislav Lubina (Pardubice): "Dnes se ukázalo, že hraje mužstvo, které je v pohodě a natrénované, s mužstvem, které je v útlumu. Měli jsme pouze jeden útok, který byl schopný soupeři rychlostně konkurovat. A od toho se hra odvíjí. Ve druhé třetině nás soupeř zatlačil a naši beci přišli o spoustu sil, což se projevilo i ve třetí třetině, kdy jsme inkasovali góly."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Bylo to parádní derby před skvělou kulisou. Start jsme měli pomalejší, Pardubice nás přebruslily, byly lepší v osobních soubojích a celá první třetina od nás nebyla kdovíjaká. Ve druhé už se to zvedlo, zlepšili jsme pohyb a dostávali se do šancí. Ve třetí části byly šance na obou stranách, ale my jsme je dokázali využít. Se štěstím jsme ubránili přečíslení Pardubic, naopak my jsme z protiútoků dali góly. Musím pochválit mužstvo, dneska odvedlo bojovný výkon. Jsme strašně rádi za tři body."

SESTŘIH: Pardubice - Mountfield HK 1:4. Krize Dynama pokračuje i po derby 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:46. Kusý Hosté: 28:01. Koukal, 40:59. M. Chalupa, 46:05. R. Pavlík, 58:04. Vincour Sestavy Domácí: Hamerlík (Kacetl) – Mikuš, Holland, Wishart, Cardwell, Děrvuk, Hrabal, Miromanov – Treille (A), Bubela, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Marosz, Skokan – Martin Procházka, Dušek, Vondráček – Machala, Poulíček, Kusý. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Dragoun, Vincour – Rákos (A), Bičevskis, Miškář – Bezúch, Nedvídek, Vopelka. Rozhodčí Svoboda R., Jeřábek – Svoboda J., Lhotský Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 27 17 1 2 7 82:53 55 2. Liberec 26 14 2 3 7 90:68 49 3. Mountfield 28 12 5 3 8 78:68 49 4. Olomouc 26 13 2 3 8 64:64 46 5. Brno 26 11 3 3 9 71:70 42 6. Sparta 26 10 5 1 10 75:70 41 7. Vítkovice 27 12 1 3 11 61:67 41 8. Plzeň 24 9 4 4 7 65:52 39 9. Litvínov 26 11 2 1 12 63:62 38 10. Zlín 26 11 2 1 12 70:69 38 11. K. Vary 26 11 1 1 13 75:74 36 12. Ml. Boleslav 27 11 0 1 15 59:69 34 13. Pardubice 26 5 2 2 17 54:96 21 14. Chomutov 25 5 1 3 16 56:81 20