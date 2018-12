Mistrovy přestupové šachy. Jak se Kometě daří posily a koho ještě chce?

Tomáš Plekanec při své premiéře za Kometu skóroval a nahrával. V duelu se Spartou to však stačilo pouze na bod • Michal Beránek / Sport

Útočník Tomáš Plekanec při svém debutu za Kometu zářil. Na vítězství proti Spartě to ale nestačilo • Michal Beránek / Sport

Dva tituly, jeden tým. Tak by se dala shrnout nadvláda Komety nad posledními dvěma extraligovými ročníky. Mužstvo se téměř neměnilo, právě díky stabilitě kádru se šampionovi před rokem vyhnula mistrovská kocovina. Odchody před touto sezonou však z výpravy za zlatým hattrickem udělaly dobrodružnou cestu. Jak se zatím daří posilám, které přicházely i v průběhu podzimu, a kdo by mohl ještě do uzávěrky přijít? V zamčené části článku najdete možné posily i hodnocení příchodů a odchodů.