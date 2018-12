S emocemi pro tři body. Trenéři řeknou, až to bude dokonalý, řekl Žejdl | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Skalický, 21:05. Žejdl, 48:20. Bernad, 55:12. Žejdl Hosté: 31:45. Szturc Sestavy Domácí: Kantor (Groh) – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Eminger (A), Hrdinka – Vondrka (C), T. Knotek, Skalický (A) – Pacovský, P. Musil, Látal – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Toman, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3369 diváků

Jak jste zápas viděl?

„Rozhodla druhá třetina, ve které jsme ubránili ta oslabení. Tam jsme ale mohli taky, dá se říct vyhraný zápas, ztratit. Jinak jsme průběh utkání kontrolovali, napadali nám tam nějaké góly a vyhráli jsme.“

Co se ve druhé třetině stalo? Dva vyšší tresty za naražení na hrazení, jeden faul na koleno, celkem 43 trestných minut, více jak tři minuty ve třech. Byla to přemíra agresivity?

„Nevím, jak bych to řekl. Teď se hrozně píská, když se útočník obrátí čelem k mantinelu a soupeř ho z přemíry snahy narazí. Teď se to píská, dřív by se to třeba nepískalo, ale teď jsou na to rozhodčí dost hákliví. My na to teď trpíme, protože hrajeme rychlý přístup a těmhle týmům to nevoní.“

Stála oslabení hodně sil?

„Kluci, co chodili na oslabení, to výborně odbránili. Tam se to rozhodlo. Kdyby nám dali na 2:2, tak zápas vypadá ještě jinak…“

Bylo hodně důležité, že jste v sérii oslabení dostali jen jeden gól a pořád drželi vedení?

„Kanty (Pavel Kantor) tam zachytal úplně neuvěřitelně, chytil tam tak dva góly, ještě nám pomohla tyčka, když střílel Lev. Tam se to fakt lámalo. Kdyby vyrovnali, tak by to byl potom průser…“

Museli jste se hodně uklidňovat o druhé přestávce?

„Něco jsme si o přestávce řekli, pak už jsme to dodržovali. Nebyli jsme u mantinelů tolik aktivní, abychom nebyli zbytečně vylučovaní.“

Třetí třetinu jste zvládli skvěle, soupeře pustili jen ke dvěma střelám, naopak přidali dva góly. Bylo to už v klidu?

„Hráli jsme to, co jsme potřebovali, abychom se nenadřeli. Teď máme dva zápasy za tři dny, nebo jak to je. Dá se říct, že jsme kontrolovali střední pásmo a chtěli jsme hrát co nejvíc u nich, abychom je nepustili k nám do pásma.“

Vyhráli jste potřetí v řadě, výkony mají vzestupnou tendenci. Už je to zhruba to, co byste si sami představovali?

„Nevím, jestli je to tak, jak bysme chtěli. Pořád je na čem pracovat, říkají to i trenéři. Až to bude dokonalý, tak si myslím, že to řeknou trenéři, ne my hráči.“

Teď vás čeká těžká série venku, postupně hrajete na Kometě, na Spartě a v Liberci. Jak se na to připravit?

„Proti Brnu i Spartě se nám tuhle sezonu celkem daří, tak uvidíme. Škoda, že hrajeme všechno venku, že budeme muset cestovat, hlavně do Brna.“

