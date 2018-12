Byl to pěkný a úspěšný rok, ale 2019 bude snad ještě lepší, usmíval se Tybor | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Vítkovice: Ondřej Roman v samotném závěru přidal pátou trefů hostů, 2:5 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:20. Ostřížek, 46:07. Ondrušek Hosté: 14:11. Szturc, 29:57. Š. Stránský, 51:36. Tybor, 58:10. D. Květoň, 59:52. O. Roman Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Škůrek, Jaroměřský, Švrček, Staněk, Rutar, Ondrušek (A), Hlaváč – V. Tomeček, J. Knotek (A), Ostřížek – Kolouch, Strapáč, Burian – Jergl, Nahodil, Holec – Mráz, Skladaný (C), Laš. Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk (A), Gregorc, Šidlík, Baranka, Mrázek, Černý – Dej, Lev, Olesz (C) – Tybor, O. Roman, D. Květoň – Szturc (A), Poletín, Kucsera – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss. Rozhodčí Hribik, Horák – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5171 diváků

Drama jste rozhodl vítězným gólem, fajn pocit?

„Gól samozřejmě těší, padl z přesilovky, ale je jedno, kdo ho dá. Odehráli jsme dobrý zápas, vedli jsme 2:0, ale bohužel se to pak vyvíjelo, jak se to vyvíjelo... Byly tam samé přesilovky, oslabení, soupeř vyrovnal a na konci tam měl taky nebezpečnou přesilovku. Kdyby skórovali, mohlo to být celé úplně jinak. Ale my jsme za tyto tři body šťastní, rok jsme uzavřeli vítězstvím.“

Máte nějaké zdůvodnění, proč bylo tolik vyloučených?

„Sami nevím, těžko se to ovlivňuje. Ale vyplynulo to ze situace, je tady výborná atmosféra, lidi blázní. Fauly bohužel přišly, k hokeji to patří. O to víc jsme rádi, že jsme to zvládli.“

Olomouc vám sedm minut před koncem dala v podobě téměř minutové přesilovky pět na tři pěkný novoroční dárek, že?

„Byl to pěkný dárek, ale fauly asi byly. Posouzení je na jiných lidech, nás těší, že jsme aspoň pak dali gól při přesilovce pět na čtyři. Zasloužená výhra. Na začátku sezony nás v přesilovkách tlačila bota, takže jsme rádi, že v posledních zápasech nám to začalo padat.“

Bylo na Moře znát, že není úplně v pohodě? A že jí chybí nejlepší střelec Zbyněk Irgl?

„To nevím, nikdy se nesoustředíme na to, jestli má někdo krizi nebo zraněné hráče. Zaměřujeme se na náš výkon. Připravili jsme se dobře.“

Závěr roku vás zastihl v dobré formě, jde o čtvrtou výhru v posledních pěti zápasech...

„Ano, je škoda, že to končí. Nicméně doufám, že něco pěkného končí a ještě něco krásnějšího začíná. (usmívá se) Teď si jeden den oddychneme a pak v novém roce zas budeme snad vyhrávat.“

Jaký byl váš rok 2018?

„Byl dobrý. Zažili jsme pěkný a úspěšný rok. K hokeji samozřejmě patří i porážky, zklamání a různé zážitky, ale myslím, že pozitiv bylo víc. Věřím, že rok 2019 bude ještě lepší než tento.“

Rozehrané to ze čtvrtého místa máte pěkně...

„Ano, ale víme, jak je tabulka vyrovnaná. Opravdu se chceme soustředit na každý zápas zvlášť a v nich získávat body.“

