Rolinek o prohře s Kometou: Výsledek byl na vážkách. Lubina nám dal řád | iSport.cz

Jaký máte dojem z výkonu Pardubic proti Kometě?

„První třetina od nás nebyla dobrá, tam nás motali. Ale výkon před takovou kulisou a v historických dresech? Pořád to bylo málo. Myslím, že v takovou chvíli bychom měli lézt po čtyřech a odbojovat zápas. A takhle to úplně nebylo, když mluvím hned po zápase.“

Kometa dovedla využít jednu svoji přesilovku, vy jste jich měli pět a nevyšly vám. Byl to klíčový moment?

„Sehráli ji skvěle, doslova nás vybagovali. Martin Erat pak dobře trefil střelu pod břevno. Dvě třetiny jsme fauly nedělali, ve třetí dva a oni nás potrestali. Přesilovky obecně rozhodly, my v nich měli šance taky, ale žádnou nedali. Mohli jsme rozhodnout my a dřív než oni. Bohužel jsme moc kombinovali a málo stříleli.“

V čem je tak silná Holíkova řada, která vám dala dva góly?

„Jsou šikovní, věří si na puku a jsou to hokejisti, neodpalují to od sebe. Je těžké proti nim hrát. Ale my jim to v první třetině usnadnili, špatně je bránili, a proto dostali tolik prostoru. V první třetině si s námi dělali, co chtěli.

Cítíte nějaký pokrok v pardubické hře?

„Cesta je dobře nastavená. Přišel Láďa Lubina, dal tomu jasný řád. Tým je na lepší cestě, všichni věříme, že začneme vyhrávat. Nepropadáme, nevyjde nám třeba nějaká třetina, ale pak se do zápasu dostaneme. Pořád nám ale chybí ale něco, abychom dělali body.“

Pardubice nastoupily v první třetině v dresu LTC ze začátků své éry, ve druhé v barvách Tesly Pardubice z konce 80. let. Co to pro vás znamenalo?

To byla nádhera, vždycky mám na sobě rád retro dresy. Neviděl jsem ta přestáková videa, která se vysílala na kostce. Ale klub tohle připravil skvěle. Jsem moc rád, že jsem měl na sobě historický dres. Moc se mi to líbilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:08. Poulíček Hosté: 05:18. P. Holík, 46:19. M. Erat, 52:19. P. Holík, 58:25. Hruška Sestavy Domácí: Kacetl (Hamerlík) – Holland, Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Cardwell, Budík, Hrabal – Hovorka, Marosz, Rolinek – L. Horký, Bubela, Voženílek – P. Sýkora, Dušek, Skokan – Mandát, Poulíček, Perret. Hosté: Vejmelka (Kašík) – O. Němec, Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič – M. Erat, Hruška, R. Zohorna – Vondráček, L. Čermák, Dočekal – Köhler, Süss, Mallet. Rozhodčí Pavlovič, Hradil – Lučan, Malý Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 diváků