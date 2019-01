Pirát Růžička o loupení na Spartě: Když to vyšlo Pardubicím, tak nám taky | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:55. Forman, 25:00. Buchtele, 44:58. Kalina Hosté: 04:03. V. Růžička, 08:02. V. Růžička, 10:23. Marjamäki, 59:51. Vantuch Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček (A), Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Kalina – Kudrna, P. Vrána (C), Buchtele – Forman, Klimek, Smejkal – Rousek, Pech (A), Pšenička – Beran, Sill, Jones. Hosté: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach (A), Antropov – T. Svoboda, V. Růžička (C), Marjamäki – J. Stránský, Sklenář, Raška – Duda (A), Vantuch, A. Dlouhý – J. Havel, Klhůfek, Koblasa. Rozhodčí Bejček, Pešina – Svoboda, Lhotský Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 589 diváků

Už to bude skoro pět let, kdy Vladimír Růžička oblékal dres největšího rivala Sparty – Slavie. Pro oporu Chomutova je však duel s Pražany stále velice pikantní. „Řekl bych, že zápasy se Spartou jsou prestižní pro celou extraligu. Pro nás jsou samozřejmě nejcennější tři body, ale když už je to proti sparťanům, tak je to pro mě velice příjemný,“ usmíval se devětadvacetiletý rodák z Mostu po sladké výhře, kterou rozhodl devět vteřin před koncem třetí třetiny Růžičkův spoluhráč Lukáš Vantuch.

Poslední vteřiny třetí třetiny pro vás zřejmě musely být příjemně šokující, viďte?

„Bylo to hodně příjemný. V posledních pěti zápasech se nám stávalo, že jsme trefu těsně před koncem třetí třetiny dostali my, jsme rádi, že se to proti Spartě otočilo.“

Sparta však byla po vašem skvělém nástupu do zápasu dvě třetiny lepší. Ceníte si o to víc tohoto vítězství?

„Není důležitý být celý zápas lepší, ale prostě vyhrát. V posledních zápasech jsme byli lepší my. Se Spartou byla z naší strany lepší jen první třetina. Soupeř tlačil, ale jsme moc rádi, že jsme vyhráli.“

Sparta - Chomutov: Svoboda perfektně našel Růžičku, ten přidal druhý gól, 0:2 720p 360p REKLAMA

Bylo vaším hlavním cílem jakkoliv bodovat proti Spartě a vzdálit se posledním Pardubicím?

„Náš cíl je zvládnout každý zápas. My už nemáme moc na co čekat. Jsem samozřejmě rád, že jsme dnes vyhráli. K tomu všemu na Spartě, která momentálně sice má horší výsledky, ale mužstvo má hodně kvalitní. Proti nám to potvrdila, protože dvě třetiny byla lepším týmem. Ohromně si ceníme, že máme tři body.“

Na skalpu Pražanů jste se podílel dvěma skvělými trefami při brejcích. Jak jste viděl obě situace?

„Při prvním gólu mě trefil do nohy obránce, tak jsem to vzal a po dlouhém střídání jsem si řekl, že nebudu nic moc vymýšlet. Střelil jsem to pod vyrážečku a padlo to tam. Při druhém gólu jsme jeli dva na jednoho s Tomášem Svobodou, který mi to krásně prohodil a já už chtěl jenom co nejrychleji vystřelit.“

Vzpomínáte si, kdy jste dal Spartě naposledy dva góly. Řekl bych, že ještě v dresu Slavie…

„To asi určitě. (směje se) I když v Chomutově jsme se Spartou taky jednou zahráli hodně zajímavý zápas a tam jsem se také trefil. Teď už nevím, jestli to bylo dvakrát, ale za Slavii bych řekl, že se to povedlo.“

Pociťuje stále i po skoro pěti letech, kdy nehrajete za Slavii, větší prestiž v duelech se Spartou?

„Já bych řekl, že Sparta je prestižní pro celou extraligu. Má teď sice krize, ale jinak je to pořád kvalitní tým. Jsme rádi, že když už Spartu obraly Pardubice, tak my taky. Pro nás jsou samozřejmě nejcennější tři body, ale když už je to proti sparťanům, tak je to velice příjemný.“ (usmívá se)

Vzpomněl jste si na poslední zápas, když jste doma Pražany vypráskali 5:0?

„To byl hodně veselý výsledek. Za stavu 3:1 jsme trošku doufali. (směje se) Mysleli jsme, že budeme hrát pořád stejně, ale Sparta do toho trošku šlápla a čekali jsme, že to neodevzdají. Byl to hodně těžký zápas.“

Sparta - Chomutov: Růžička ujížděl sám na Machovského a svižnou střelou otevřel skóre, 0:1 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Šokující závěr! Vantuch rozhodl devět sekund před koncem, jeho dělovka rozbila kameru, 3:4 720p 360p REKLAMA