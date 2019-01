Plzeň ničila Pardubice, 10. gól nikdo nechtěl. Je moc drahý, smál se Kindl | iSport.cz

Vstřelit soupeři deset gólů a víc je umění. Kabina plzeňské Škodovky si toho je dobře vědoma, neboť si moc dobře vzpomíná na minulou sezonu, kdy v základní části rozstřílela Olomouc 10:0. Autora této výjimečné trefy tak čeká tučná pokuta do klubové pokladny. V pátečním duelu s Pardubicemi se podle Denise Kindla nikdo ze spoluhráčů do 10. gólů nehrnul. "Vítězem" se nakonec stal veterán Ondřej Kratěna.

„Za desátý gól se platí docela velká pokutka do pokladny, nikdo se do něj nehrnul. Nakonec to padlo na Krtka,“ oddechl si Kindl s úsměvem po domácí kanonádě. Zatímco Plzni se v duelu dařilo v podstatě všechno, na co sáhla Dynamu nešlo nic. Hráči východočeského klubu se po zápase nechtěli vůbec bavit, přáli si co nejrychleji vypadnout ze stadionu. Zmizet ze světa.

"Měli jsme dobrý pohyb a oni dělali fauly. To nám nahrávalo do přesilovky. Jak jsme přidávali góly, tak si člověk pak víc věří a dovolí si víc," popisoval Denis, mladší z bratrské dvojice Kindlů v plzeňském mužstvu průběh zápasu, v němž Západočeši proměnili čtyři z šesti přesilových her.

Kdo se nejvíc podílel na zkáze Pardubic 5 (2+3) Denis Kindl 4 (1+3) Milan Gulaš 3 (2+1) Jan Kovář 3 (1+2) Peter Čerešňák 3 (0+3) Lukáš Pulpán

Bývalý hráč Karlových Varů také ujišťoval, že v přípravě na Pardubice rozhodně nic nepodcenili. Po dvou rychlých gólech, o které se postaral Jan Kovář, však Indiáni cítili, že jim to proti Východočechům půjde.

Zkušený reprezentant, který se do Plzně vrátil po neúspěšném boji o NHL je podle Kindla hlavním důvodem týmového vzestupu. "Potom co přišel Kovy, jsme se výrazně zlepšili. To je jeden z důvodů, proč konečně získáváme pravidelně body," těšilo hráče ze zkušenostmi z kanadské juniorky.

Kindl ale nebyl jediným borcem, který se na demolici Dynama podílel. Ve statistice +/- se zaskvěl obránce Peter Čerešňák. Slovenský reprezentant měl vedle gólu a dvou asistencí na konci utkání sedm kladných bodů. Paradoxem je, že s jedním minusem odešli jeho spoluhráči Conor Allen a Ondřej Kratěna.

Nejvyšší tuzemská soutěž ale pokračuje v rychlém tempu a Indiáni podle něj nesmějí ani po čtvrtém domácím vítězství za sebou polevit. "Dneska si to trochu užijeme. Rychle na to zapomeneme a hned zítra už jedeme pro nějaké body do Zlína," připomněl Kindl nedělní venkovní zápas svého týmu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:12. Jan Kovář, 05:57. Jan Kovář, 27:43. Allen, 29:33. D. Kindl, 38:40. D. Kindl, 39:23. Eberle, 40:15. Gulaš, 51:05. Čerešňák, 54:58. Kantner, 57:07. Kratěna, 57:57. Preisinger Hosté: 42:49. Mandát