Kovář po plzeňském řádění litoval Pardubice: Přeju jim, ať se zvednou | iSport.cz

Po návratu do extraligy jste říkal, že jsou tu všechny týmy hodně vyrovnané. Dnes to tak úplně nevypadalo.

„Ono se to zdá, po rychlých gólech jsme vedli 2:0. Ještě v první třetině měli Pardubice na nějakých pět minut tlak, kdyby snížili, mohlo to být jinak. Pak nám to tam trochu napadalo. Odrazili jsme se od přesilovek, soupeři už se pak hraje těžko. Všechno se obrací proti vám.“

U posledních gólů to bylo dobře vidět.

„Přesně tak. Desátá i jedenáctá branka… Nebyly to úplně složité střely, ale sami si to nějak srazíte do sítě. Pro Pardubice je tohle hodně těžká situace.“

Nebylo vám soupeře až líto?

„Bylo, fakt Pardubicím nezávidím tuhle situaci. Je to tradiční klub, přeju jim, aby se z toho dostali.“

Pamatujete si podobnou výhru?

„Doma s Libercem (8:1), pamatuju si, že jsme jí vyhnali Mariana Jelínka.“

Měl jste 54 minut na hattrick, šancí jste měl na pět gólů. Neštve vás, že to nakonec nespadlo?

„Já jsem hlavně rád, že ty šance jsou. Milan Gulaš mi to tam parádně servíroval, měl jsem toho hodně. Vybral jsem si to na začátku, pak už tam nic nepadlo. Můžu se zlobit jenom sám na sebe.“

Některé souhry s Gulašem byly až exhibiční. Společná souhra vás hodně baví, viďte?

„V tomhle zápase to bylo dané tím, že jsme vysoko vedli. Pak si dovolíte víc. Zkoušeli jsme si různé věci, hodně jsme prohazovali hráče. Bylo to trochu nad rámec toho, co normálně hrajeme. Baví nás to hodně.“

Dodá tahle drtivá výhra Plzni další sebevědomí?

„Hlavně doufám, že další den se vrátíme zpátky do práce a nebudeme v nějaké euforii. Jedeme do Zlína, kde je to vždycky těžké. Když to prospíte, těžko se proti nim dostáváte zpátky. Musíme tam jet prostě pro body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:12. Jan Kovář, 05:57. Jan Kovář, 27:43. Allen, 29:33. D. Kindl, 38:40. D. Kindl, 39:23. Eberle, 40:15. Gulaš, 51:05. Čerešňák, 54:58. Kantner, 57:07. Kratěna, 57:57. Preisinger Hosté: 42:49. Mandát Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, D. Kindl. Hosté: Kacetl (30. Hamerlík) – Mikuš, Holland, Děrvuk, Trončinský, Budík, Eklund, Hrabal – Skokan, Ihnačák, Hovorka – Voženílek, Marosz (A), L. Horký – Dušek, Bubela, P. Sýkora (C) – Perret, Poulíček, Mandát. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Brejcha, Zíka Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6482 diváků