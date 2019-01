Nadávky miluju, hlásil Smoleňák po skolení Komety. Co ho pobavilo? | iSport.cz

Video k článku 720p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Filip Pavlík rozhodl samostatné nájezdy, 4:5 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vyhrocený zápas jste mohl rozhodnout v prodloužení z trestného střílení i následně v samostatných nájezdech. Proč vám nevyšel útok na hattrick?

„Poprvé jsem to měl dát, už jsem ho měl. Už jsem se viděl, jak se raduju, ale podcenil jsem to. Pak jsem měl v hlavě, že udělám to stejné, ale změnil jsem to, což je vždycky chyba. Ale máme Kácu (Filipa Pavlíka), který dal gól, a Jarcka (brankáře Jaroslava Pavelku), takže jsme za to rádi.“

Užil jste si souboj s Kometou?

„Dělám svoji práci, tyhle zápasy jsou na hraně. Dneska jsem dostal asi třistakrát do hlavy, ale to se stane.“

Byl to pro vás nejbolestivější zápas v sezoně?

„Dostal jsem hodně naloženo, ale už jsem na to tak nějak zvyklý.“

Nebyly souboje někdy až za hranou?

„Něco bylo dost, my jsme dostali, ale i jsme něco dali. Rozhodně to není tak, že bych tady brečel, každý rozdal, co mohl. Bylo to v rámci mezí, takové zápasy se musí líbit.“

Co s vámi dělaly nadávky od fanoušků Komety?

„Já to miluju! Na trestné jsem dneska slyšel, že jsem komunistický čů…, což mě docela pobavilo. Sice jsem se narodil v roce 1986, ale frčky se šátečkem jsem tehdy neměl.“

I proto se vám na Kometu tak daří?

„Mám rád tyhle zápasy s výbornými soupeři. Pokud chce člověk vyhrát, tak musí hrát na hraně.“

Pamatujete zápas, kdy jste se tak bavil?

„Já se zas tak nebavil, zase nejsem McDavid, že bych se tady bavil. Byl to zápas, kdy se furt něco dělo, takhle to má být.“

Jste spokojení se dvěma body, které vezete z Brna?

„My jsme venku zatím trapní, takže tyhle dva body bereme všemi deseti. Rychle do autobusu, ať si nikdo nevšimne, že jsme to tady vykradli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:02. Štencel, 42:59. Malec, 51:27. Malec, 58:57. Zaťovič Hosté: 07:47. Smoleňák, 37:02. Smoleňák, 49:26. Koukal, 52:23. R. Pavlík, . F. Pavlík Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Mallet, L. Čermák (C), Vondráček – R. Zohorna, Süss, Köhler. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Graňák, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel (C) – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Rákos (A), Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Hodek, Petružálek – Brejcha, Jelínek Stadion DRFG arena Návštěva 7458 diváků