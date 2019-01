Pěnová sprška! Kundrátek má ve 29 první gól, dostal ho šprýmař Hrubec | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:07. Martin Růžička, 16:20. Dravecký, 37:39. Kundrátek, 53:06. Martin Růžička Hosté: 34:09. Myšák Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček (C), Gernát, Kundrátek, Galvinš, Roth, M. Doudera, D. Musil – Martin Růžička (A), Marcinko, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: Petrásek (Janus) – Ščotka, Porseland, Baránek, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Piché – Petružálek (C), J. Mikúš, Kašpar – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Jurčík, Myšák, D. Tůma – Helt, M. Hanzl, Jícha. Rozhodčí Šír, Pavlovič – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Přerovský rodák odcházel z Třince do zámoří v osmnácti letech. V NHL odehrál 30 zápasů (1+6) za Washington, v ruské KHL pak nastupoval za Dinamo Riga, Slovan Bratislava, Novgorod a naposledy za Kunlun. Hrál na mistrovství světa (2016 a 2017), Světovém poháru (2016) i na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Extraligový gól si připsal první.

Jak byste svou první trefu popsal?

„Konečně mi to tam padlo. S Bukim (Bukartsem) jsme si to krásně vyměnili a pak mi puk naservíroval skoro do prázdné branky. Takže velký podíl jde za ním.“

Překvapil vás pak Hrubec po zápase sprškou pěny do obličeje moc?

„Prý se to tady dělá pořád, takže díky, že jste mi to řekli...“

Zažil jste někde podobnou odměnu za první gól?

„Zatím nikde, bylo to poprvé. Taková kuriozitka.“

A jak vysoko tedy první ligový gól řadíte?

„Už nějaké mám, i na olympiádě, ale hodně si ho cením a jsem moc rád, že už to je za mnou. Čekal jsme na něj dlouho, od šestnácti let, takže jsme moc vděčný.“

Nebyl jste z toho už nervózní?

„To ne, ale věděl jsem, když jsem se do Třince vrátil, že bych si tuhle premiéru mohl odbýt.“

Puk jste si schoval?

„Polda (Polanský) mi pro něj hned jel, takže ho mám.“

Jak těžké bylo utkání s Litvínovem?

„Docela hodně, ale vletěli jsme na ně dobře hned ze začátku a hned jsme vedli 2:0. Pak nám to tam spadlo z předbrány, ale korigovali jsme. Dali jsme třetí a čtvrtý gól a už jsme si to hlídali.“

Během duelu jste si důrazně „popovídal“ s obránce Graborenkem. Rusky?

„On mluvil anglicky. Bylo to takové štěbetání, ale to k tomu patří.“

O co šlo?

„Klasika. Příjemně jsme se pozdravili (usmívá se). Řekli jsme si ať se nám daří a to je vše.“

