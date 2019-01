SESTŘIHY: Hradec ovládl divoký šlágr v Brně. Sparta vyloupila Olomouc 3:0 | iSport.cz

Ocelář Růžička zazářil dvěma góly

Domácí, po třech týdnech opět vedením hlavního kouče Václava Varadi, od počátku utkání na ledě zřetelně dominovali. A to i přesto, že už ve druhé minutě jim ze sestavy po úderu pukem vypadl otřesený Adamský. Třinec však zamkl soupeře do svého útočného pásma a souvislý tlak vyústil v osmé minutě ve vedoucí branku, o kterou se zblízka bekhendovou kličkou postaral Růžička.

První část nabídla neměnný obraz: převahu Třince a neškodný Litvínov. V 17. minutě se domácí dostali do přečíslení, které Dravecký vyřešil střelou mezi Petráskovy betony.

Až po vyloučení Ciencaly se Litvínov v přesilové hře na konci první části usadil před domácí brankou a Hrubce poprvé vážně prověřil zásluhou Kašpara, který ale třineckého gólmana nedokázal překonat stejně jako dorážející Petružálek.

Dominanci Ocelářů se Severočechům povedlo narušit ve druhé třetině. Hosté výrazně přidali, domácím se navíc dále hroutila sestava a ze hry postupně po Adamském museli odstoupit i Roth a Werek, který se ve středním pásmu srazil s Hanzlem a s bolestnou grimasou těžce odkulhal do šatny.

Hosté aktivnější projev dokázali v 35. minutě podložit gólem, když zblízka do prázdné branky doklepl puk Myšák. Jeho třinecký strážce se v tu chvíli svíjel v bolestech na ledě, ale opakovaný záběr ukázal, že po zásahu hokejkou vlastním spoluhráčem Gernátem.

Litvínov svou nejlepší pasáž zápasu málem využil k vyrovnání, ale Petružálka vychytal Hrubec. A o minutu později dal Třinci více klidu Kundrátek, který po Bukartsově průniku ranou z voleje zaznamenal svůj první gól po návratu do extraligy.

Třinec měl závěrečnou dvacetiminutovku plně pod kontrolou a jeho výhru stvrdil v přesilovce svou druhou trefou Růžička. Cienciala mohl záhy skórovat popáté, jeho sólo však Petrásek zneškodnil.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně. To se podařilo a v první třetině jsme hráli velmi dobře. Soupeře jsme přehrávali, měli jsme více ze hry a dali jsme dvě branky. Ve druhé třetině jsme se druhých deset minut dostali pod tlak a tam soupeř využil šanci. Dostal se trochu nahoru ve hře, ale pomohl nám gól na 3:1. Pak se tým uklidnil a třetí třetinu jsme odehráli dobře. Někteří kluci se nám zranili, dohrávali jsme to na tři lajny, ale výborně jsme dneska odehráli oslabení. Litvínov se k ničemu nedostal. Celé utkání kluci odehráli velmi dobře a jsme rádi, že jsme konečně dali více než jeden gól."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Těžké hodnocení. My jsme soupeři po našich chybách nabídli úvodní dva góly. Ve druhé třetině jsme se snažili hru zjednodušit, neslo to ovoce a dali jsme kontaktní gól. Tu část hry jsme nehráli vůbec špatně. Ale bohužel jsme před koncem druhé třetiny udělali chybu ve středním pásmu a soupeř odskočil do dvoubrankového vedení. V závěrečné části nám ještě Třinec vstřelil gól v přesilovce, když jsme špatně vyhodnotili situaci."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:07. Martin Růžička, 16:20. Dravecký, 37:39. Kundrátek, 53:06. Martin Růžička Hosté: 34:09. Myšák Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček (C), Gernát, Kundrátek, Galvinš, Roth, M. Doudera, D. Musil – Martin Růžička (A), Marcinko, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Dravecký, Werek, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: Petrásek (Janus) – Ščotka, Porseland, Baránek, Graborenko, L. Doudera, Suchánek, Piché – Petružálek (C), J. Mikúš, Kašpar – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Jurčík, Myšák, D. Tůma – Helt, M. Hanzl, Jícha. Rozhodčí Šír, Pavlovič – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Důležité dva body vstřelil Kvapil

V sestavě domácích se poprvé objevil útočník Černý, který přišel z Litvínova. Západočeši začali aktivně a krátce po úvodním vhazování prověřil Willa nebezpečnou střelou Rachůnek. Poté, co Karlovy Vary krátce po sobě přežily dvě oslabení, udeřily sami ve 12. minutě při vyloučení Jelínka. Skóre otevřel nikým neatakovaný obránce Sičák.

Atraktivní útočný hokej pokračoval i ve druhé třetině. Ve 24. minutě přesprintoval Flek hostující obranu a střelou pod horní tyč navýšil vedení domácích.

Ještě než stačil doznít jásot karlovarských fanoušků, bylo to ale opět jen o jednu branku. Po zmatcích obránců Energie v předbrankovém prostoru doklepl puk za Novotného záda Jaroslav Vlach.

Ve 27. minutě mohl Flek vstřelit svou druhou branku, ale z výhodné pozice přestřelil. Ještě větší šanci si v téže minutě na druhé straně vytvořil Lenc, ale Novotný výtečně svým pravým betonem jeho dorážku z bezprostřední blízkosti zlikvidoval.

Ve 34. minutě bylo srovnáno, po špatném střídání karlovarských hráčů nabruslil do volného prostoru Krenželok s Jelínkem a překonali Novotného.

Po zbytek základní hrací doby se hra přelévala na obě strany, ale bez větších brankových příležitostí. V 60. minutě mohl rozhodnout Kohout, ale Will výborným zákrokem poslal zápas do prodloužení.

Nastavená pětiminutovka vítěze neurčila, ke slovu tak přišly samostatné nájezdy. Zatímco Willa nikdo ze čtyř domácích exekutorů nepřekonal, Novotný nestačil na nájezdy Kvapila a Redenbacha.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás je velmi pozitivní, že jsme získali bod s lídrem tabulky. Ještě pozitivnějším byl výkon, který naši hráči předvedli. Myslím si, že Liberec je ofenzivně suverénně nejlepší tým extraligy. My jsme dokázali na hraně svých sil a obětavosti čelit jejich tlaku a navíc si ještě vypracovat několik velmi slibných šancí. Měli jsme velmi dobré pasáže, ve kterých byly šance. Možná jsme je jen mohli lépe vyřešit. Konec zápasu byl velmi emocionální a vyhecovaný z obou stran, hra se přelévala nahoru dolů. Branku se nám nepodařilo vstřelit ani na konci základní části ani na konci prodloužení. V nájezdech se jednoznačně ukázala ofenzivní kvalita soupeře, kdy oni branky vstřelili a my nedali žádnou. Možná si někteří domácí fanoušci představovali větší bodový zisk, ale získat bod s Libercem je pro nás vždy cenné."

Filip Pešán (Liberec): "Čekali nás během 24 hodin dva extrémně brusliví soupeři. O síle domácího mužstva jsme samozřejmě věděli. Ze začátku jsme trošku hledali koncentraci, protože hrát takhle časově blízko sebe dva zápasy není úplně jednoduchá věc. Jsem rád, že jsme koncentraci během zápasu našli a rovněž, že jsme našli cestu, jak domácí tým porazit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:42. Sičák, 24:00. Flek Hosté: 24:27. J. Vlach, 33:38. P. Jelínek, . Redenbach Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Kozák, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – O. Beránek, R. Vlach, Kohout – J. Černý, Skuhravý (C), Gorčík – T. Mikúš, Balán (A), Lapšanský. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Havlín – Birner, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, Ordoš, M. Zachar – J. Vlach, Valský, P. Jelínek (C). Rozhodčí Svoboda, Hejduk – Lhotský, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3698 diváků

Piráti uloupili tři body podruhé v řadě

Severočeši začali aktivněji, hned v 6. minutě se ale museli bránit ve čtyřminutovém oslabení. A hosté se v početní výhodě dostali rychle do vedení, střelou k bližší tyčce se o to zasloužil Roman. Druhý gól ale Vítkovice v pokračující početní výhodě nepřidaly.

Chomutovští se v první přesilovce trápili, následující dvě však využili. Obrat v utkání zajistili povedenými tečemi ještě v první třetině Fin Marjamäki a Vantuch.

Na konci úvodní dvacetiminutovky dostal po potyčce trest Štich, střela Stránského v následné početní výhodě ale skončila na tyčce. Krátce po polovině duelu nejprve Vantuch z ideální pozice minul, poté Sklenář ve vlastním oslabení nevyužil únik. V závěru druhé třetiny dostali Piráti dlouhou výhodu přesilovky pět na tři a Růžička ji využil ke zvýšení vedení domácích.

V úvodu závěrečné třetiny mohl uklidnit Piráty Svoboda, který ale v úniku Bartošáka neprostřelil. Na druhé straně se blýskl proti Tyborovi domácí brankář Peters. Chomutovští na přelomu třetiny nevyužili přesilovku, takže mohly udeřit Vítkovice, když z jasné pozice snížil Lev.

Závěrečnou power play hostů ukončil trest za příliš mnoho hráčů na ledě, místo vyrovnání tak Vítkovice ještě jednou inkasovaly v oslabení. V čase 59:56 uzavřel skóre obránce Valach.

Ohlasy trenérů

Jan Šťastný (Chomutov): "Připravovali jsme na soupeře, který má za sebou úctyhodnou sérii výher. Věděli jsme, že to nebude vůbec nic jednoduchého. V minulých zápasech se nám přesilovky nedařily, tentokráte se ale povedly a celý zápas rozhodly. Všechny čtyři branky jsme vsítili v početní výhodě a dovolím si tvrdit, že jsme byli lepší mužstvo. Měli jsme výborný pohyb, vytvářeli jsme si spoustu šancí a jsme rádi, že jsme soupeře s výborným brankářem Bartošákem porazili. Jsme spokojeni, že jsme o víkendu zopakovali vítězství a přenesli si dobrou hru ze Sparty. Klukům patří dík."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Do zápasu jsme vstoupili solidně, jenomže jsme pak měli spoustu zbytečných vyloučení. Ve druhé třetině jsme si opticky vytvářeli nějaký tlak, ale bez jakéhokoliv nebezpečí pro soupeře. V závěrečném dějství jsme vstřelili branku a dostali jsme se na dosah, abychom mohli se zápasem ještě něco udělat, ale pak jsme opět nebyli nebezpeční."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:41. Marjamäki, 18:00. Vantuch, 39:00. V. Růžička, 59:55. Valach Hosté: 05:44. O. Roman, 52:17. Lev Sestavy Domácí: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Antropov – Marjamäki, V. Růžička, T. Svoboda – Raška, Sklenář, Klhůfek – Tomica (C), Vantuch, Duda – Koblasa, Chlouba, J. Havel. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz, Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Toman, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Pešek, Polák Stadion ROCKNET ARÉNA

Gulaš hattrickem otočil zápas s Berany

Zlínští v předešlém utkání výrazně přestříleli Vítkovice, ale nakonec prohráli. Podobný obraz měla i hra v první třetině dnešního zápasu. Berani vyslali na brankáře soupeře Frodla 13 střel, gól však vstřelil nedokázali. Brankář domácích Sedláček si přitom připsal jen tři zákroky.

I ve druhé části se hrálo dlouho bez gólu. Domácí mohli otevřít skóre při krátké přesilovce čtyři na tři, to se jim však ještě nepovedlo. Radovat se mohli až ve 33. minutě, kdy kapitán Žižka překonal Frodla střelou z mezikruží. Za minutu bylo ve Zlíně ještě veseleji, v samostatném úniku zvýšil Fořt na 2:0.

Střídačka Plzně na dvougólové manko reagovala oddechovým časem, který zcela změnil obraz hry. Přesně za minutu byl aktivní na brankovišti Gulaš a snížil. Velmi disciplinovaní domácí ke konci třetiny museli bránit ještě své první oslabení zápasu, což zvládli.

Ovšem vedení udrželi jen do 48. minuty, kdy Sedláčka podruhé v utkání překonal Gulaš. Zbytek třetího dějství už byl ve znamení opatrnosti, rozhodovat se tak muselo až v prodloužení. Již po 36 sekundách nastavení zápas ukončil Gulaš, který zkompletoval hattrick a dokonal obrat. Zlín tak prohrál sedmý zápas z posledních osmi a je jedenáctý.

Martin Hamrlík (Zlín): "Musím pochválit mužstvo, kluci makali, dozadu pomáhali Sedláčkovi, aby měl soupeř co nejméně střel. To se nám povedlo, měli jsme dobrý pohyb. Jenže pořád hoříme na tom, že nemáme střelce. To prostě vždycky rozhodne. Bod je dnes pro nás zlatý a věřím, že když zůstaneme u této hry, tak někdy nastřílíme více gólů. Buďme realisti, Kovář, Gulaš, Němec, to je nefér. Jeden by měl být tady a bylo by to lepší, tímto je ta liga nefér. Naši kluci makají nadoraz. Pořád poslouchám, jak nám nejdou přesilovky. Ať se ale každý podívá, jakou mají naši hráči historii, kde hráli. Kvalita tam prostě není. Se silnými týmy hrajeme dobře, ale za Liberec nám dal dva góly Birner, dneska hattrick Gulaš. Takové hráče prostě nemáme. A proto neřešíme, jestli máme nějakou šňůru proher nebo ne, nějak bodujeme a jak jsem řekl, dneska je pro nás bod zlatý."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Po páteční vysoké výhře nad Pardubicemi (11:1) jsem dostal otázku, jaký to na nás bude mít vliv. Průběh dnešního zápasu jasně ukázal, že negativní. Domácí měli hlavní atributy, byli houževnatí bojovní, brusliví. V tom nás předčili. My jsme se ale díky kvalitní první pětce dokázali vrátit do zápasu. Abych nebyl jenom negativní, za to nám patří kredit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:29. Žižka, 33:53. Fořt Hosté: 34:54. Gulaš, 47:42. Gulaš, 60:36. Gulaš Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Valenta, Žižka (C), Řezníček, Zbořil, Padrnos – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – E. Kulda, Fryšara, Popelka – Šlahař, P. Sedláček, Lakatoš – Okál, Honejsek, Herman. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, D. Kindl. Rozhodčí Pešina, Kubičík – Svoboda, Ganger Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4185 diváků

Zápas rozsekla Žejdlova rána

Úvodní šance zápasu patřila hostům, když v první přesilovce zápasu na zadní tyči zakončoval téměř do odkryté branky Sýkora, ale Krošelj jej skvělým přesunem dokázal vychytat. Ve vyrovnané první třetině měla šance i domácí Boleslav, ale v zakončení vždy něco chybělo.

Opravdu velká šance Boleslavi ale přišla ve druhé třetině při druhé přesilovce. Skalický se dostal těsně před Kacetlem k dorážce, ale namířil ji pouze do připraveného brankáře Pardubic.

Skóre se poprvé měnilo až při třetím pardubickém vyloučení. Žejdl dorážkou Skalického střely využil přesilovou hru po devíti vteřinách. Blízko vyrovnání byl Petr Sýkora, který se rozhodl vyřešit samostatný únik po svém, tedy tvrdou střelou. Tou však napálil jenom Krošelje.

Pardubice se od úvodu třetí části hry tlačily za vyrovnáním a slovinský brankář ve službách Středočechů si nemohl na nedostatek práce stěžovat. Na druhé straně se otevírala okénka pro rychlé brejky. Knotek však mířil svou střelou vedle, Pabišku o chvíli později dokázali chytit obránci.

V závěrečné desetiminutovce se tlak hostů ještě zvýšil a domácí v podstatě jenom bránili hubené vedení. To nakonec s vypětím všech sil zvládli a připsali si pátou výhru ve vzájemných zápasech s Dynamem.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:44. Žejdl Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Němeček (A), Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka – Vondrka (C), T. Knotek, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Flynn, P. Musil, Látal – Grim, Najman (A), P. Kousal. Hosté: Kacetl (Hamerlík) – Mikuš, Budík, Hrabal, Eklund, Trončinský, Holland, Děrvuk – Mandát, Marosz (A), Hovorka – Kusý, Ihnačák, Machala – Poulíček (A), Dušek, L. Horký – Perret, Voženílek, P. Sýkora (C). Rozhodčí Hribik, Sýkora – Špringl, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 546 diváků

Machovský vychytal na Hané 5. čisté konto

První větší šanci zápasu si vypracovala v 5. minutě Sparta. Pech vybídl ke střele osamoceného Rouska, který ale trefil pouze brankáře Konráda. Poté zkoušel Konráda zpoza branky překvapit Košťálek, ale neúspěšně.

Ve 14. minutě se již hosté dostali do vedení, když skóre svou první brankou v extralize otevřel kanadský útočník Jones. Vyrovnat mohl v přesilovce Ostřížek, při zakončení ale zlomil hokejku. Machovského poté nepřekonal ani Jaroměřský.

Následně gólman Sparty vychytal Holce a 56 sekund před koncem první třetiny zvýšil vedení Pražanů Vrána. Kapitán hostů první střelou trefil pouze Konrádův beton, ale napodruhé se z minimálního úhlu nemýlil.

Na začátku druhé třetiny se do úniku dostal Forman, ale slovenský brankář ve službách domácích byl pozorný. Olomouc zlepšila svou hru a zvýšila tlak. Za zády Machovského však neskončila střela Jergla, Švrčka ani Škůrka. Do úniku se dostal Nahodil, ale trefil pouze beton hostujícího gólmana. Machovský si poté poradil i s dorážkou Skladaného.

Hanáci soupeře v prostřední části výrazně přestříleli, brankář Sparty však zlikvidoval všech 16 pokusů domácích. Hosté se většinou jen bránili, v 36. minutě ale Buchtele trefil tyč.

Obraz hry se nezměnil ani ve třetí třetině, Olomouc byla aktivnější, snížit však nedokázala ani v přesilových hrách. Pozorný Machovský vedl Spartu k první letošní výhře. Nepřekonal jej ani tři minuty před koncem z brejku Burian. Gól domácí nedali ani v závěrečné power play, povýšené navíc vyloučením Klimka. Naopak v čase 59:56 vstřelil Piskáček gól do prázdné branky.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "Do utkání jsme nevstoupili dobře, první třetinu jsme nehráli dobře. Sparta nás předčila v osobních soubojích. Zejména v útočném pásmu jsme jich moc nevyhráli, takže jsme nebyli na puku. Potom jsme se do toho dvě třetiny těžko dostávali. Snaha tam byla, ale Sparta hrála výborně v obranném pásmu, blokovali střely a hráli obětavě. Také jsme hráli katastrofálně přesilovky. Proto si myslím, že jsme nedali gól a s nulou se nevyhrává."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "V minulém zápase proti Chomutovu jsme měli špatný vstup do utkání, zaspali jsme začátek a pak jsme se z toho celý zápas hrabali. To jsme chtěli změnit. Měli jsme na to speciální přípravu, chtěli jsme udělat něco navíc, abychom zápas začali zvládat od prvních minut. Měli jsme například i společnou rozcvičku, abychom se koncentrovali na zápas. A vyplatilo se. Vstup se nám podařil, v první třetině jsme dali dvě branky. Pak jsme možná trochu zbytečně přenechali aktivitu domácím, ale pořád jsme byli vzadu nahuštění a nějaké výraznější šance jsme soupeři nenabízeli. To byl náš plán do zápasu, podařilo se ho splnit, vezeme tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13:09. Jones, 19:04. P. Vrána, 59:56. Piskáček Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Jaroměřský, Škůrek, Staněk, Švrček, Ondrušek (A), J. Galvas, Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Holec – Kolouch, Nahodil, V. Tomeček – Laš, Skladaný (C), Mráz. Hosté: Machovský (Honzík) – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman (A) – Kumstát, Pech (A), Rousek – Jones, Sill, Beran. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc

Šlágr kola vystřelil bek Pavlík

Domácí tým začal aktivněji a vytvořil si i šance, ovšem tu Vondráčkovu zlikvidoval jistý brankář Pavelka. Kometa i dnes dokázala, že má silné přesilovky. Proti Hradci využila hned první a stačilo ji na to pouhých šestnáct sekund. Přesně mířil obránce Štencel. Brzy však bylo vyrovnáno, Rosandičovu střelu od modré v závaru dorážel Smoleňák, ovšem na potvrzení gólu od videorozhodčího se čekalo téměř deset minut.

I v dalším průběhu měla o něco více ze hry Kometa, ale Holíkovu střelu po přihrávce Zaťoviče pohotově zlikvidoval Pavelka. Na začátku druhé třetiny byl blízko svému druhému gólu Smoleňák, ale trefil jen tyčku Vejmelkovy branky. Kometa se ale vrátila ke své nátlakové hře, nicméně v rozhodujících fázích chyběla přesnost a někdy i jednoduchost kombinací.

Pokud přece jen něco prošlo až do brankoviště, byl spolehlivou instancí v tomto prostoru gólman Pavelka, jehož podporovala kompaktní obrana. Závěr druhé třetiny byl velmi hektický a emotivní. Hradec nevyužil 103 vteřin trvající dvojnásobnou přesilovku, ale krátce po uplynutí prvního trestu Smoleňák opět prokázal důraz a protlačil puk za brankovou čáru. Na ledě se strhly potyčky, trestné lavice se zaplnily a hustou atmosféru uťala až závěrečná siréna.

Ve třetí třetině byla patrná snaha Komety o vyrovnání, domácí tým mimo to zvýšil agresivitu a brzy se dočkal. Po vyhraném buly pálil od modré čáry přesně Malec a bylo to 2:2. Jenže Hradec využil následnou přesilovku za několik vteřin. Nahození Zámorského šikovně tečoval Koukal a naklonil tak misky vah na stranu hostí.

Východočeši sice eliminovali první formaci Komety, ale roli střelců na sebe vzali obránci. Malec se trefil podruhé v zápase, nicméně ani ne po minutě krásnou individuální akcí dal gól Pavlík. Brno se dočkalo vyrovnání minutu před koncem při power play z hole Zaťoviče.

V prodloužení měl Smoleňák na holi hattrick, ale neproměnil trestné střílení a došlo na samostatné nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem byl nakonec hostující obránce Pavlík, domácí Holík trefil tyč.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Myslím, že první i druhá třetina byly rozkouskované. Hra neměla tempo a pak přišla i nervozita. Hradec šel do třetí třetiny s náskokem a v ní se hrál opravdu parádní hokej. My jsme byli ti, kteří museli pořád dotahovat a je škoda, že jsme nebyli trpělivější. Hradec nám vždycky odskočil. Vyrovnali jsme v power play a došli si pro bod. Mohli jsme mít i dva, když jsme v prodloužení trefili břevno. Jinak musím říct, že to bylo strašně složité a náročné utkání. Pokud minutu před koncem prohráváte, tak i bod je dobrý."

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Jeli jsme sem s vědomím obrovské kvality Komety a proto jsme chtěli hrát aktivně od samého začátku. Myslím, že se nám to dařilo až na ta zbytečná vyloučení, jichž se musíme vyvarovat. Celá druhá třetina byla rozkouskovaná, nejlepší hokej se hrál ve třetí třetině, v níž jsme naštěstí byli o gól vpředu. Vítězství si strašně vážíme, kluci podali kolektivní výkon a chtěl bych jim za to poděkovat."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:02. Štencel, 42:59. Malec, 51:27. Malec, 58:57. Zaťovič Hosté: 07:47. Smoleňák, 37:02. Smoleňák, 49:26. Koukal, 52:23. R. Pavlík, . F. Pavlík Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Schaus, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Mallet, L. Čermák (C), Vondráček – R. Zohorna, Süss, Köhler. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Graňák, Rosandić, F. Pavlík, Nedomlel (C) – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, Paulovič – Rákos (A), Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Hodek, Petružálek – Brejcha, Jelínek Stadion DRFG arena Návštěva 7458 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 31 19 2 2 8 94:62 63 2. Liberec 32 18 3 3 8 111:83 63 3. Mountfield 33 15 6 3 9 96:80 60 4. Vítkovice 34 17 1 3 13 86:83 56 5. Brno 33 14 4 4 11 95:91 54 6. Plzeň 31 13 5 4 9 97:67 53 7. Olomouc 32 14 2 4 12 76:83 50 8. Ml. Boleslav 34 16 0 1 17 75:78 49 9. Sparta 32 12 5 1 14 87:86 47 10. Litvínov 33 14 2 1 16 78:83 47 11. Zlín 33 12 2 4 15 89:98 44 12. K. Vary 31 11 2 2 16 86:89 39 13. Chomutov 32 9 1 3 19 75:102 32 14. Pardubice 33 6 2 2 23 64:124 24

