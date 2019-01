Konrád odjel do nemocnice, náhradník Lukáš vychytal proti Kometě bod | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:28. Gulaši, 21:08. Mallet, 25:12. Mueller, . Kusko Hosté: 11:52. Ondrušek, 30:05. Mráz, 40:17. Jergl Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Kusko, R. Zohorna, Mallet – Vondráček, L. Čermák (C), Köhler – Střondala. Hosté: Lukáš (Konrád) – Škůrek, Jaroměřský, J. Galvas, Ondrušek (A), Švrček, Rutar, Staněk – Jergl, J. Knotek (A), Ostřížek – Handl, Strapáč, Burian – V. Tomeček, Kolouch, Holec – Mráz, Skladaný (C), Laš. Rozhodčí Oldřich Hejduk, Daniel Pražák – Jiří Ondráček, Josef Špůr Stadion DRFG arena Návštěva 7214 diváků

Byl to pro něj šok. „Vůbec jsem to nečekal,“ přiznal olomoucký brankář Jan Lukáš nečekaný záskok za Branislava Konráda. Pár minut před úvodním buly mu trenéři sdělili, že do branky půjde on. „Bral jsem to tak, že musím dochytat, víc jsem nad tím nepřemýšlel.“

Ke svému štěstí však nemusel na poslední chvíli dohánět své rituály. „Žádné nemám,“ pousmál se, „musel jsem se jen trochu napít.“

Záskok zvládl parádně, přestože v polovině utkání Olomouc prohrávala v Brně už 1:3. Pak však přišel zlom a hosté během deseti minut srovnali skóre. „Možná jsme neměli co ztratit, šlapali a hráli jednodušeji,“ uvažoval Lukáš.

Kometa Brno - Olomouc: Je rozhodnuto! V nájezdech zařídil bod navíc pro domácí Kusko

Ten si ve třetí třetině poradil i s přečíslením dvou proti jednomu, v němž vychytal amerického střelce Petera Muellera, jinak však vážnější situaci řešit nemusel. „Docela dobře jsme to zatáhli, ve třetí třetiny nebyly vyložené šance,“ pochvaloval si práci obránců. „Hlídali jsme si bod.“

Toho se Hanáci dočkali, druhý pak mohli brát v nájezdech, ale střelecký prach vydržel pouze na brněnských hokejkách. „Když budu upřímný, tak Kometa má asi pět hráčů, kteří můžou jezdit nájezdy. Docela jsem si věřil, ale nevyšlo to,“ litoval přesných střel Silvestra Kuska a Petera Muellera. „Oba to udělali dobře a chytře, bohužel.“

Hned po utkání se následně sháněl po informaci, jak to vypadá s jeho brankářským kolegou Konrádem. Jeho situaci přiblížil na tiskové konferenci až Zdeněk Moták. „Vůbec jsme to netušili. Byl to blesk z čistého zataženého sněžícího nebe,“ pousmál se. „Braňo prostě onemocněl a odjel do nemocnice. Těžká situace, ale nemělo by to být nic vážného, má osmidenní antibiotika.“

Po uklidnění si tak olomoučtí hokejisté mohli užívat, že z Brna neodjíždí s prázdnou. Ani ve čtvrtém vzájemném souboji s Kometou v této sezoně nenechali soupeři plný počet bodů. „Rozdělili jsme si to 6:6, nemáme se za co stydět oba mančafty,“ hodnotil Lukáš.

Kometa Brno - Olomouc: Lukáš se neskutečně přesunul a zabránil jasnému gólu

