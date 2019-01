Strach o Olesze. Po hrazdě měl krev v moči a musel do nemocnice | iSport.cz

„Dostal hrazdu a těsně před nástupem do třetí třetiny se mu v moči objevila krev,“ informoval vítkovický trenér a generální manažer Jakub Petr. „Šel hned na vyšetření do nemocnice.“

Vítkovický kapitán se zranil při jednom z řady střetů. Pardubičtí se sice herně trápí, ale v Ostravě bojovali. Napadali, měli rychlost i důraz. Bitvu okořenila řada soubojů a srážek. Při jedné z nich dostal Olesz ke konci druhé třetiny hokejkou do zad. Do poslední části už nenastoupil.

„Stáhli jsme to na tři lajny, Rosťa šel na vyšetření,“ vysvětloval Petr. „Spíkr sice říkal, že to bylo povinné vítězství, ale to byl trochu disrespekt, protože tam mají spoustu kvalitních hráčů. Brali jsme to s pokorou, s respektem, ale byla vidět nervozita. Byl to těžký zápas pro všechny. Víc než z výkonu máme radost ze tří bodů.“

Ostravané věří, že Olesz bude v pořádku. Na led se vrátil teprve nedávno po operaci ramene.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:20. Olesz, 10:46. Lev, 33:25. D. Květoň, 49:38. Š. Stránský Hosté: 04:24. Marosz Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Baranka, Černý – Olesz (C), Lev (A), Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Kacetl (34. Hamerlík) – Eklund, Budík, Mikuš, Holland, Hrabal, Trončinský, Děrvuk – Machala, Ihnačák, Hovorka – Kusý, Poulíček (A), Mandát – Voženílek, Marosz (A), P. Sýkora (C) – Perret, Dušek, Koffer. Rozhodčí Hradil, Kika – Kis, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 607 diváků