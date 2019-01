Smoleňák o kladenské partě i konci ve Slovanu. Co mu vadí na Češích? | iSport.cz

Nenudí. Na ledě, ani při rozhovoru. Při fotografování žongluje s vyndavacími zuby, jimiž pobavil v prosinci děti při návštěvě nemocnice. „A to ještě umím trik s kartami,“ cuká koutky. Spolu se svými kladenskými kamarády, v čele s Jakubem Voráčkem, si zahráli v komedii Babovřesky, v létě pravidelně jezdí na „Mácháč“. I o něm 32letý útočník Radek Smoleňák vypráví v obsáhlém rozhovoru, během něhož zároveň prozrazuje, že má v deskách přesně popsané, jak by měla vypadat jeho nehokejová budoucnost.

Jaké jste měl reakce na svůj trik se zuby? Video z nemocnice, kam jste přišli povzbudit nemocné děti, mělo víc než šedesát tisíc zhlédnutí.

„Fakt, jo? Tak super. Film jsem natočil už předtím, teď tohle, takže se asi místo hokeje vydám na kouzelnickou dráhu. Lucernu s tím asi nevyprodám, to zase ne, ale nějak se začít musí. A pozor, to ještě umím kouzlo s kartami.“

To jste také ukazoval dětem v nemocnici?

„Ne, protože jsem u sebe neměl karty. Příště je vezmu. Zatím ale neumím vyndat králíka z klobouku, to se ještě musím naučit. Pak teprve přijde nějaká moje show.“

Kdy jste vlastně přišel o ty zuby?

„Při mém druhém zápase v NHL. Se Zdenem Chárou, i když on si to samozřejmě nepamatuje, to je mi jasný. Všechno začalo tím, že když jsem přišel do NHL, nedali mi plexisklo.“

Jak to?

„Nevím. Jestli třeba měli malý rozpočet a já jsem neměl nárok. Dostal jsem starou helmu, takový šátek. Kustod mi přitom říkal: Hele, ty ses na farmě někdy pral, co? Pak vyzvídal, kolik měřím, vážím. Když všechno vyslechnul, povídá: Tak ty jsi bez plexi. Hned druhý zápas jsem viděl Zdena Cháru v rohu. Říkám si, že ukážu, co umím a sestřelím ho. Rozjel jsem se na něj jako blázen, jenže on mi tam na poslední chvíli dal loket. Zuby mi vylomil dozadu. Snažil jsem se je nějak zachránit, ale nepodařilo se to. Párkrát jsem si nechal našroubovat implantáty, ale vždycky mi je někdo vyrazil. Takže už asi devět let mám přes sezonu tyhle vyndavací. Na léto si je nechávám připevnit, abych nějak vypadal a nedělal ostudu.“

Jak jste se naučil je vyndávat tyk rychle? Navíc jazykem?

„To je lehký! Nechte si je vyrazit a zkuste si to sami.“ (směje se)

Každopádně s tím sklízíte úspěch, že?

„Vím, že hlavně děti to milujou. Umím je schovat, dokážu udělat i králíka. Také v hospodě jsem to párkrát ukázal. Nebo když jsem náhodou zabloudil do baru. Pokud se tam objevila holka, která byla na můj vkus až moc dobrá, hodil jsem jí zuby do pití. Kolikrát to vypila na ex, ty moje zuby pak našla v puse. No prostě klasické puberťácké vtipy. Ale to už je dávno… To jsem ještě neměl rozum.“ (usměje se)

S Vorasem a spol. řešíme i bejkárny

Jak často si zajdete na pivo s kamarádem Ondřejem Pavelcem, který už skončil v jednatřiceti letech kariéru?

„Párkrát už tady za mnou byl, vídáme se docela často. Jenže v sezoně není moc času si někde vyrazit. Dejme tomu během repre pauz, ale jinak ne. Hlavní je, že je Ondra spokojenej, vypadá šťastně. A za ty roky se známe tak dobře, že si potřebný věci povíme i po telefonu.“

Nemáte z něj pocit, že se bez hokeje nudí?

„Nemyslím si. Udělal upřímné rozhodnutí a já smekám klobouk dolů, že se k němu odhodlal. Necítil se na pokračování, tak to zkrátka zapíchl. To je tisíckrát lepší volba, než se na sílu někde trápit a honit peníze, byť zrovna on není ten případ, že by kvůli výdělku potřeboval hrát dál a dál. Lidi by ho spíš měli obdivovat za upřímnost vůči sobě a všem ostatním. Nikde se nevnucoval, nikomu nelhal a neříkal, co není pravda. Za mě velká podpora a palec nahoru.“