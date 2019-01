Chalupa rozhodl velkou bitvu s Libercem: Ale hráli jsme špatně | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:08. Paulovič, 52:46. M. Chalupa, 59:09. Zámorský Hosté: 31:16. Šmíd Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, Dragoun – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Rákos (A). Hosté: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Frodl, Špringl Stadion ČPP Aréna Návštěva 5551 diváků

Co do sebe musí zapadnout, aby se podařilo porazit Liberec?

„Teď to bylo hlavně štěstí. První dvě třetiny jsme hráli špatně a čekali, co udělají oni. Začali jsme hrát dobře až v poslední třetině, kdy nám tam padly tři góly. Jsou to cenné tři body. Byly tam třeba od nás úplně zbytečné fauly, naštěstí ale hrajeme dobře oslabení.“

Jak už to mezi Hradcem a Libercem bývá, zase se vařily emoce. Sedí vám takhle vyšroubované bitvy?

„Mám vyhrocené zápasy docela rád, takže ano, sedí. Už ty první dva zápasy v sezoně byly stejné. Když je potřeba, tak se taky klidně poperu. Ale celkově to bylo od nás fakt špatné. Tentokrát jsme emoce ale zvládli my.“

Pro Hradec dobře, že jste se nerval, ale dal gól, ne?

„Vidíte, celý zápas jsem se tam nějak motal, nebylo to vůbec ono. Pak ale Petr Koukal vystřelil a já to dorazil, vedli jsme v tu chvíli 2:1. Jsem za to strašně rád.“

Liberec má vzadu hráče, kteří se dovedou dostat pod kůži, ať je to Martin Ševc nebo Ladislav Šmíd. Odpovídáte na jejich hlášky, nebo jejich řeči spíš jen hlavou proletí?

„Jsem zrovna typ, který se nechá snadno vyprovokovat. (usměje se) Takže vám neřeknu, co je dobře, ale chytnu na ty jejich řeči, zároveň se snažím i je nějak vyprovokovat, ale je to těžký.“

Takže když někdo škrtne, vaše emoce hned hoří?

„No jasně, už odmala to tak mám. Když jsme se pošťuchovali doma s bráchou, vždycky jsem byl ten, kdo startuje.“

