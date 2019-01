SESTŘIHY: Třinec skolil těsně Spartu 2:1. Liberec i Kometa prohrály | iSport.cz

Třetí třetina stála Bílé Tygry zápas

Zápas začal velkým tlakem lídra soutěže. Liberec byl celou úvodní třetinu jednoznačně lepší než domácí a v prvních sedmi minutách si vytvořil tři velké šance. Nejprve měl možnost útočník Kvapil, ale gólman Maxwell, jenž se do brankoviště vrátil po zranění třísel, zasáhl. Podobně se mu vedlo i při dvou soubojích s Filippim. Liberecký útočník na něj nevyzrál střelou z kruhů ani ranou v přesilovce. Stejně dopadl také jeho spoluhráč Krenželok, když Maxwell vychytal jeho samostatný únik.

Na začátku druhé třetiny měl největší libereckou příležitost Kvapil. Ve středním pásmu obral chybujícího Zámorského, jel sám na bránu, jenže Maxwell stačil včas uzavřít mezeru mezi betony. Hradec byl pod tlakem, za což mohla i častá vyloučení. Například útočník Rákos byl na trestné lavici třikrát. Jeho třetí trest byl také potrestán. Obránce Šmíd se trefil ve 32. minutě přesně do horního rohu.

Ve třetí třetině pokračoval úporný boj. V útoku byl častěji Liberec, jenže Hradečtí byli čím dál nebezpečnější. V 50. minutě se jim povedlo vyrovnat, když Paulovič tečoval střelu Zámorského. O tři minuty později přišel zlomový moment: liberecký útočník Hudáček jel z pravé strany sám na Maxwella, ale domácí brankář zasáhl lapačkou. Hned z protiútoku Mountfield udeřil, když Koukal vypálil z kruhu a jeho pokus dorazil Chalupa.

Hosté měli poté několik šancí, tou největší byla Birnerova teč, kterou chytil Maxwell. Dvě minuty před koncem začali hrát Severočeši bez gólmana. Srovnat mohl Filippi, jenže zblízka přestřelil. Výhru Mountfieldu pak potvrdil střelou přes celé hřiště Zámorský.

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 3:1. Domácí otočili zápas v poslední třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:08. Paulovič, 52:46. M. Chalupa, 59:09. Zámorský Hosté: 31:16. Šmíd Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, Dragoun – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Rákos (A). Hosté: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Frodl, Špringl Stadion ČPP Aréna Návštěva 5551 diváků

Chomutov - Mladá Boleslav 3:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Klhůfek, 41:01. Tomica, 54:29. Jank Hosté: 16:48. Dlapa, 21:46. P. Musil, 27:41. P. Musil, 28:08. Šťastný, 56:43. Žejdl Sestavy Domácí: Peters (Pavlát) – Flemming, Jank, Knot, Antropov, Trefný, Dietz, Buchtela – T. Svoboda, V. Růžička, Marjamäki – J. Stránský, Sklenář, Raška – Duda, Vantuch, Tomica – Klhůfek, Huml, Koblasa. Hosté: Krošelj (Kantor) – Němeček, Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka – Vondrka, Klepiš, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Najman, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Rozhodčí Pavlovič, Hejduk – Gerát, Hynek Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 651 diváků

Zlín - Pardubice 5:1

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 5:1. Dynamo nezvládlo další zápas, Lubina skončil na tribuně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:25. Šlahař, 14:50. Valenta, 16:12. Fořt, 30:06. Anděl, 31:16. Kubiš Hosté: 23:36. Ihnačák Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Valenta, Zbořil, M. Novotný – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – E. Kulda, P. Sedláček, Lakatoš – Šlahař, Fryšara, Anděl – Werbik, Popelka, Herman. Hlavní trenér: Robert Svoboda. Hosté: Hamerlík (17. Kacetl) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Budík, Cardwell, Děrvuk – Hovorka, Marosz (A), Rolinek (C) – Machala, Ihnačák, Voženílek – Mandát, Poulíček (A), Kusý – Koffer, Dušek, Perret. Hlavní trenér: Ladislav Lubina. Rozhodčí Pavel Hodek, Tomáš Veselý. Čároví: Milan Kis, David Klouček Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 5316 diváků

Tybor srazil Energii hattrickem

Vítkovičtí i necelých 24 hodin po vítězné bitvě s Třincem na sobě nedali znát známky únavy a do zápasu vstoupili aktivněji. Ve 13. minutě si Zdráhal ze vzduchu zpracoval přihrávku Schleisse a střelou mezi Kuchařovy betony otevřel skóre.

Hosté mohli rychle kontrovat, Dolejš si ale hned v následující minutě krkolomně poradil s pokusem Balána. Tybor se pak v 16. minutě v přesilovce při vyloučení Skuhravého šikovně uvolnil kolem mantinelu a přesně zamířil do horního rohu hostující branky.

Dvougólové vedení domácí uklidnilo a ve druhé části rychle soupeře dorazili. Zdráhalův pokus ještě ve 23. minutě zazvonil na tyčku, ale vzápětí se v útočném pásmu znovu obratně uvolnil Tybor a zavěsil potřetí.

Vítkovice z převahy udeřily ještě jednou. To když se v 34. minutě těsně po nevyužité přesilovce opět rychle zorientoval Tybor a bekhendem zkompletoval čistý hattrick.

Až pak se dostali ke slovu i hosté a Balán prudkou ranou nad ledem připravil Dolejše o nulu. Karlovarští ještě v závěru druhé části mohli snížit na dvoubrankový rozdíl, ale proti Kohoutovi skvěle zakročil Dolejš a domácí tak dohrávali závěr bez nervů.

Západočeši se i v třetí části snažili s výsledkem něco udělat a byli v ní celých dvacet minut lepší. Měli však smůlu, že vítkovická dvojka Dolejš měl svůj den: ve 45. minutě zlikvidoval sólový nájezd Grígera a vyřešil i několik dorážek ve dvou přesilových hrách soupeře. Vítkovice si připsaly šestou výhru z posledních sedmi kol.

SESTŘIH: Vítkovice - Karlovy Vary 4:1. Hattrickem hosty sestřelil Tybor

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:19. P. Zdráhal, 15:35. Tybor, 24:31. Tybor, 33:39. Tybor Hosté: 34:59. Balán Sestavy Domácí: Dolejš (Bartošák) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Černý, Trška – Olesz (C), Lev (A), Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Kuchař (F. Novotný) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Kozák, Šafář, M. Rohan (A), Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – O. Beránek, Balán (A), Kohout – Stloukal, Skuhravý (C), J. Černý – T. Mikúš, R. Vlach, Lapšanský. Rozhodčí Šír, Obadal – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 003 diváků

Skolení mistra řídil Hübl s Kašparem

Kometa začala aktivně, jakoby chtěla navázat na povedený start z pátečního zápasu proti Karlovým Varům. Jenže Litvínov byl na tuto variantu dobře připraven, na své modré čáře vytvořil pevný obranný blok, přes který se domácí kombinačně neprosadili. Individuálně to zkusil Plekanec, ale když už objel gólmana Petráska, nezasunul puk mezi tyče.

Hosté trpělivě čekali na své šance. A ty přišly hned dvě v krátkém časovém rozmezí 36 vteřin. Nejprve Hübl nedal sólo, ale vzápětí střílel zcela volný a otevřel skóre, brzy poté se navíc prosadil ještě na podzim člen brněnské sestavy Kašpar.

Nečekané manko vyburcovalo Brno k větší aktivitě směrem k bráně, Holík ve svém 500. zápase v extralize korigoval skóre, ale dvoubrankový náskok si Litvínov po další nedůslednosti domácí obrany vzal zpět díky Válkově trefě z 19. minuty.

Pouze dvě chycené střely z pěti posadily na lavici náhradníků juniorského reprezentanta Dostála. Vejmelka sice nebyl úplně bez práce, ale více starostí měli jeho spoluhráči směrem dopředu. Ve snaze o snížení náskoku jim však překážela velmi pevná a organizovaná obrana Vervy, která ponížila počet brněnských šancí na minimum.

Blízko ke korekci výsledku měli znovu Holík a Ondřej Němec, ten ale trefil jen tyč. Brnu navíc nevycházely přesilovky a tak gól úlevy trefil těsně před klaksonem ohlašujícím druhou pauzu kanonýr Mueller po vzorné spolupráci celého elitního útoku Komety.

Jelikož ani ve třetím dějství neuhnul Litvínov zcela zákonitě ze hry ze zabezpečené obrany, neslo se celé ve snaze Brna o vyrovnání. Příliš šancí k tomu ale Kometa neměla. V 54. minutě navíc přidal čtvrtou trefu Litvínova Hanzl. Už po 34 sekundách ale snížil Ondřej Němec. Brnu nevyšla přesilovka v samotném závěru a ani power play, při níž zmar obhájce titulu dokonali Severočeši Hüblovým gólem do prázdné branky.

SESTŘIH: Kometa - Litvínov 3:5. Brno mocně dotahovalo, ale tři body si odváží Verva

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. P. Holík, 39:47. Mueller, 53:44. O. Němec Hosté: 08:33. V. Hübl, 09:09. Kašpar, 18:47. Válek, 53:10. M. Hanzl, 59:47. V. Hübl Sestavy Domácí: Dostál (21. Vejmelka) – O. Němec (A), Baranka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Mallet, Plekanec, Střondala – Vondráček, L. Čermák (C), Hruška – Köhler, R. Zohorna, Kusko. Hosté: Petrásek (Janus) – Graborenko, Piché, L. Doudera, Ščotka, Suchánek, Baránek, Březák – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Helt – Petružálek (A), M. Hanzl, Trávníček (C) – Jícha, M. Havelka, Jurčík. Rozhodčí Horák, Pešina – Gebauer, Lederer Stadion DRFG arena

Eberle sestřelil "svojí" Olomouc

Do domácí sestavy se po delší pauze vrátili nejproduktivnější hráč Irgl a kapitán Vyrůbalík, jenže Olomouc už po 34 vteřinách prohrávala, když otevřel skóre po otočce kolem branky Gulaš. Hanáky tento okamžik nabudil a v následujících minutách se do dobrých šancí dostali Knotek a Burian, ale ani jeden z nich nedokázal přesně zakončit.

V průběhu první třetiny mohly padnout také vlastní góly na obou stranách po odrazech od bruslí obránců. Štěstěna ale byla spravedlivá a puk v obou případech zamířil vedle tyče. Minutu před přestávkou při přesilovce Plzně vyrazil do brejku Knotek, ale po nepřesvědčivém zpracování kotouče musel zakončovat v pádu a Frodla překonat nedokázal.

Stejně jako v první třetině se hned v první minutě druhé části do zakončení dostal Gulaš, jenže trefil Lukáše do masky. Pak ujížděl sám na olomouckého brankáře v oslabení Straka. Ani on ale nebyl úspěšný, protože vůbec netrefil branku. Skvělým zákrokem se jen o malou chvíli později prezentoval Lukáš, který nejdříve přečetl Kracíkovu kličku a následně i vsedě vychytal střelu od modré čáry. Olomouc se dostala do dobrých střeleckých pozic z vrcholku kruhů pro vhazování. Přestože náznaků šancí bylo ještě několik, druhá třetina žádnou další branku nepřinesla.

Ve třetím dějství se Plzeň dostala do několika závarů před Lukášem při přesilových hrách. Přestože bylo v brankovišti domácího brankáře pořádně rušno, stav se neměnil. Olomouc se do šance dostala zásluhou Irgla a jeho střely z úhlu. Frodlovi sice vypadl puk do brankoviště, ale tam nebyl na dorážku nikdo z olomouckých hráčů.

Dobrou hru Hanáků v oslabení potvrdila také situace, kdy na Frodla ujížděl osamocený Knotek. Brankář Plzně byl však opět bezchybný. Ve stejné přesilové hře se blýskl i jeho protějšek Lukáš, který zasáhl proti střele Kováře, kterou před ním ještě nebezpečně tečoval Gulaš.

Plzeň o svém vítězství definitivně rozhodla v posledních pěti minutách. O druhou trefu se postaral Němec, který se šikovně protáhl před branku a prostrčil Lukášovi puk mezi betony. Vzápětí se po nahrávce exolomouckého Eberleho prosadil Kodýtek. Sám Eberle pak po přečíslení skóre uzavřel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 00:34. Gulaš, 54:56. V. Němec, 56:21. Kodýtek, 58:18. Eberle Sestavy Domácí: Lukáš (Brož) – Jaroměřský, Staněk, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Rutar, Vyrůbalík (C) – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Holec, Kolouch, V. Tomeček – Laš, Skladaný, Mráz. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – D. Kindl, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – Indrák (A), Kracík, V. Němec – Pour, Preisinger, Kantner. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Ganger, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3953 diváků

Třinec - Sparta 2:1

SESTŘIH: Třinec - Sparta 2:1. Slezská defenzíva udržela těsný náskok, Oceláři si tak spravili chuť po derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:41. Svačina, 34:21. Chmielewski Hosté: 16:25. Piskáček Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Dravecký, Hladonik, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman (A) – Kumstát, Pech (A), Rousek – Jones, Sill, Klíma. Rozhodčí Hradil, Nikolic – Svoboda, Lhotský Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)