Premiéra dřív než Hašek! Za Karlovy Vary bude chytat 16letý Bednář | iSport.cz

Bude debutovat dříve než Jaromír Jágr nebo Dominik Hašek. Zda čeká 16letého gólmana Jana Bednáře stejně zářná kariéra, je zatím ve hvězdách. V brance Karlových Varů dnes čeká talentovaného gólmana premiéra.

„Filip Novotný je nemocný, Ondra Kuchař dostal šanci proti Kometě i Vítkovicím. Přesto, že chytal velmi dobře, chci dát šanci dalšímu mladému brankáři. Honza Bednář vyniká v reprezentaci do 17 let. Dva měsíce ho mám v áčku, na trénincích chytá velice dobře. Pořád se říká, že mladí nedostávají šanci, někdo s tím ale začít musí. Chci mu tu šanci dát. Pokud to neuděláte, nezjistíte, jestli na to má,“ vysvětluje své rozhodnutí hlavní kouč Energie Martin Pešout.

Neodradila ho ani aktuální výsledková krize. Vždyť prohráli už pětkrát v řadě, z posledních devíti duelů pak vytěžili pouhé tři body.

Dnešní soupeř z Třinci není zrovna mančaftem, proti kterému se očekává západočeský vzestup. „Proti Ocelářům to bude ostrý křest, ale my nemáme co ztratit. Po Novém roce jsme hráli s nejlepšími pěti týmy tabulky. Přesto, že hrajeme dobře a máme spoustu šancí, body neděláme. Věřím, že to může být pro mužstvo impuls. Budou mu chtít pomoct a třeba z toho bude dobrý výsledek,“ dodává Pešout.

Bednář jinak v sezoně chytá za juniorský tým Varů. Odchytal za něj 17 utkání s průměrem 2,43 gólu na zápas a úspěšností 91,3 procenta. Jinak je jedničkou reprezentační sedmnáctky. „Před dvěma týdny za ni odchytal dva excelentní zápasy proti Finsku. Hlavně díky němu dvakrát vyhráli. Nevidím důvod, proč by neměl zvládnout extraligu. Šanci si zaslouží,“ uzavírá trenér a sportovní manažer klubu.