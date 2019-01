Dostál po vítězné premiéře: Třikrát mě trefili do masky, asi na probrání | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:26. Zaťovič, 05:01. Štencel, 09:05. P. Holík Hosté: 31:17. T. Mikúš Sestavy Domácí: Dostál (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Střondala, Plekanec, Mallet – Köhler, Hruška, R. Zohorna – Vondráček, L. Čermák (C), Kusko. Hosté: F. Novotný (10. Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Kozák, Šafář, M. Rohan (A), Podlipnik – T. Rachůnek, Gríger, Flek – O. Beránek, Balán (A), Kohout – Stloukal, Skuhravý (C), J. Černý – T. Mikúš, R. Vlach, Lapšanský. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Povězte, jaká byla extraligová premiéra?

„Úžasná, protože jsme vyhráli. Strašně jsem si to užil, kluci podali fantastický výkon, moc mi pomáhali a zblokovali plno střel. Chytal jsem před nejlepšími fanoušky v republice, byla to vydařená premiéra, moc jsem si ji užil.“

Na rozbruslení za vámi dojel hostující brankář Filip Novotný, co vám říkal?

„My už jsme proti sobě chytali, když byly Karlovy Vary v první lize. Jen mi přál, ať se mi daří.“

Úvod se vám vydařil nadmíru, v desáté minutě jste vedli 3:0. Nebyl začátek až příliš snadný?

„Kolikrát tým vede 3:0, soupeř se pak najednou zvedne a je to těžší. Oni se do toho obuli, vystřídali gólmana, trošku se zvedli a šance už měli. Ale říkám, kluci je blokovali a moc mi pomohli.“

Bál jste se, že byste mohli polevit?

„Měl jsem radost, vedli jsme o tři góly, kluci hráli po celý zápas výborně. Lepší start jsem si v premiéře nemohl přát, tímhle mi kluci dodali klid.“

Čím jste se chytil?

„Řekl bych, že přesilovkou, kterou měli ke konci první třetiny. Tam bylo víc střel, takže jsem se dostal trošičku do tempa a cítil jsem se dobře.“

Nemáte od karlovarských střel omlácenou masku? Párkrát vám na ni mířili.

„V první třetině mi to poslali na hlavu asi třikrát nebo čtyřikrát, asi na probrání.“

Myslíte, že schválně?

„Ne, ty střely jsem ustál. Kdybych je neustál, tak by mi šly třeba kolem ramene. Trefily mě do hlavy a naštěstí to neskončilo v bráně, takže je to jedno.“

Nechyběl vám chvilkami spád hry z juniorského šampionátu?

„To se tak říct nedá. Jednou to tam lítá hodně, jednou jsou taková hluchá místa, kde moc střel není. Musel jsem se s tím popasovat.“

Jak klíčové pak bylo karlovarské přečíslení dva na nikoho, které jste zlikvidoval ve druhé třetině za stavu 3:1?

„Nechci říct, že to byl klíčový moment, ale bylo to důležité. Vary mohly snížit na 2:3, takže jsem rád, že jsem to chytl a že jsem klukům pomohl.“

Čekal jste, že Ondřej Beránek akci zakončí sám?

„Až do poslední chvíle jsem čekal na přihrávku, on najednou naznačil rameny, takže už jsem myslel, že ta přihrávka půjde, ale on si to najednou stáhl. Dal jsem příložník na zem a puk naštěstí zůstal pode mnou, ale nemyslel to vůbec špatně.“

Zvládl jste v tom rachotu dirigovat spoluhráče?

„Před těmito fanoušky můžu volat, jak chci, ale ono to kolikrát moc slyšet nejde. Spíš jsem volal, že mají třeba záda, nevolal jsem nijak určitě jmény, protože když mají puk na holi, tak ví, co mají dělat.“

Dá se atmosféra srovnat s tím, co jste zažil v Kanadě?

„Už předtím jsem říkal, že tady se vyloženě fandí, zatímco v Kanadě je sice víc lidí, ale je to komornější, jde slyšet každé slovo. Když třeba na druhé straně někdo něco řekne, tak to slyším.“

