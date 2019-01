NeŠťastný vlastní gól! Strapáč díky němu zkompletoval hattrick | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:55. T. Knotek Hosté: 11:20. Jergl, 19:36. Strapáč, 47:14. Strapáč, 58:45. Strapáč Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Kurka, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Orsava, Žejdl, Šťastný – Najman, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Lukáš (Brož) – Jaroměřský, Vyrůbalík (C), Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Holec, Kolouch, V. Tomeček – Laš, Skladaný, Mráz. Rozhodčí Jeřábek, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 312 diváků

Taková situace se jen tak nevidí. Boleslav prohrávala o dvě branky, při závěrečné hře bez brankáře marně dobývala olomouckou tvrz. „Dostal jsem přihrávku od Klépy (Jakuba Klepiše), chtěl jsem mu to z jedné vrátit a on už tam nebyl. Bohužel to spadlo do brány no…“ popisoval Šťastný svůj nešťastný moment.

Když po zápase přicházel mezi novináře, moc dobře věděl, o čem hlavně bude řeč. „Stalo se mi to poprvé, ale párkrát jsem to už viděl,“ uvedl. Jen tento týden se v Tipsport extralize udál takový moment podruhé. V úterý si podobný vlastňák vstřelily i Karlovy Vary na ledě Třince, Šťastný si vzpomněl ale na jinou situaci. „Na Vlašáka (Roman Vlach) ve Zlíně. Ten si to dal podobně v přesilovce.“

Rozhodčí na ledě uznali branku nejdříve Vilému Burianovi. Bezprostředně po utkání neměli jasno o střelci ani sami hráči Olomouce. „Bylo odehrané buly a najednou to skončilo v bráně. Pořád ještě nevíme, komu bude přiznaný,“ uvedl útočník Petr Strapáč. „Vilda říkal, že se toho puku snad ani nedotkl, takže to možná ještě bude na zkoumání videa,“ přidal se smíchem. A měl pravdu.

Záznam nakonec ukázal, že jako poslední se puku dotkl právě Strapáč, kterému tak byl dodatečně připsán hattrick. Pro rodáka z Ostravy to byl už druhý třígólový večer v sezoně, přitom celkově má na kontě jen sedm branek. Na začátku listopadu setnul třemi góly Mountfield HK, teď stejným stylem i Mladou Boleslav, proti které na konci listopadu zaznamenal i zbývající branku. „Už to bylo třeba. Doufám, že to není jenom takový záblesk a budu produktivitou pomáhat týmu i dál,“ komentoval v tu dobu ještě dvougólový zápas.

Olomouc vyzrála na Boleslav potřetí v sezoně, proti Středočechům sebrala zatím všech devět bodů. „Nevím, čím to je. Hrají dobře takticky dozadu, bojují a nám nejde se proti tomu vyrovnat,“ lámal si hlavu Šťastný. „Moc nám to nešlo, nedostali jsme se ani do nějakého většího tlaku. Dá se říct, že byli celý zápas lepší,“ dodal na adresu Hanáků útočník, který pěknou asistencí alespoň přispěl k jediné brance Boleslavi.

