Olesz ukázal brilantní techniku: Kuriózní, ale pěkné, gól se počítá | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:44. Š. Stránský, 27:36. Výtisk, 51:16. Dej, 57:34. Olesz Hosté: 22:46. Baranka Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Trška, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Baláž, Poletín – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Kusko, Střondala, Köhler. Rozhodčí Hribik, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 539 diváků

„Já věřil Kubovi (Lvovi), že to přes celé přeletí, ale jak jsem viděl, jak to u modré padá, říkal jsem si, ať to nechytí jejich beci,“ popisoval s úsměvem branku na 4:1 Olesz. „Tak jsem to lehce nadzdvihnul a spadlo to tam. Kuriózní, ale pěkné, počítá se.“

Jakub Lev na spoluhráče prozradil, že už dva měsíce chodí před každým tréninkem tečovat puky. „Dvacet minut si vždycky dá navíc, tak jsem rád, že mu to tam po těch dvou měsících konečně padlo,“ smál se Lev.

Jestli by jeho vyhození vůbec dolétlo přes celé hřiště, jak naznačoval Olesz? „Hlavně by to šlo do rohu, tak jsem rád, že do toho sáhl. Chtěl jsem to jen vyndat. Rosťa určitě bude říkat, že to tak chtěl, ale já bych mu nevěřil.“

Vítkovice - Kometa Brno: Olesz tečoval puk na obranné modré, ten doklouzal až do prázdné branky, 4:1

Vítkovice s Kometou servírovaly takřka deseti tisícovkách diváků (9539) vynikající podívanou. „Pro oko diváka, vítkovického i z Brna, to bylo výborné utkání,“ přitakal Olesz. „I tím, jak vypravili vlak. Tři body ale zůstaly doma, vynikající zápas. Klíčové bylo, že jsme ubránili jejich přesilovky. V nich jsou neskuteční. To jsme viděli před zápasem a v zápas to potvrdili. I když jsme se strašně soustředili, měli tam střely, nespadlo jim to tam. To rozhodlo zápas. Že Brno nebylo schopné dát gól z přesilovky.“

Vítkovice porazily Kometu po osmi prohrách v řadě za sebou. Tím se ale vítkovický kapitán nezaobíral. Motivace prý byla jinde. „Kučisovi (Lukáši Kucserovi, který byl místo zápasu v porodnici) se narodila dcera, jde to za ním. Porazili jsme Kometu a vítězství jsme věnovali jeho dceři. Byl to speciální den a večer.“

Vítkovice - Kometa Brno: Dej umístil puk do levé části branky, 3:1

Vítkovice - Kometa Brno: Řekla ano! Fanoušek požádal svoji přítelkyni o ruku během zápasu