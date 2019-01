Hrubec šel na nájezd v mikině… Hrozilo zranění, tušil třinecký gólman | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Třinec 4:3. Ani tři góly v posledních minutách Ocelářům ve šlágru nestačily VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:31. T. Hanousek, 20:40. Filippi, 28:25. Filippi, 58:07. L. Hudáček Hosté: 45:16. Roberts Bukarts, 46:29. Hrňa, 48:01. Martin Růžička Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Hrubec (29. L. Daneček) – M. Doudera, Krajíček (C), Roth, D. Musil, Matyáš, Galvinš, Adámek – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička (A), Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Ganger. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 146 diváků

Tušil jste, že vás kouč Varaďa narychlo nasadí zpět do hry za jinak skvěle chytajícího Lukáše Danečka?

„Bylo to rozhodnutí trenéra, popravdě jsem tušil, že to asi udělá. Kouknul jsem na něj po očku a viděl jsem, jak si to ke mně štráduje. Bylo mi jasné, že tam půjdu. A dobře to dopadlo.“

Jak je složité naskočit ze střídačky na nájezd?

„Je to složitý… Vtipné je, že jsem chytal v mikině. Nevěřil jsem si, že se tam ještě vrátím, tak jsem se pořádně oblíkl. Nejhorší, co by se mohlo stát, je, že na střídačce prochladnete. Pak i regenerace s prochladlými svaly je o dost pomalejší než obvykle. Vzal jsem si mikinu a moc nepočítal, že se vrátím na led. Ještě mi tady u krku plandal zip…“ (usmívá se)

Nebál jste se zranění? Ne kvůli mikině, ale jít za studena dělat gymnastiku…

„Určitě. Na střídačce vystydnete. Bál jsem se, aby ke zranění nedošlo, ale naštěstí to dobře dopadlo.“

Jsou pak „za studena“ vaše pohyby vůči penaltě o pár setin nebo desetin pomalejší?

„Nemyslím si, že by to bylo pomalejší, každopádně je tam větší pravděpodobnost zranění.“

Když máte svého kolegu gólmana na ledě, prožíváte zápas s ním, anebo jste ve svém světě?

„Já to hrozně prožívám, hrozně. Tleskám mu, fandím mu. Hned o přestávce jsem Dandýse (Lukáše Danečka) chválil, měl tam několik super zákroků. Celkově předvedl vynikající výkon. Já jsem přející člověk, držím se hesla: Přej a bude ti přáno.“

Věříte, že tady v Liberci to byl poslední zápas sezony, který jste nedochytal do konce?

„Já říkám celou dobu, že chytání je o štěstí. Bez něj se to nedá. Samozřejmě bych si to hodně přál nebýt střídaný, ale to záleží na okolnostech, jak se ke mně puky budou odrážet nebo nebudou. Spousta věcí se dá ovlivnit, některé odrazy však ne. To vám poví spousta gólmanů. Když to na vás nateče, jak říká náš trenér gólmanů Jarda Kameš, nedá se s tím moc dělat.“

Proč Třinec tekl v manku 0:3?

„Kámen úrazu byly naše první dvě třetiny, tam jsme k tomu přistoupili laxně. Na takovém hřišti jako má Liberec, to si nemůžeme dovolit. Proti takovému soupeři, venku… Ale zase bylo skvělé, že jsme do toho ve třetí třetině šlápli, dalo nám to křídla. Kdybychom všechny třetiny odehráli jako tu poslední, odvezli bychom si tři body.“

