Krupp riskoval, ale ve třech slavila Kometa. Euforie, jásal Vejmelka | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:57. Pech Hosté: 05:22. Dočekal, 37:09. Dočekal, 43:26. Štencel, 46:02. M. Erat Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec, Gulaši (A), Štencel, Barinka, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Pražák, Hradil – Jelínek, Brejcha Stadion O2 arena Návštěva 13 413 diváků

Právě začínala 47. minuta zápasu v O2 Areně, do konce zápasu zbývalo ještě necelých třináct minut a sparťané měli za nepříznivého stavu 1:3 hrát přesilovku pět na tři. Trenér Uwe Krupp se při této slibné příležitosti rozhodl riskovat a odvolal brankáře Matěje Machovského. Proti třem hráčům Komety tak nastoupilo šest borců v rudých dresech. Po zmatečném buly se ale ke kotouči dostal brněnský matador Martin Erat a přes celé hřiště dopravil puk do prázdné branky.

Kotel hostí byl v euforii, brankáři Karlu Vejmelkovi bylo dokonce do smíchu. „Popravdě jsem se tomu trošku zasmál. Byla to taková nostalgie. Přeci jen Sparta měla v tu chvíli velkou převahu a chtěli dát kontaktní gól. Říkal jsem si ale, že nemáme co ztratit, stále jsme vedli o dva góly. Kdybychom dostali gól, tak tam pořád byla rezerva. Samozřejmě jsem se snažil udělat všechno pro to, abychom nedostali gól a nakonec se to povedlo. Sparťani byli po tom gólu už odevzdaní a naštěstí to dopadlo dobře pro nás,“ culil se maskovaný muž Komety.

SESTŘIH: Sparta - Kometa 1:4: Hojně sledovanou bitvu ozdobil unikátní gól do prázdné brány 720p 360p REKLAMA

Po neúspěšné riskantní akci šlágr s nesmiřitelným rivalem pro Pražany ještě více zhořkl. „Museli jsme vstřelit dva góly, což bylo hodně. Je tedy normální, že jsme riskovali. Proti třem jsme to museli zkusit. Bohužel jsme nevyhráli vhazování a inkasovali jsme,“ prozradil vůdce střídačky Sparty Uwe Krupp na pozápasové tiskové konferenci. Jeho tým přišel o možnost vystrnadit svého úterního soupeře z šesté příčky a dostat se tak na pozice zaručující přímý postup do play off.

Vítězi posledních dvou extraligových sezon se naopak po třech nezdarech ohromně ulevilo. „Jednoznačně cítíme úlevu. Za každou cenu jsme v Praze potřebovali získat tři body, což se nám povedlo. Je to pro nás výbuch euforie. Samozřejmě je to pořád jen jeden zápas, ale vzhledem k ukončení negativní série nám to jisté dodá na sebevědomí,“ prozradil Vejmelka.

Rodák z Třebíče své mužstvo držel svými výkony i v přechozích třech zápasech. Na body to ale ani jednou nestačilo. V O2 areně se mu však trápení povedlo zlomit. „Ten tlak je na mě pořád, ale já se nad tím snažím moc nepřemýšlet. Chci chytat pořád stejně a soustředit se na každý puk. Snažím se tlak nějakým způsobem vypustit z hlavy a koncentrovat se na svůj výkon. Myslím, že se to daří, i když v poslední době ty body tolik nepřicházely. Proti Spartě jsme to však zvládli, musíme takhle pokračovat dál,“ zahlásil mladý gólman.

Po třech porážkách Kometa zabrala: Vzali jsme si boty a šli do práce, popsal Erat 720p 360p REKLAMA

Sparta - Kometa: Nevídané! Erat vyhrál buly a poslal puk do prázdné brány při hře šest na tři, 1:4 720p 360p REKLAMA