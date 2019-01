SESTŘIHY: Sparta ve šlágru nestačila na Kometu a padla 1:4, Liberec uspěl | iSport.cz

Úvod zápasu se lépe vydařil hostům. Po chybné rozehrávce Sparty a Štenclově přihrávce zpoza branky otevřel skóre v šesté minutě Dočekal.

Pražané se v domácím prostředí v sezoně trápí a první třetině to názorně předvedli. Po individuálních chybách a ztrátách musel gólman Machovský řešit hned několik nepříjemných situací. Do jediné šance se Sparta dostala při Malletově vyloučení, zakončení však překombinovala.

Ve druhé třetině domácí zlepšili hru v útočném pásmu a byli výrazně střelecky aktivnější než soupeř. Rouskovu šanci ale zastavil Vejmelka, který si poté poradil i s akcí Vrány, jenž zakončoval po objetí branky.

Vyrovnat se Spartě podařilo ve 34. minutě, kdy Vejmelku prostřelil po rychlém protiútoku Pech. Z vydřeného vyrovnání se však domácí radovali jen tři minuty, než Machovského podruhé překonal pohotově dorážející Dočekal.

Již o 43 sekund později mohl Pech opět srovnat skóre, trestné střílení nařízené za sevření puku rukou v podání obránce Bartejse v brankovišti Komety ale neproměnil.

Pech hrál důležitou roli i na začátku třetí části, kdy byl vyloučen a úřadující mistr první celou přesilovou hru v zápase využil: Machovského prostřelil od modré čáry Štencel a připsal si třetí bod v zápase.

Sparta mohla duel zdramatizoval v 47 vteřin dlouhé přesilovce pět na tři, kouč Krupp si před jejím začátkem vzal oddechový čas a následně ještě odvolal brankáře. Místo snížení však Kometa zásluhou Erata přidala čtvrtý gól. Sparta tak poprvé v sezoně s Brnem prohrála, doma si připsala už desátou porážku. Horší bilanci mají jen Pardubice a Chomutov.

Uwe Krupp (Sparta): "Byl to dobrý zápas. Měli jsme šance dostat se zpět do utkání, ale nepodařilo se nám v pravou chvíli skórovat. Neměli jsme takové emoce jako v předešlých dvou zápasech, odehráli jsme třetí zápas v pěti dnech a kluci už byli unavení. Neměli jsme tolik energie jako hráči Brna. Jak už jsem řekl, měli jsme šance dostat se do zápasu, ale Brno dnes bylo lepší."

Karel Pokorný (Brno): "Podali jsme vysoce disciplinovaný herní výkon. Co jsme si řekli, tak všech 21 hráčů stoprocentně plnilo. Jeden z klíčových momentů zápasu byla rychlá odpověď na vyrovnávací gól Sparty a chycené trestné střílení dnes vynikajícím Karlem Vejmelkou. Naše oslabení jsem už ani nepočítal, my jsme ale dostali jednu přesilovou hru, kterou jsme využili. Poté jsme kuriózní brankou při hře třech proti šesti utkání rozhodli. Bylo to zasloužené vítězství a my jsme s předvedenou hrou i výsledkem spokojeni."

SESTŘIH: Sparta - Kometa 1:4: Hojně sledovanou bitvu ozdobil unikátní gól do prázdné brány 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:57. Pech Hosté: 05:22. Dočekal, 37:09. Dočekal, 43:26. Štencel, 46:02. M. Erat Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec, Gulaši (A), Štencel, Barinka, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Pražák, Hradil – Jelínek, Brejcha Stadion O2 arena Návštěva 13 413 diváků

Liberec přišel o tříbrankový náskok, přesto porazil Třinec 4:3

Duel dvou nejlepších týmů soutěže začal velmi opatrně. První větší příležitost měli hosté, Růžičkovu střelu bez přípravy ale Will vyrazil. Liberec zahrozil Ordošem, také Hrubec byl na místě. V polovině první třetiny se až před Willa proháčkoval Michal Kovařčík, s bekhendovým blafákem však neuspěl.

První přesilovku si zahráli v 11. minutě Bílí Tygři, k ohrožení Hrubcovy branky se ale nedostali. Příliš mrzet je to nemuselo. Krátce po skončení početní výhody otevřel skóre jemnou tečí Hanouskovy střely Kvapil. Druhý gól domácích mohla přidat dvojice Ordoš, Krenželok, proti byl však Hrubec se svým betonem.

Po 40 vteřinách druhé části už se mohli Severočeši znovu radovat. Filippi rychle obkroužil Hrubcovu branku a chytře zasunul kotouč až za čáru. Ve 27. minutě pak putovali současně na trestnou lavici Dravecký a Cienciala. Liberec měl k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři, kterou využil. Po nezištné příhře Birnera pálil do odkryté branky Filippi - 3:0.

Trenér Ocelářů Varaďa se poté snažil dát mužstvu nový impulz, a tak sáhl ke změně brankáře. Místo Hrubce putoval do třinecké branky Daneček. Ten se hned uvedl parádním zákrokem proti gólové šanci Ordoše. Poté se do úniku dostal rychlík Zachar, jeho zakončení ale těsně minulo tři tyče. Až poté zahrozil i Třinec. V početní výhodě nejprve protáhnul Willa Bukarts, liberecký brankář si následně poradil s pokusem Růžičky. V závěru dostali Oceláři možnost další přesilové hry, kterou ještě znásobili odvoláním brankáře. Ani tento tah však Slezanům ke kontaktnímu gólu nepomohl.

Zpět do hry je tak dostal až ve 46. minutě v další přesilové hře Bukarts, který dokázal se štěstím protlačit kotouč až za Willova záda. Vstřelený gól hosty nakopl a po další trefě Hrni prohrávali již pouze 2:3. Výbornou pasáž hry ze strany hostů pak korunoval vyrovnávací brankou v početní výhodě Růžička.

Oceláři mohli jít dokonce do vedení, Ondřeji Kovařčíkovi ale sebral téměř jistý gól skvělým zákrokem Will. Na druhé straně se dostal do brejku Zachar a po faulu Hrni bylo nařízeno trestné střílení. Proti Hrubcovi, který na trestné střílení opět nahradil Danečka, se rozjel Filippi, jeho střela ale orazítkovala pouze pravou tyč.

Na druhé straně najížděl na Willa osamocený Adamský, liberecký brankář svůj tým podržel. Tři minuty před koncem třetí části fauloval Krajíček a Liberečtí nabídnutou možnost využili. V čase 58:07 rozhodl o plném bodovém zisku pro Bílé Tygry Hudáček, na další vyrovnání už hosté nedosáhli.

Filip Pešán (Liberec): "Zápas se vyvíjel v obrovských vlnách. Nástup měl lepší Třinec, který byl daleko lépe připraven. Poté jsme převzali otěže utkání my. Možná by poslední dvacetiminutovka vypadala jinak, kdybychom proměnili velkou šanci v závěru druhé třetiny a dali gól na 4:0. Ve třetí třetině jsme hráli několik oslabení za sebou a začali jsme kupit chyby. První i druhý gól Třince padl s notnou dávkou štěstí, nicméně jeho hráči šli do těch špinavých míst a utkání nezabalili. Pak soupeř vyrovnal a zápas se začal otáčet v jeho prospěch. My jsme však nesložili zbraně, ačkoliv jsme v tu chvíli byli pod velkou dekou. Měli jsme nejprve k dispozici trestné střílení a poté jsme si naší aktivitou vybojovali přesilovou hru, která nakonec zápas rozhodla."

Václav Varaďa (Třinec): "Liberec hrál výborně první dvě třetiny a prakticky k ničemu nás nepustil. My jsme si k tomu něco ve druhé přestávce řekli. Se štěstím se nám podařilo dát kontaktní dvě branky, které nám dodaly vítr do plachet. Zápas jsme srovnali, bohužel jsme pak neproměnili další velké šance. V závěru jsme udělali v obranném pásmu velkou hrubku a domácí zápas v přesilové hře rozhodli."

SESTŘIH: Liberec - Třinec 4:3. Ani tři góly v posledních minutách Ocelářům ve šlágru nestačily 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:31. T. Hanousek, 20:40. Filippi, 28:25. Filippi, 58:07. L. Hudáček Hosté: 45:16. Roberts Bukarts, 46:29. Hrňa, 48:01. Martin Růžička Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Maier – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Hrubec (29. L. Daneček) – M. Doudera, Krajíček (C), Roth, D. Musil, Matyáš, Galvinš, Adámek – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička (A), Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Pešek, Ganger. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 146 diváků

Plzeň zdolala po obratu Chomutov 3:2, dvakrát se trefil Němec

Domácí vstoupili do utkání lehkovážně a bojovnější hráči Chomutova úspěšně narušovali jejich rozehrávku. Navíc ve třetí minutě zahrozil únikem po pravé straně plzeňský odchovanec Stránský, který táhlou střelou trefil levou tyč. V šesté minutě našel Vantuch dlouhou přihrávkou Dudu a ten rychlou střelou z levého kruhu překvapil gólmana Frodla.

Indiáni se neprobrali ani během přesilovek. V 11. minutě nezužitkovali dokonce 37 vteřin dlouhou dvojnásobnou početní výhodu. Až po jejím skončení poprvé vážněji prověřil Peterse dorážející Indrák. Poté znovu převzali iniciativu pohyblivější hosté, krátce před první sirénou jen s obtížemi zastavil Frodl na brankové čáře Sklenářův pokus.

Do prostřední části vstoupili domácí o poznání aktivněji a již po 80 vteřinách dokázal Němec opakovanou střelou vyrovnat na 1:1. Za chvíli našel Indrák ideálně před odkrytou brankou Preisingera, jehož střelu dokázal pohotově vyrazit Peters. V 26. minutě však plzeňští hráči v útočném pásmu propadli a po rychlém přečíslení skóroval přesnou střelou zápěstím z mezikruží Svoboda.

Poté znovu ovládli hru probuzení domácí. Jejich dlouhému náporu po polovině utkání Piráti neodolali a Němec tečovanou střelou o chomutovského kapitána Tomicu srovnal na 2:2. Indiáni další střelecké příležitosti nevyužili a po Kvasničkově vyloučení naopak museli ubránit čtyřminutovou přesilovou hru soupeře.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky po technickém přestupku při střídání Pirátů nejprve Kodýtek ještě mířil jen do levé tyčky, ale vzápětí už po přesné křížné přihrávce Jana Kováře drobný útočník dostal svůj tým během přesilovky poprvé v zápase do vedení 3:2.

Po Kovářově další chytré přihrávce Kaňák z prostoru mezi kruhy neprostřelil vyjetého Peterse a naopak na druhé straně pohotově vyrazil táhlý pokus Stránského z otočky Frodl. Další gólovou šanci si již hosté nevypracovali, domácí je aktivní hrou pustili jen ke krátké neúspěšné závěrečné power play.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Byl to dnes jiný soupeř, než jaké jsme teď měli. Nebylo to nic lehkého. Z naší strany byla první třetina doslova katastrofa. Nevyužili jsme ani přesilovku pět na tři. Chtěl bych jí úplně vymazat z paměti. Nebyli jsme ochotní hrát jednoduše a podstoupit souboje o puk za bránou. Nejde hrát na trojnožce, musí se rozhýbat nohy. Po domluvě v kabině jsme se ve druhé třetině zlepšili a restartovali to. Jsem rád, že i takový zápas jsme před našimi fanoušky ubojovali a vyhráli ho za tři body. Jsme rádi, že jsme dali vítězný gól z přesilovky, výhra nás potěšila. Někdy je takový výsledek cennější, než dát někomu deset gólů."

Jan Šťastný (Chomutov): "Dobře jsme do utkání vstoupili a navázali na třetí třetinu z posledního utkání ve Varech. Škoda šance Stránského a zakončení do tyče, přesto se nám podařilo vsítit první gól. První třetina byla velice dobře odehraná. Ve druhé nás Plzeň zatlačila a dostala pod velký tlak. Obraz hry se úplně změnil. Po inkasovaném gólu jsme se oklepali a dostali se znovu do vedení. Na konci druhé třetiny jsme však inkasovali. Úvod třetí třetiny rozhodl celý zápas. Nevyšly nám přesilovky, minimálně jednu jsme dnes měli využít. Ani oslabení jsme při gólu Plzně na 3:2 nesehráli dobře, což nás dnes stálo body."

SESTŘIH: Plzeň - Chomutov 3:2. Přetahovanou zvládli lépe Indiáni, rozhodl Kodýtek v přesilové hře 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:20. V. Němec, 31:36. V. Němec, 41:20. Kodýtek Hosté: 06:28. Duda, 25:10. T. Svoboda Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Kantner, Preisinger, Indrák. Hosté: Peters (Pavlát) – Trefný, Knot, L. Kovář, Valach, Jank, Buchtela, Dietz – Marjamäki, V. Růžička (A), T. Svoboda – Raška, Sklenář, J. Stránský – Tomica (C), Vantuch, Duda – Koblasa, Huml (A), J. Havel. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Lučan, Špringl Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4554 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 37 21 3 3 10 115:81 72 2. Liberec 37 21 3 3 10 125:94 72 3. Mountfield 37 18 6 3 10 104:87 69 4. Vítkovice 39 21 1 3 14 102:91 68 5. Plzeň 36 16 6 5 9 116:77 65 6. Brno 39 16 5 4 14 111:107 62 7. Sparta 37 15 5 1 16 100:96 56 8. Ml. Boleslav 38 17 1 1 19 85:91 54 9. Olomouc 37 15 2 5 15 86:103 54 10. Zlín 37 15 2 4 16 104:104 53 11. Litvínov 37 16 2 1 18 88:94 53 12. K. Vary 36 11 2 3 20 94:107 40 13. Chomutov 37 10 2 3 22 87:118 37 14. Pardubice 38 7 2 3 26 76:143 28

Sparta - Komta: Dočekal po perfektní Štenclově přihrávce zpoza brány poslal Brno do vedení, 0:1 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Chomutov: Svoboda vzápětí využil chybu Indiánů a hosté jdou opět do vedení, 1:2 720p 360p REKLAMA