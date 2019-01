Sparta si zavařila kuriózní brankou. Proto hrajeme hokej, smál se Erat | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:57. Pech Hosté: 05:22. Dočekal, 37:09. Dočekal, 43:26. Štencel, 46:02. M. Erat Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Piskáček (A), Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Forman – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec, Gulaši (A), Štencel, Barinka, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Pražák, Hradil – Jelínek, Brejcha Stadion O2 arena Návštěva 13 413 diváků

Jak je důležité, že si před utkáním ťuknete fotbálek? Ukázalo, že ho docela zvládáte…

„Se svým zdravím fotbalu už moc nenahraju. Tohle jsem se naučil ještě v mládí.“ (usměje se)

Jak vůbec došlo k té situaci?

„Než jsem šel na buly, všiml jsem si, že šli v šesti na led, že tam není brankář. Zkusili jsme to. Kdybych vhazování vyhrál čistě, střílel by Bary (Barinka) z druhé strany. Takhle jsem to měl na forhend, snažil jsem se to jen propíchnout, zkusil jsem to a vyšlo to. Tam není co ztratit, nemůže být zakázané uvolnění. Jen jsem chtěl pálit někam na branku a zrovna to vyšlo.“

Jaká byla reakce střídačky? Co říkali?

„Je to rarita, ale proto hrajeme hokej. Každý den se dozvíme něco nového.“

Není to přece jen trochu riziko odvolat gólmana 14 minut před koncem? Je opravdu takový rozdíl hrát přesilovku pět na tři a šest na tři?

„Z pohledu útočníka to rozdíl je. Na buly můžete skákat ve dvou z každé strany. Pak už je na panu trenérovi, jak to zvolí.“

Něco podobného jste zažili už v play off s Třincem, že?

„Ano, Varaďa taky odvolal gólmana, bylo to osm nebo devět minut do konce.“

Před tímto utkáním jste třikrát prohráli. Byli jste nervózní?

„Nervózní jsou možná lidi, nebo když je někdo v nemocnici. Máme zkušený tým a víme, že jsme nehráli dobře, že se musíme zlepšit, než půjdeme do play off. Teď už je to jenom o nás. Ani bych neřekl, že na nás byl tlak. Spíš nás v kabině mrzelo, jak hrajeme, jak jsme k tomu přistoupili. Tentokrát jsme si to museli oddřít. Prostě jsme nazuli pracovní boty a šli jsme do práce.“

Opět jste zabrali v momentech, kdy jste potřebovali. Už se tedy blížíte módu play off?

„Snažíme se připravit, abychom měli co nejlepší výkonnost, až play off začne. Teď už není kam couvnout, takhle budeme muset hrát. Musíme se držet naší hry.“

Jak bylo důležité, že za stavu 2:1 pro vás chytil Karel Vejmelka trestní střílení? Byl to jeden z klíčových momentů?

„Byl. Karel nás podržel, jako nás držel poslední tři, čtyři zápasy.“

Je to příjemný bonus, že jste odrazili útok Sparty, která se na vás zespoda dotírá?

„Já neviděl tabulku ani nepamatuju. Díváme se na to, jak hrajeme. Kometa je jen o nás. Když k tomu budeme přistupovat, jak máme, a budeme hrát, co máme, budeme těžkým soupeřem pro každého.“