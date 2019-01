Výluka v NHL? V Hradci se připravují. Plácli jsme si s Hertlem, říká Bednář | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Hokejové hvězdy ve druhé lize. Hlinka a Bednář naskočili za Vrchlabí VŠECHNA VIDEA ZDE Tomáše Hertla v hradeckém Mountfieldu?

„Nesmírně se těším, pokud bude výluka v NHL, že Tomáš bude hrát u nás v Hradci. Bavíme se naprosto reálně, s Tomášem jsem domluvený. Nelenil jsem a plácl si s ním v předstihu. Tomáš mi dal ruku na to, že když se v NHL nebude hrát, uvidíme ho v dresu Hradce. Počítám s ním, loni v létě jsme si to potvrdili.“

Bylo těžké domluvit se?

„Nebylo to těžké vůbec. Třeba téma peněz jsme ani nenaťukli. Spíš budu muset pomoct tátovi Tomáše nějakou brigádou u rybníka.“

Koho máte k Hertlovi do formace?

„Rád bych se domluvil s Filipem Chlapíkem. A na beka mám Filipa Hronka, Hróňa je jasný.“

Věříte, že dojde v NHL na výluku či stávku?

„Jdou hlasy přímo od kluků z NHL, že se po nějaké době opět hrát nebude, tak uvidíme.“

K Hertlovi a celé jeho rodině vás váže velmi úzký vztah, když se řekne Tomáš Hertl, co vás napadne jako první?

„Že je to syn největšího pastýře v pražském Šeberově a okolí, znalce tamních vod. A po hokejové stránce? Obrovský kluk, jehož přednosti jsou zejména v předbrankovém prostoru. V tomto směru je z českých hokejistů zřejmě nejlepší. Má neuvěřitelnou sezonu. Ale nepřekvapuje mě to, vím, jak přes léto tvrdě maká. Dřina se mu vyplácí, v San Jose postupně přebírá otěže po Joe Thorntonovi a po dalších klucích, co útok dlouho táhli. Pro mě je dnes Tomáš jasnou ofenzivní jedničkou Sharks, hraje přesilovky, oslabení, všechno. Chodí na důležitá vhazování. Základní stavební kámen týmu, naprosto jednoznačně.“

Viděl jste v něm vždycky velký potenciál?

„Přiznám se, že jsem nečekal, že do NHL vlítne tak rychle a tak úžasně. Chtěl jsem po něm, aby se mnou zůstal ještě jednu sezonu ve Slavii (2013/14), ale on se rozhodl jinak a evidentně správně. Bohužel ho hned zkraje působení v NHL zabrzdilo zranění kolene, to nebylo příjemné. Ale dostal se z toho a dnes nás ten hráč náramně baví. Hlavně je to nesmírně pracovitej a poctivej kluk. To je základ, ze kterého těží. Krom talentu.“

V minulých sezonách měl člověk pocit, že si každý gól musí hrozně moc vydřít a že až teď mu to jde o poznání snadněji… Váš pohled?

„To je dané zkušenostmi. Šestá sezona je šestá sezona. Podívejte se taky na jeho obličej, kolik jizev, šlinců schytal, kolik štychů na hlavě má. Ran od puků a hokejek dostal do obličeje bezpočet. To je ta práce, za kterou nyní slízává smetanu. Je to zkrátka něco za něco. Tomáš je pro mužstvo nesmírně platný.“

On sám za svou velkou přednost uvádí velký silný zadek, jímž si podobně jako Jaromír Jágr odstavuje protivníky. Je to velká výhoda?

„Hokejistu dělají nohy. Nohy jsou po hlavě nejdůležitější věc. Sebevědomí dělá šedesát procent výkonu, pak jsou nohy, rukama to vždycky nějak ukvedláte, dotlačíte. Tomáš má obrovské silné nohy, zadek, stabilitu. Dokáže se ukázkově uvolnit u mantinelu, odtlačí si soupeře před brankou, tam na něj nikdo nemá. Tam je jeho království.“

Navrch asi hodně dělá jeho pozitivní nálada, vyladěné soukromí, co myslíte?

„Jednoznačně. Tomáš je věčně usměvavej kluk, pohodář s věčně dobrou náladou. Je radost s ním dělat cokoli. Kluk, kterého by chtěl mít každý v kabině. Nehrozí u něj nos nahoru. Taková je celá Tomášova úžasná rodina, táta s mámou, brácha. Jsme pořád v kontaktu.“

Přesto, nezarazilo vás, že zrovna Tomáš Hertl dá během jednoho týdne dva hattricky?

„Říkal jsem si ve středu ráno, že to není možný… Hertlík tři góly, navrch nahrávka. Hrozně mě to těší a o to příjemnější je pak si s Tomášem napsat nebo popovídat s jeho bráchou, tátou. Jeho táta je nesmírně činorodej člověk. Dělá klempířinu, má autoservis, pneuservis, specializuje se na ryby, má farmu, která mu běží perfektně. Dal se i na myslivost, takže máme další škodnou v revíru…“ (usmívá se)