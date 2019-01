Hertl zničil hattrickem Crosbyho i Ovečkina. Byl úžasný, chválí parťák | iSport.cz

Jak vypadal uplynulý týden Tomáše Hertla? Nejprve před sedmi dny hattrick do sítě Pittsburghu, jeho druhý v NHL. Pak tři zápasy bez bodu s celkovou bilancí minus tři a následně další gólová exploze proti Washingtonu. Nejprve tedy třemi góly zničil tým Sidney Crosbyho, následně podobně sundal mužstvo Alexandra Ovečkina. Kdo tohle může říct?

VIDEO: Hertlův první gól

V pondělí přitom všechno vypadalo jako Rusův večer. Nejprve v 11. minutě srovnal v přesile na 1:1, ve 26. dával na 5:3 a ve 46. dokončil po přesné nahrávce Jakuba Vrány hattrick a Capitals vedli 6:4. Jenže to byl Hertl kdo mu sebral slávu.

Český kanonýr nejprve v 15. minutě srovnal na 2:2, v 51. snížil na 5:6, o minutu později tečoval před vyrovnávacím gólem na 6:6 a v prodloužení zápas ukončil. A asi mu bylo úplně jedno, že první hvězdou utkání se nakonec místo něj stal domácí kapitán.

Na San Jose teď čeká deset dní volna a po takovém závěru si každý člen týmu pohodu pořádně užije.

VIDEO: Hertlův druhý gól

„Po druhé třetině jsme se klidně už mohli na pauzu soustředit, ale místo toho jsme se rozhodli zamakat a vydřít výhru. To vyrovnání v poslední vteřině bylo pěkně divoké a Hertsův hattrick byl úžasný," chválil pro SportsNet výkon mužstva útočník Logan Couture, jenž zaznamenal gól a dvě nahrávky.

Tou poslední připravil gól pro Hertla, který napínavý duel rozhodl a mezi novináři zářil. Asi ještě o trochu více než normálně. „Jsem strašně nadšený, že jsem zápas rozhodl a my jsme vyhráli. Bylo to bláznivé, ale všichni jsme makali, vydrželi a dotáhli to," řekl pro NHL.com.

Všechno přitom v průběhu bitvy nasvědčovalo, že půjde o Ovečkinův zápas. Už prvním gólem v utkání (641. v kariéře) přeskočil na 14. místě v historických střeleckých tabulkách Davea Andreychuka a po hattricku mu chyběl jediný bod, aby vyrovnal Sergeje Fjodorova na pozici nejproduktivnějšího Rusa v NHL.

Měl k němu navíc blízko, v závěru zápasu chtěl poslat puk při power-play do prázdné brány, jenže obránce Brent Burns jeho střelu zastavil a nakonec to byli Sharks kdo dal gól. A Ovečkin se zlobil. „Byla to moje chyba, chtěl jsem to rychle ukončit. Příště si musím v podobných situacích počínat lépe," kroutil hlavou po šesté prohře Capitals v řadě.

VIDEO: Hertlův třetí gól

Zvláštní pocity mohl mít po zápase také trenér hostí Peter DeBoer. Jeho tým dostal šest branek počtvrté za sebou, ale když z toho je nakonec taková euforická výhra asi není třeba v šatně výrazně zvyšovat hlas.

„Nevím, co přesně si mám myslet, ale jasně, bereme to! Bylo to trochu jako Utkání hvězd o týden dřív," dodal trenér Sharks a upozornil na víkendovou exhibici.

Co se týče Tomáše Hertla vítězným gólem vyrovnal své sezonní brankové maximum z minulého ročníku (22), a to je ročník teprve za polovinou. Český forvard ho má rozjetý na parádních 36 branek a 38 nahrávek!

VIDEO: Sestřih utkání Washington - San Jose