Hosták o akci s gólmany. Zlín pustil Sedláčka, ale Kašíka polil živou vodou | iSport.cz

Pustit uprostřed sezony jasnou gólmanskou jedničku, na které to leží? Nezvyklé. Zlín do toho však šel, poslal Jakuba Sedláčka do Sparty a z Brna převzal upravený kontrakt odchovance Libora Kašíka. „Podle mě je Kuba lepší gólman, než u nás předvedl. A Kaša zatím možná i předčil naše očekávání," říká generální manažer Martin Hosták.

Přiznejte, od koho vzešel první impulz k akci Sedláček-Kašík?

„Semlelo se to hodně narychlo. Všechno v řádu hodin. Nebylo to nic, co bychom dlouho dopředu plánovali. Naskytla se příležitost a my ji využili. Víte, že už ani nevím, kdo s tím přišel první? Byl to opravdu fofr. Pro mě bylo v tu chvíli klíčové, že jsme s určitými úpravami převzali Kašovu smlouvu do roku 2021.“

Ví se, že Sedláček nechtěl podepsat nový kontrakt.

„Neřekl bych,že vyloženě nechtěl. S jeho agentem jsme byli ve spojení. Kuba spíš vyčkával. Tušili jsme,že jeho priority jsou jiné, než tu zůstat další tři roky. Mám ale jen zprostředkované informace,přímo s Kubou jsem o tom nemluvil. Je fakt, že jsme s ním tříletou smlouvu nepodepsali."

Odchod do Sparty ovšem neinicioval on, že?

„Ne."

Zamlouvaly se vám jeho výkony?

„Podle mě je ještě lepší gólman, než u nás předvedl. Nechytal špatně. Ale jsem přesvědčený, že mohl být lepší. Možná potřeboval ještě víc času."

Nepřišla vám sázka na Kašíka jako riziko? Nevedlo se mu v Chabarovsku ani v Kometě.

„Oba vnímám jako velmi vyrovnané gólmany. Kvalitativně na tom jsou stejně. Vezměte si, že jsme vzali Kubu Sedláčka po minulé sezóně, kterou měl mírně řečeno špatnou. Přesto jsme na něj vsadili