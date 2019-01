Karlovarské trumfy: Náskok. Turbo. A hlavně problémy u sousedů | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:32. Machala, 49:26. Ihnačák Hosté: 33:09. Lapšanský, 50:08. Gríger, 62:04. Gríger Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Budík, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Děrvuk, Holland – Hovorka, Poulíček, Rolinek – Machala, Ihnačák, Dušek – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Marosz, Voženílek. Hosté: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Kovačevič, Kozák, Sičák, Šafář, Šenkeřík, M. Rohan – Gríger, Flek, O. Beránek – T. Rachůnek, J. Černý, T. Mikúš – Kohout, Gorčík, Skuhravý – Lapšanský, Balán, R. Vlach. Rozhodčí Hribik, Kika – Svoboda, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

„Předtím ty naše porážky byly často o jednom gólu a dopadlo to tak, že ho dával soupeř. Hodili jsme ale všechno, co bylo, za hlavu. Povedlo se nám to, v Pardubicích jsme měli čistou mysl. Tentokrát jsme ten jeden klíčový gól dali my,“ pochvaloval si útočník Dávid Gríger.

Tedy my. On.

Z jeho kuchyně přišlo vyrovnání na 2:2. Jeho podpis nesl vítězný gól v prodloužení. „Věřil jsem, že naši beci získají puk, zkusil jsem to nakopnout dopředu. Buď ujedu sám na bránu, nebo ne. Chvíli jsem i jel sám, ale bek mě dojížděl. Říkal jsem si, že brzdu nebude čekat, zastavil jsem mezi kruhy a jen do puku plácnul. Chtěl jsem někam na beton a dopadlo to,“ líčil rozdílový moment.

Pak ho zasypal hrozen spoluhráčů u mantinelu.

Nyní má Energie náskok pěti bodů na předposlední Chomutov. „Tabulku se ale snažíme nesledovat,“ přesvědčoval Gríger. „Nás musí zajímat následující střídání, příští třetina. A už ne to, co bylo,“ ukázal lekci z pozitivního myšlení.

Trumfy jeho týmu do koncovky soutěže? Jasně, ten turbo hokej, který nikdo jiný v lize nehraje. Jen k němu je potřeba trochu zklidnit hlavu a splašené ruce. Ale tempo, v jakém Energie dovede rozjet svoji akci dopředu? Umí jen Mountfield, když se dobře vyspí, plus někdy Liberec. K tomu má na Chomutov zápas k dobru.

Do not hraje Energii i chomutovský finanční průšvih. Klub dluží hráčům, řeší se, co přijde dál. Pardubic se v barážových počtech příliš obávat nemusí, ty jsou pořád za devatero horami a devatero vodami.

Vary zkrátka mají trumfy, aby práskly kartami o stůl a zavřely hru. Lázeňské město může být relativně v klidu. Řeší jen sebe, svůj výkon, což je v porovnání se soupeři maličkost.

Dynamo sice dostalo velkou finanční injekci od města, ale ta se možná projeví až v baráži, 13 bodů na Energii nesmažou jen balík na kontě. Chomutov zase hasí finanční požár. Ve Varech sice taky nepřehazují miliony lopatou, ale to je stav, který trvá už od začátku ročníku, nic nového. Kvůli tomu se taky nepustil klub do žádných bombastických nákupů. Hraje s levným kádrem, mladším, rychlým.

Najít říjnovou sebedůvěru, nebo nenajít, o to ve Varech běží. Každopádně jsou to mnohem menší problémy, než které řeší obě party, které jsou v tabulce pod nimi.

„Po nepříznivé sérii to pro nás v Pardubicích bylo hodně těžké utkání, nenacházeli jsme se v ideálním rozpoložení. Ukázalo se to v neproměňování šancí. Pro nás je to strašně cenné vítězství, byť po prodloužení, nemohli jsme sérii dlouho zlomit, konečně se nám to podařilo vynikajícím týmovým výkonem podpořeným skvělým výkonem brankáře,“ pochvaloval si asistent trenéra Tomáš Mariška.

Energie si může cestu za záchranou zkomplikovat jen sama, což se o soupeřích pod ní úplně říct nedá.

