GM Hradce o útoku na Lubinu: Mrzí mě to. Ale za postoj fans si může sám | iSport.cz

Jak na vás s odstupem celý incident působí?

„Zanechal v nás negativní dojem, celá věc mi hodně zkazila výhru nad Pardubicemi (2:1). Každá taková záležitost je nepříjemná, dotýká se klubu, byť ne třeba úplně právem, protože je to skutek jednoho dvou rádoby fanoušků, kteří přijdou na hokej s jiným úmyslem, než že podpoří náš klub. Nevím, co bychom měli teď víc udělat.“

Co Hradec řešil hned po zápase?

„Dělali jsme maximum, fungovala součinnost pořadatelské služby a policie. Láďovi jsem se ještě večer telefonicky omluvil, totéž udělal kapitán mužstva Dominik Graňák ihned po skončení utkání, řediteli extraligy Josefu Řezníčkovi jsme poskytli záběry, aby se mohla celá situace pořádně vyšetřit. Mrzí mě, co se stalo.“

Jaké budou další kroky klubu směrem ke dvěma výtržníkům?

„Po dvou lidech, kteří zaútočili na trenéra Pardubic, budeme vymáhat náhradu škody. Předali jsme je policii. Budeme i řešit další přístup těchto lidí na stadion, zjistíme, o koho se jedná a dál se tím budeme společně s naším právním zástupcem zabývat.“

Průchod trenérů soupeře kolem hradeckého kotle s sebou nese určitá rizika. Třeba Filip Pešán několikrát dostal pivní sprchu a radši nastupuje na střídačku přes led. Neuvažujete z toho udělat pravidlo?

„Přemýšleli jsme o tom a znovu budeme muset přístup trenérů soupeře na střídačku řešit. Postavit tam zídku je problematické, jednak konstrukčně, pak i z toho pohledu, že tam máte lidi, kteří se dívají na hokej. Výhled by se hodně zhoršil. Na druhou stranu je potřeba říct, že problematický vstup je to jenom pro Láďu Lubinu a pořadatelé ještě chodí s Filipem Pešánem, jinak jsme nikdy problém neměli. Myslím, že by bylo dobré říct, že pořadatelé také nabízeli Láďovi možnost jít na střídačku přes led, což ale odmítnul.“

Ladislav Lubina ale řekl, že tohle napadení se mohlo stát jenom v Hradci...

„Ano, to jsem zaznamenal. Také měl asi ale říct, z jakého důvodu jsou lidi proti němu nabroušeni. To tak prostě je, bohužel, i když mě to velmi mrzí. Nechci tím vůbec omlouvat ten fyzický útok, ale situace je taková, jaká je. Láďa to nemá v Hradci jednoduché, ale negativní postoj, především hradeckých fanoušků, si způsobil sám. Navíc z minulosti všichni vědí, že Láďa podobné excesy tak trochu přitahuje, jeho střet s masérem na Spartě nebo fanoušky ve Vítkovicích jsou docela známé. Každopádně by se podobné incidenty stávat neměly.“

Nese si s sebou cejch po tragické dopravní nehodě nedaleko Hradce, od které utekl. Na rovinu, dalo se čekat, že na 10 let starou věc lidi budou reagovat?

„Počítali jsme s tím, proto jsme zařídili pořadatelskou službu, aby s Láďou chodila na střídačku, včetně již zmíněné možnosti jít přes led. Předpokládali jsme, že lidi na něj nějak reagovat budou, ale že by celá věc zašla až takhle daleko? Ne, to se čekat nedalo. Nevím, jestli ti dva lidé jednali v nějakém afektu, netuším zatím, co je k tomu vedlo. Pořadatele jsme k trenérovi Pardubic dali a oni situaci vyhodnotili, jak ji vyhodnotili. Jejich následný zásah po incidentu byl poměrně rychlý a předali jsme je policii. Samozřejmě je ale špatné, že k tomu došlo.“

Bylo fyzické napadení, ať má Ladislav Lubina jakoukoliv minulost, těžce za hranou?

„Jednoznačně. Láďa si tu historii nese s sebou, fanoušci jsou rozezlení, ale tohle se stát nemůže. Byl to úplný nesmysl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:31. Bezúch, 59:00. F. Pavlík Hosté: 05:50. Dušek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos (A), Lessio – Vincour, Cingel, M. Chalupa – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Klouček (Kacetl) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Budík, Děrvuk – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Marosz (A), Rolinek (C) – Hovorka, Ihnačák, Machala – Machač, Dušek (A), Poulíček. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Kajínek, Zavřel Stadion ČPP Aréna Návštěva 6890 – vyprodáno diváků