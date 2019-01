Michálkův vítězný debut za Kometu: Nervozita ano, ale čekal jsem to horší | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Zlín: Bedřich Köhler v přesilové hře vrátil Kometě vedení, 3:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vzpomněl jste si, že jste v minulé sezoně debutoval v extralize za Spartu právě v Brně?

„Jo, proběhlo mi to hlavou hned na rozbruslení.“

Bylo to dnes podobné?

„První zápas v extralize byl pro mě asi trošku těžší, protože jsem nevěděl, do čeho jdu. Bylo to úplně něco jiného, v Česku jsem nikdy předtím nehrál.“

Bylo vaše přání nastoupit už proti Zlínu a neodkládat první start za Kometu?

„Libor Zábranský to nechal na mně, ale bavili jsme se, abych odehrál zápas ještě před pauzou. Vyšlo to na dnešek, popravdě jsem rád, že to mám za sebou. Nebylo jednoduché pro mě nastoupit po tak dlouhé době do zápasu, ale jsem rád, že to mám za sebou a že jsme vyhráli.“

Co vám během deseti měsíců bez hokeje chybělo nejvíc?

„Už jen sranda v kabině, příprava na zápas a možnost hrát v takové atmosféře, to člověku nikdy nic nenahradí. A pocit vítězství na konci to ještě umocní. Určitě mi to chybělo, jsem rád, že jsem v tom zpátky. Doufám, že ten vítězný pocit budeme zažívat častokrát s Kometou.“

Překvapilo vás něco nového?

„Musím se naučit pár nových pokřiků a písniček. Atmosféra byla parádní, člověka to vždycky nabudí. Jasně, že mám pořad na čem pracovat, fyzička teď není tam, kde by měla být, mám před sebou hodně práce. V tom je dobré, že máme ještě dva zápasy a pak delší pauzu, takže snad to ještě naberu, hlavně abych byl já i celý tým připravený ve formě na konec sezony. Dneska určitě důležité vítězství, hráli jsme doma, tabulka je hrozně vyrovnaná. Zápas byl hrozně těžký, Zlín má šikovné útočníky, mají dobré protiútoky a přesilovky, nebylo to pro nás nic jednoduchého.“

Byl jste před zápasem nervózní?

Trochu jsem byl, ale čekal jsem to horší popravdě. Zápasy docela prožívám a bývám celkem nervózní, zvlášť po takové době a v novém týmu. Ale musím říct, nevím proč, že celý den jsem prožíval v klidu, ani před začátkem jsem nebyl moc nervózní, až jsem se sám sobě divil.

Co vám pomohlo dostat do zápasu?

„Hned první střídání. Chtěl jsem hlavně hrát jednoduše, abych nikde nepropadal. Nepouštět se do žádných větších akcí, na začátku jsem dal pár dobrých nahrávek, to mi vždycky pomůže dostat se do zápasu. Byl to první zápas po dlouhé době, tak jsem chtěl hrát na jistotu.“

Ve druhé třetině jste poslal obloučkem do úniku Erata s Plekancem, to bylo domluvené?

„Jel jsem s pukem a chtěl ho rozehrát nakrátko, ale viděl jsem, že soupeř šel ve třech napadat a jeden obránce držel modrou. Za ním bylo plno místa, tak jsem to „chipnul" přes ně, jen škoda, že to nevyšlo.“

Je výhoda, že další zápas je už v úterý?

„Nevím, to vám řeknu zítra, jak se budu cítit, jestli se ještě budu moct hýbat. (usmívá se) Teď mám vítězné pocity, ale uvidíme, co tělo řekne zítra.“

Jak probíhala komunikace na ledě?

„To je jedna z věcí, na kterých ještě musím zapracovat. Není to jednoduché, v Brně je hodně hlučné prostředí, takže se neslyšíme. Říkal jsem klukům před zápasem, aby na mě mluvili. I z hlediska načasování s pukem pro mě budou první zápasy těžké, tak aby na mě mluvili. A hrozně mi pomohli, za to jim děkuju. Je radost tady hrát, tým maká, snad to tak půjde dál.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Zlín 4:2. Dvěma góly se za domácí blýskl Köhler 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Zlín: Petr Holík zakončil přečíslení 2 na 1 a zvýšil na 4:2 720p 360p REKLAMA

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 39 22 3 4 10 128:97 76 2. Třinec 39 22 3 3 11 121:86 75 3. Mountfield 39 19 6 3 11 111:96 72 4. Vítkovice 42 21 3 3 15 112:103 72 5. Plzeň 38 18 6 5 9 128:79 71 6. Brno 40 17 5 4 14 115:109 65 7. Olomouc 40 17 2 6 15 97:112 61 8. Ml. Boleslav 40 19 1 1 19 98:98 60 9. Sparta 38 15 5 1 17 101:98 56 10. Litvínov 39 17 2 1 19 94:102 56 11. Zlín 39 15 2 4 18 107:110 53 12. K. Vary 38 11 3 3 21 98:114 42 13. Chomutov 39 10 2 3 24 88:125 37 14. Pardubice 40 7 2 4 27 79:148 29

„