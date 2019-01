SESTŘIHY: Liberec se na Spartě vrátil do čela. Boleslav zničila Třinec 5:2! | iSport.cz

Lenc skolil Spartu tři minuty před sirénou

V dresu Sparty se poprvé objevil lotyšský útočník Roberts Bukarts, který přišel ve čtvrtek z Třince výměnou za dosavadního kapitána Pražanů Petra Vránu. Kapitánská 'céčko' po něm převzal obránce Jan Piskáček.

Úvod utkání gólmani Machovský i Will si se střelami z bezpečné vzdálenosti bez problémů poradili. V polovině úvodní části při Beranově trestu nabil Filippi Kvapilovi, ale Machovský byl na místě. Ve 12. minutě pomohla sparťanskému brankáři po pokusu Filippiho tyč.

O chvíli později už se Bílí Tygři radovali. Po Jelínkově přihrávce vystřelil Krenželok bekhendem a Ordoš z brankoviště dorazil puk do odkryté branky.

Vzápětí po přečíslení po Redenbachově přihrávce zamířil Vlach do boční tyče. V 18. minutě po spolupráci s Buchtelem pálil Kudrna, ale Will puk vytěsnil. Přesilovku při Kalinově pobytu na trestné lavici Liberci nevyužil.

Na začátku druhé části měl možnost vyrovnat Buchtele, ale Will zasáhl. Vzápětí šel Buchtele pykat na trestnou lavici, ale Sparta se ubránila. V polovině utkání se při Zacharově trestu připravili domácí o zbývajících 44 sekund výhody špatným střídáním.

V 37. minutě při trestu Stříteského se ale už Pražané dočkali vyrovnání. Rousek uvolnil z pravé strany na levé Košťálka, který překonal přesouvajícího se Willa. Před pauzou měl ještě šanci Bukarts, jehož pokus prošel Willovi mezi betony, ale liberecký gólman jej vychýlil mimo tyče.

Machovskému pomohla ve 44. minutě po pokusu Valského tyč. Další minuty patřily Spartě. Z dorážek neuspěli Rousek, Forman ani Pech. Oba celky pozorně bránily a šance další šance chyběly. Až v 57. minutě po Hanouskově ráně dorazil puk za Machovského Lenc a rozhodl. Stav se nezměnil ani při závěrečné power play Sparty.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Sparta): "V první třetině nás Liberec několikrát překvapil z přečíslení. Jednou to skončil gólem, podruhé z toho byla šance. Řekli jsme si k tomu něco o přestávce a ve druhé třetině jsme to eliminovali. Byla z naší strany proti ofenzivně nejlepšímu týmu ligy velmi dobrá. Vyrovnali jsme v přesilovce a odvedli jsme dobrou práci v oslabeních. Ve třetí třetině jsme hráli opravdu dobrý hokej. Je to teď hořké a není to pro hráče lehké, že za to, co v utkání odvedli, nebyli odměněni body."

Filip Pešán (Liberec): "Zápas z mého pohledu nebyl moc pohledný. Přišlo hodně lidí a zápas se asi nelíbil. Jak velký vliv na utkání měla kvalita ledu, nejsem schopen říci. Ale oba dva týmy se s ní potýkaly. Bylo to vidět na přesilových hrách a z naší strany na velkém množství ztrát puků ve středním pásmu. Několikrát nás Sparta mohla potrestat a i ona to technicky nezvládla. Více se bojovalo, než by se hrál pohledný hokej. My jsme během druhé třetiny a pak hlavně ve třetí třetině trošku ztráceli kontrolu nad zápasem. Sparta začal být důraznější a trávit daleko víc času v našem obranném pásmu. Ale zůstali jsme bojovní a organizovaní a jsem rád, že jsme dali o gól více než Sparta."

Góly Domácí: 36:16. Košťálek Hosté: 12:53. Ordoš, 56:15. Lenc Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Piskáček (C), Delisle, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Forman (A), Pech (A), Roberts Bukarts – Buchtele, Klimek, Kudrna – Klíma, Smejkal, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Maier – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Redenbach, M. Zachar. Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Špůr, Ondráček Stadion O2 Arena Návštěva 10445 diváků

Bruslaři pokazili Vránovi premirérů

Bývalý kapitán Sparty Petr Vrána nastupoval s Růžičkou a Draveckým, a na led chodil v oslabeních i přesilových hrách. Ocelářům se do sestavy vrátili uzdravení Gernát a Werek, přesto postrádali pětici hráčů základní sestavy (Krajíček, Galvinš, Roth, Adamský, Cienciala), a na jejich výkonu absence byly znát. Soupeře od druhé třetiny pouštěli do mnoha přečíslení.

Třinec byl v úvodní třetině aktivnější, přesto odcházel do kabin za stavu 0:1. Jediný gól dal v jejím závěru Látal po teči Pláňkovy střely od modré čáry. Předtím velmi agilní Werek už ve třetí minutě zahodil sólový únik, když nenašel volné místo mezi Růžičkovými betony. V domácích přesilových hrách střílel dvakrát nebezpečně Hrňa a Kovařčík po hezké individuální akci Růžičky, v níž se zbavil Hrdinky, netrefil odkrytou branku.

Mladá Boleslav udeřila podruhé ve 24. minutě z přečíslení dva na jednoho, které zakončil střelou mezi betony třineckého brankáře Žejdl. Od té chvíle hosté převzali iniciativu a vedení mohli několikrát zvýšit. Ve dvou největších šancích nedotáhl Klepiš nájezd do gólové podoby. V prvním případě jeho bekhendovou kličku chytil Hrubec, podruhé z forhendu přestřelil.

A tak domácí trestali hezkou kombinací čtvrtého útoku, kterou do zcela prázdné branky zakončil Chmielewski. S hosty ale gól neotřásl. Kotvan v brejku ještě přestřelil, ale v další akci "vymetl" horní růžek branky Kousal. Situaci navíc Třinci ztížil hned po patnácti sekundách třetí části Němeček, který stal na konci dobře sehraného brejku tři na dva.

Oceláři během týdne smazali v Liberci ve třetí třetině ztrátu z 0:3, ale pozorná obrana hostů je do velkých šancí nepouštěla. Naopak Hrubec v dalším úniku vychytal Kousala. Středočeši ale pátý gól přidali, když Skalický tečoval střelu Dlapy a vyhnal třineckého gólmana na střídačku. Domácí poté už jen zkorigovali výsledek gólem Růžičky v přesilové hře.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Začátek zápasu nebyl špatný, Mladou Boleslav jsme přehrávali, ale bohužel jsme neproměňovali naše šance, i ty stoprocentní. Od druhé třetiny jsme už tahali za kratší konec provazu. Boleslav hrála dobře, předčila nás a zaslouženě vyhrála. Hodně jsme propadali, soupeři jsme nabídli dost přečíslení a mohl dát více gólů. Když vám chybí zkušení hráči a výborní beci, tým to poznamená, ale tahle situace může potkat každého. Musíme se s tím vypořádat a hrát s tím, co máme."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "V úvodní třetině nám pomohl skvělým výkonem brankář Růžička, který byl základním kamenem naší výhry. Třinec byl ve velkém tlaku, měl šance, ale podržel nás. V závěru třetiny jsme dali první gól a od toho se začal odvíjet náš výborný výkon. Důležité také bylo, že když Třinec snížil na 1:2, tak jsme mu rychle odskočili."

Góly Domácí: 35:36. Chmielewski, 54:24. Martin Růžička Hosté: 17:02. Látal, 24:00. Žejdl, 37:42. P. Kousal, 40:15. Němeček, 50:12. Skalický Sestavy Domácí: Hrubec (51. L. Daneček) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček, Matyáš – Werek, Marcinko (C), Chmielewski – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – Svačina, Polanský, Hrňa – Hladonik, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Němeček, Kotvan, Kurka, Dlapa, Pláněk, Hrdinka – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Rozhodčí Hribik, Veselý – Gebauer, Lučan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Matador Hübl oslavil jubileum výhrou

Domácím se vydařil vstup do utkání a Bartošák musel hned na začátku likvidovat tečovaný puk z Gerhátovy hokejky a následnou tvrdou střelu Petružálka od modré čáry.

Následně trefil Kašpar tyč, ale Verva byla za svou aktivitu gólově odměněna. Kašpar objel branku, přihrál Hüblovi, který otevřel skóre a oslavil tak hned dvě jubilea. Čtyřicetiletý útočník dnes odehrál 1100. zápas v extralize a 800. v dresu Litvínova.

O 40 vteřin později vedli domácí o dvě branky. Jurčík si našel skákavý kotouč a ranou od modré propálil vše, co mu stálo v cestě.

První vážnější vítkovickou šanci měl Tybor, který se prokličkoval až do zakončení, na Petráska ovšem nevyzrál. V 15. minutě byl po dobrém forčekingu sám před hostujícím brankářem Hanzl, nedokázal však trefit prostor mezi tyčemi.

V závěru první části mohl vstřelit třetí branku Havelka, Bartošák ho výtečně vychytal a z rychlého protiútoku se radovali hosté. Olesz nahodil puk od mantinelu na branku, který nešťastným zásahem Trončinského skončil za překvapeným Petráskem.

V úvodu druhé třetiny Válek proti Bartošákovi neuspěl ani se dvěma střeleckými pokusy. V 26. minutě prověřil Petráska nebezpečným pokusem Szturc, domácí brankář výtečným zákrokem svůj tým podržel. Oba týmy se poté stáhly do defenzivy a diváci si příliš hezkou podívanou v dalším průběhu druhé části nevychutnali.

V 43. minutě se už domácí dočkali pojistkové třetí branky. Ščotka krásným pasem našel Petružálka, který v koncovce nezaváhal. O 65 sekund později se Litvínov prosadil počtvrté. Hanzl ukázal své rychlé a šikovné ruce, a forhendovým blafákem "vykoupal" Bartošáka. Domácí se po dvou rychlých brankách uklidnili a v klidu zápas dovedli do vítězného konce. Pátý gól přidal rychlou střelou zápěstím Jícha.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Pro nás je to troška radosti po pátečním utkání, kdy jsme hráli špatně. Dnes jsme hráli to, co jsme si řekli. Dokázali jsme si, že když hráči dodržují systém, který chceme, tak to přináší ovoce. Povedlo se nám zvítězit doma, což se nám dlouho nepovedlo. Za pár hodin nás ale čeká další zápas a budeme rádi, když na dnešní výkon dokážeme navázat."

Jakub Petr (Vítkovice): "Vstup do zápasu jsme neměli ideální. Kdybychom po první třetiny prohrávali tak, jak to bylo na konci, tak bychom se nemohli divit. Ve druhé třetině jsme se zvedli a mohli jsme s utkáním něco udělat. Poté jsme ve třetí třetině inkasovali dvě rychlé branky. Trošku mě mrzí rezignovaný výkon v koncovce zápasu. Dneska mi přišlo, že jsme byli všude pozdě, všechno nám trvalo. Hráli jsme pět zápasů v deseti dnech, takže se musíme zamyslet nad tím, proč jsme dneska hráli, tak jak jsme hráli. Litvínov vyhrál zaslouženě."

Góly Domácí: 06:29. V. Hübl, 07:09. Jurčík, 42:43. Petružálek, 43:48. M. Hanzl, 54:04. Jícha Hosté: 18:13. Olesz Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Trončinský, Ščotka, Graborenko, Šesták, Suchánek, Baránek, L. Doudera – Petružálek (A), Gerhát, Trávníček (C) – Kašpar, V. Hübl (A), Válek – M. Hanzl, J. Mikúš, Jurčík – Jícha, M. Havelka, Helt. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), D. Krenželok, Šidlík, Urbanec, Mrázek, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Poletín, Szturc (A) – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Pavlovič, Šír – Komárek, Frodl Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 4 532 diváků

Mladík Bednář nezastavil rozjeté Indiány

Energie do zápasu nastoupila i s obráncem Emingerem, který přišel z Mladé Boleslavi. V brance dostal šanci teprve šestnáctiletý Bednář, který si tak připsal druhý start v extralize.

V úvodní třetině se hrál z obou stran rychlý hokej, při kterém si větší příležitosti vytvořila Plzeň. V největší z nich nedokázal doklepnout puk do odkryté domácí branky Gulaš. Když už Plzeň branku vstřelila, tak po skončení hrací doby, což potvrdil i videorozhočí.

Hosté se tak do vedení dostali ve 25. minutě, kdy po Vlachově chybě otevřel skóre Eberle, který střelou z mezikruží "vymetl" levý růžek Bednářovy branky.

Mezi 27. a 28. minutou byli krátce po sobě vyloučeni Eminger s Plutnaren a hosté tak dostali příležitost hrát 22 vteřin přesilovku pět na tři. Gól sice nedali, ale v následné standardní přesilovce si 20. gól v sezoně připsal Gulaš.

O chvíli později to mohlo být již o tři branky, ale po střele Poura jen zazvonila tyč. Ve 40. minutě se ke slovu dostali i domácí, když z nenápadné akce po přihrávce gólmana Bednáře do té doby bezchybného Frodla prostřelil Mikúš.

Kvalita a herní pohoda Plzně se naplno projevila v závěrečné třetině. Po další nevyužité přesilovce pět na tři, unikla již za plného počtu hráčů na ledě do přečíslení trojice hostů a po pěkné kombinaci, na jejímž konci byl Straka, vedla Plzeň 3:1. A ze strany hostů to nebylo vše. V 55. minutě překonal Bednářem Eberle a o 56 vteřin později Indrák.

Karlovy Vary si tak připsaly třináctý zápas v řadě bez plného bodového zisku.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnes jsme čelili velké ofenzivní kvalitě soupeře. Hrálo se v bouřlivé atmosféře a myslím, že vstup do utkání se nám povedl. V první třetině jsme drželi s vypětím všech sil s Plzní krok. Na začátku druhé třetiny jsme udělali dvě zbytečné chyby a Plzeň nás nekompromisně trestala. Sice jsme dali kontaktní branku, ale definitivně nás zlomil gól po naší chybě na 3:1. Jediné, co mě mrzí, že jsme na konci utkání více nepomohli Honzovi Bednářovi, který nás celý zápas držel výborným výkonem. Nechali jsme si zbytečně dát ještě dvě branky.

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Myslím si, že až na pár momentů jsme byli po celý zápas lepším týmem, využili jsme některé svoje šance a zaslouženě jsme vyhráli."

Góly Domácí: 39:07. T. Mikúš Hosté: 24:29. Eberle, 28:21. Gulaš, 46:15. Straka, 54:39. Eberle, 55:35. Indrák Sestavy Domácí: Bednář (F. Novotný) – Plutnar, Šenkeřík, M. Rohan, Podlipnik, Sičák (A), Eminger, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Lapšanský, Skuhravý (C), Kohout – Stloukal, Balán (A), Gorčík. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Kvasnička, Vráblík – Jan Kovář (A), Gulaš (C), Straka – Kodýtek, Eberle, V. Němec – Kracík, Kratěna, Kantner – Preisinger, Indrák (A), D. Kindl. Rozhodčí Úlehla, Pražák – Lhotský, Klouček Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5091 diváků

Kometa - Zlín 4:2

Góly Domácí: 09:32. Mueller, 21:05. Köhler, 32:13. Köhler, 54:05. P. Holík Hosté: 18:28. Fořt, 26:45. Kubiš Sestavy Domácí: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec, M. Erat – Orsava, Hruška, Mallet – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Žižka (C), Gazda, Řezníček, Valenta, Zbořil, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček (A) – Lakatoš, Herman, E. Kulda – Popelka, Fryšara, Šlahař – Anděl, P. Sedláček, Honejsek. Rozhodčí Pešina, Kika – Lederer, Ganger Stadion DRFG arena

Olomouc - Chomutov 3:1

Góly Domácí: 14:33. Ostřížek, 49:48. Jergl, 57:43. J. Knotek Hosté: 10:35. A. Dlouhý Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Rutar – Ostřížek, J. Knotek, Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Skladaný, Mráz – Handl, V. Tomeček. Hosté: Pavlát (Š. Lukeš) – L. Kovář, Valach, Dietz, Knot, Jank, Buchtela, Trefný – Marjamäki, Sklenář, T. Svoboda – Koblasa, Huml, J. Stránský – A. Dlouhý, Raška, Duda – Chrpa, Gut, J. Havel. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Kis, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc