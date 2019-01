Největší skandály v extralize: Lubina v hlavní roli, bodové odpočty i Duda | iSport.cz

720p 360p REKLAMA Hokej je hra pro tvrdé chlapy! A i když by se neměly stávat, dějí se při něm i nejrůznější průšvihy. Nejčerstvější situace ze sobotního derby mezi Mountfieldem HK a Pardubicemi, kdy dva domácí příznivci napadli hostujícího trenéra Ladislava Lubinu, navázala na další skandály, které se v extralize staly v minulosti. Za jedním z nich stojí i současný pardubický kouč, známý bouřlivák Radek Duda či rozporuplná kauza s odpočty bodů. Podívejte se na výběr pěti největších přešlapů v historii české extraligy.

Lubina napadl maséra duben 1994 Premiérový ročník samostatné české extraligy okořenil v semifinálové bitvě play off mezi Pardubicemi a Spartou inzultací soupeřova člena realizačního týmu Ladislav Lubina. Tehdy 27letý útočník Dynama napadl maséra Pražanů Tomáše Bartoně kvůli tomu, že prý se nahlas radoval ze zranění jiného hráče Pardubic. Lubina dostal trest zastavení činnosti na půl roku. „Dnes už bych to neřešil fyzicky, zůstal bych u jadrných slov. To mi jde dobře," řekl o několik let později.

Duda si došel do šatny pro Čakajíka leden 2003 Jeden z mnoha incidentů vyhlášeného bouřliváka Radka Dudy, při kterém výrazně přestřelil. V zápase mezi Libercem a Slavií byl po hromadné potyčce vyloučen do konce utkání. Společně s ním do sprch putoval i domácí obránce Martin Čakajík. Duda se za ním poté vypravil do šatny, kde si cosi vysvětlovali. Rozepři zakončil ranou pěstí do obličeje slovenského beka. Událost dlouho popíral, usvědčily ho až kamerové záznamy. „Myslel jsem, že to zůstane mezi námi," řekl pak. Od klubu dostal pokutu 50 tisíc korun.

Bodové odpočty listopad 2010 Zřejmě nejrozporuplnější kauza v historii českého hokeje. Kvůli chybě při registraci nově příchozích hráčů byly třem klubům odečteny body. Mladé Boleslavi jich ubylo 22, Plzni 19 a Kladno přišlo o 6 bodů. Variantou také bylo, že by se kluby obrátily na civilní soud, v tom případě by se extraliga nemusela vůbec dohrát. K takové věci nakonec nedošlo. „Některé kluby mají asi jinou váhu," zuřil tehdy plzeňský majitel a kapitán Martin Straka. Narážel při tom na dřívější problém Sparty se starty brankáře Petra Přikryla. Za odpočty bodů v sezoně 2010/11 stál tehdejší ředitel extraligy Stanislav Šulc, který se hned stal terčem obrovské kritiky